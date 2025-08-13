Así vive Froilán su intenso verano en España: de sus días en Marbella a unas fotos cariñosas con Miri ('MasterChef') en Ibiza

Desde que se trasladó a Abu Dabi hace dos años y medio por motivos laborales, la vida de Froilán (27 años) ha cambiado por completo. El hijo de la infanta Elena (61) se ha adaptado a la perfección a su nueva rutina en los Emiratos Árabes donde comparte mucho tiempo con su abuelo, el rey Juan Carlos (87). Sin embargo, cada vez que su agenda lo permite, regresa a España.

Este verano, el sobrino de Felipe VI (57) lleva varias semanas instalado en nuestro país. El pasado 17 de julio celebró su cumpleaños y desde entonces no ha dejado de disfrutar de algunos de los destinos más exclusivos de la temporada, como Marbella e Ibiza. Tras pasar unos días en la Costa del Sol, ha viajado hasta la isla balear, un lugar que conoce bien y que siempre está entre sus paradas más veraniegas.

En su última escapada a Ibiza, Froilán ha sido fotografiado en una actitud cercana y cariñosa junto a Miri Pérez-Cabrero (31), conocida por su paso por MasterChef y que próximamente participará en Supervivientes All Stars 2. La escena tuvo lugar en La Escollera, uno de los restaurantes más conocidos de la isla, ubicado en la reserva natural de Ses Salines, tal y como cuenta este miércoles, 13 de agosto, la revista Semana.

Su encuentro no ha pasado desapercibido y ha despertado una enorme curiosidad por la buena sintonía que mostraron, ya que se desconocía por completo su relación de amistad. Nada más verse, se abrazaron con efusividad, un gesto que hizo saltar las alarmas. Sin embargo, lejos de una complicidad que pudiera dar lugar a equívocos, se mostraron cariñosos y, entre conversaciones distendidas, disfrutaron de un momento frente al mar.

Las imágenes publicadas por Semana dejan claro que se conocen bastante bien y comparten un vínculo especial, aunque también aparece un chico -acompañando a Miri- que deja entrever que entre los dos jóvenes solo hay amistad.

Para Froilán está siendo un verano intenso, ya que combina compromisos familiares con escapadas con amigos a los lugares más codiciados de la geografía española. No obstante, el hermano de Victoria Federica (25) no se libra de los rumores de noviazgo y affaires con mujeres que le rodean o aparecen junto a él en fotografías.

Froilán en la boda de un amigo suyo en Cádiz. Instagram

El pasado mes de julio, cuando volvió a España para la boda de unos amigos íntimos en Cádiz, una de sus amigas, Candela, compartió en redes sociales una imagen junto a él con el mensaje: "Te quiero tanto". Esto hizo saltar las alarmas de algunos medios de comunicación, aunque en realidad se trata de una amiga de hace muchos años con la que se reencontró.

Aunque no todo han sido buenas noticias para el nieto de Juan Carlos I. Este mismo verano, EL ESPAÑOL pudo saber que Froilán se vio envuelto en una pelea en una cervecería ubicada en la calle José Abascal, en el distrito de Almagro, en Madrid. Este episodio marcó el comienzo de sus vacaciones, aunque no ha empañado su disfrute ni sus planes estivales.

Sin duda, Froilán tiene claro que para él es importante visitar, cada vez más, las costas españolas y, siempre que puede, viaja a Madrid para estar con sus amigos y pasar tiempo de calidad en España, aunque por ahora no tiene intención de regresar definitivamente de Abu Dabi.