El divertido e improvisado pícnic de Terelu Campos en alta mar: las fotos que revelan cómo afronta su verano más atípico

Terelu Campos, este pasado lunes, día 18, a bordo del barco del que disfrutó con unos amigos en Alicante. Raúl García

Cuentan quienes la conocen que Terelu Campos (59 años) -este próximo 31 de agosto alcanza seis décadas de vida- ha aprendido, por fin, a disfrutar de la vida sin recelos ni miedo, de las cosas buenas. Y la hija mayor de María Teresa Campos tiene motivos para festejar, para celebrar.

Después del tristísimo deceso de su madre, guía y referente -La Campos, como se la conocía en el gremio periodístico, perdió la vida en septiembre de 2023-, Terelu pasó, como es natural, por un trance convulso, marcado por las guerras familiares y la inestabilidad laboral.

Fueron aquellos tiempos arduos, de recuperación emocional y de cambios vitales. La hermana de Carmen Borrego (58) dio el salto a Netflix y, después, a TVE tras el cierre de Sálvame y la extinción de La fábrica de la tele. Más tarde, así es la tele, volvió a Mediaset.

Terelu Campos, charlando con sus amigos mientras picotean sobre la tabla de sutf. Raúl García

A su casa, a la que siempre fue su casa y a la cadena en la que más años ha trabajado de su exitosa carrera profesional. Entre medias, mientras su vida laboral se recolocaba, su hija, Alejandra Rubio (25), se enamoraba de Carlo Costanzia (32) y, por si esto fuera poco, se quedaba encinta.

Muchos cambios en poco tiempo: la vida, sí, se ha movido mucho para Terelu. Pero hoy, por fin, está todo más calmado. Más sereno. Hay dos aspectos que tienen a Terelu entusiasmada, feliz, con una sonrisa pintada en la cara, como hacía tiempo que no le pasaba.

Uno de ellos, el más importante: la llegada al mundo de su nieto, Carlo, el 6 de diciembre de 2024. Este bebé convertía a Terelu en abuela. Un papel al que la presentadora se ha adaptado de maravilla. Cierto es que no estaba en su objetivo próximo tener un nieto, pero las cosas acontecen así.

Hoy, Terelu es una abuela feliz. Y el otro aspecto que la tiene exultante es el plano laboral: Terelu ha vuelto a lo que mejor sabe: presentar. Es la encargada de conducir la sección Aires de fiesta, en Telecinco, cada fin de semana. Y está "como loca con el programa".

La presentadora de 'Aires de fiesta', este pasado lunes en la Costa Blanca. Raúl García

Sea como fuere, Campos hija vive un momento estupendo que se refleja en las imágenes que ilustran este artículo de EL ESPAÑOL. En ellas, se ve a una Terelu relajada, en bikini, disfrutando de un día de verano en Cabo Roig, en la provincia de Alicante, con unos amigos.

La también colaboradora de televisión está viviendo un verano atípico, afortunadamente atípico, pues lo extraordinario tiene que ver con el trabajo. Al tener los fines de semana ocupados en su puesto en el espacio Fiesta, Terelu aprovecha la semana para disfrutar del tiempo libre.

La hija de María Teresa Campos, refrescándose mientras departe con sus amigos. Raúl García

"Este verano hace pequeñas escapadas", informa quien bien lo sabe. Y es lo que ha hecho este pasado lunes: viajar hasta la Costa Blanca. Allí, Campos y su grupo de amigos han alquilado un barco y han vivido una jornada marítima de lo más divertida y espontánea.

Las fotos que publica EL ESPAÑOL se tomaron el pasado lunes, entre las 12 horas y las 15 de la tarde. Entre risas, charlas y confidencias, también ha habido tiempo para hacer un aperitivo de lo más innovador.

En un momento dado, con el barco fondeado, Terelu y sus acompañantes no dudan en colocar una tabla de surf sobre el mar y ahí apoyar las bebidas y el picoteo del que disfrutan. También hay otro instante en la jornada de playa en que se puede ver a Terelu sentada en el barco degustando algún alimento.

Septiembre prometedor

Desde finales del pasado mes de julio, Terelu está al frente de Aires de Fiesta, un espacio que rinde homenaje a grandes figuras de la música española y que recuerda inevitablemente al mítico ¡Qué tiempo tan feliz! que presentó su madre durante casi una década.

Terelu Campos subiendo por la escalera del barco. Raúl García

En su debut, Terelu no pudo contener las lágrimas al recordar a María Teresa Campos mientras sonaba Amor eterno, la canción que eligieron para su funeral.

Cada fin de semana, junto a César Muñoz y Álex Blanquer, y con las voces de Mercedes Durán y Guillermo Martín, Terelu repasa la trayectoria de artistas como Rocío Jurado, Julio Iglesias (81) o Isabel Pantoja (69).

El plató se convierte en un salón familiar, y ella, en la anfitriona que conecta generaciones con elegancia y emoción. Según ha podido saber EL ESPAÑOL, Mediaset tiene planes para Terelu más allá del verano. No hay nada concreto ni cerrado, pero "el nuevo curso promete".

Tras su paso por Supervivientes 2025, donde mostró una versión más vulnerable y auténtica de sí misma, y su debut teatral con Santa Lola, Terelu ha demostrado que está preparada para asumir nuevos retos.

Terelu Campos vive un momento de plenitud. En la televisión, en el teatro, en su casa. Entre focos y biberones, entre canciones y pañales, ha encontrado el equilibrio que tanto buscaba.