La expedición de Coco Robatto a Colombia como mentor de un grupo de jóvenes, tras un año del escándalo por su doble vida

Jacobo González Robatto (37 años), conocido como Coco Robatto, ha estado de viaje en Colombia. Lejos de tratarse de una escapada de verano, el político ha cruzado el Atlántico como guía de un programa para la juventud.

Una expedición de 22 jornadas que llegó a su fin hace unos días. Sin embargo, ha sido ahora cuando el diputado se ha hecho eco de la travesía.

Coco Robatto ha estado junto al equipo de España rumbo al sur, un programa para jóvenes "con el firme objetivo de sensibilizar a toda la sociedad en el fomento de buenos valores a través de la acción directa, el trabajo y el esfuerzo de sus jóvenes sobre el terreno", según explican en su página web.

No es una experiencia nueva para el político. Como él mismo deja entrever en una de sus publicaciones en redes, también ha formado parte de ediciones pasadas. De hecho, mantiene una relación estrecha con uno de sus organizadores, según advierten sus publicaciones en redes.

España rumbo al sur es un programa de formación en el que "el viaje y la expedición son la herramienta fundamental y potenciadora del conocimiento".

Apuntan desde su plataforma online que el proyecto busca "fomentar el liderazgo, la propia iniciativa, el emprendimiento, la solidaridad, el esfuerzo, la ilusión, la curiosidad y el interés por mejorar y superarse", conociendo otras culturas y otras realidades. El objetivo del programa es construir "una sociedad comprometida con el voluntariado, la cooperación y la solidaridad participativa".

El viaje a Colombia se ha extendido durante 22 días. Del 15 de julio al 6 de agosto para el primer grupo. Del del 16 de julio al 7 de agosto para el segundo.

Ha contado con paradas en áreas rurales, donde los jóvenes han participado en proyectos humanitarios, se han enfrentado a los desafíos del medioambiente y han asistido a clases magistrales en historia, cultura y cooperación.

El formato es exigente. Antes de emprender el viaje, de hecho, los jóvenes han recibido en España un curso intensivo de liderazgo y supervivencia.

Coco Robatto en una edición anterior de España rumbo al sur. Instagram

La presencia de Coco Robatto en esta travesía, plasmada en sus redes sociales, no ha sido solo una compañía institucional. En sus publicaciones, el político de Vox ha mostrado la cercanía y entusiasmo de un mentor.

"Otro año más con España rumbo al sur. Esta vez en Colombia. Una aventura de aprendizaje y cultura inigualable", ha asegurado Coco Robatto junto a una serie de imágenes del viaje, en las que se le ve llevar el mismo uniforme que los organizadores: una camiseta roja con el nombre del programa, que se diferencia de la misma prenda, pero en azul, de los jóvenes participantes.

El político ha aprovechado la publicación para agradecer al equipo que lidera el proyecto. Además, ha hecho un repaso de lo que se ha vivido en Colombia: "140 chavales casi a punto de cumplir los 18, donde se ponen a prueba y aprenden a ser gente de provecho".

Sobre su implicación, ha añadido: "A la juventud le hablamos: 'No queremos ser viejos prematuros ni custodios de museos, rebeldes y amantes de su Patria, orgullosos de sus abuelos y sus hermanos de ultramar'".

Coco, tal y como refleja uno de los comentarios del citado post, ha ofrecido, entre otras cosas, una conferencia sobre la Hispanidad.

"No es solo un viaje: es un lazo vivo con la historia que une nuestras almas y nuestras tierras", ha asegurado el diputado por Vox en una siguiente publicación. "De España a Colombia, atravesando mares que fueron rutas de sueños, fe y aventura. En cada ola resuena el eco de quienes nos precedieron; en cada puerto, la certeza de que la Hispanidad no es pasado, sino presente y futuro", ha comentado.

"Somos la generación que no teme al horizonte. Que entiende que la identidad se defiende viajando, conociendo, abrazando lo que somos. Juventud con sed de mar, de historia y de amistad. Juventud que sabe que la aventura más grande es seguir construyendo la obra común que llamamos España", ha concluido Coco, a quien en los comentarios catalogan de "el mejor". Un gesto que confirma su cercanía con los jóvenes.

Doble vida sentimental

En mayo de 2024, Coco Robatto fue noticia por su doble vida sentimental. La ruptura con su entonces pareja, Bárbara Lobato, y el escándalo por la revelación de una infidelidad lo situaron en el centro de una tormenta mediática.

La exnovia del político denunció en sus redes sociales que Coco la mantenía oculta, supuestamente para protegerla, mientras en realidad llevaba una relación estable con otra mujer.

Publicación compartida por Bárbara Lobato en su cuenta de Instagram.

"Me han robado dos años de mi vida y hay otra mujer a la que le está pasando lo mismo. Subir esto para que le llegue a ella es lo mínimo que puedo hacer, por empatía, de mujer a mujer", escribía entonces Bárbara Lobato en una publicación.

Cabe puntualizar que aquella persona no era Rocío Osorno (37), exmujer de Coco Robatto. Aunque mantienen una relación estrecha y cordial por el bienestar de sus dos hijos en común, entre ellos no hay un vínculo sentimental.

"Antes de que me salpique Yo no soy la otra. Salí de ahí a finales de 2020 y ya nunca jamás volví a entrar (...) Ya sabéis que mantenemos una buena relación por el bien de nuestros hijos, pero hasta ahí. Yo no me meto en nada de su vida privada al igual que él no se mete en la mía. Y ya, doy por zanjado este tema que como ya digo no tiene nada que ver conmigo", comentó la influencer.

Coco Robatto prefirió no pronunciarse al respecto. Pese a su relevancia mediática, siempre ha optado por la discreción. Sus canales públicos, además, están enfocados en su trabajo político y en actividades de cooperación como la que acaba de terminar en Colombia.

Completa sus perfiles con algunas estampas de sus hijos que dejan constancia de su vida familiar. Al margen de ello, el diputado de Vox no expone su vida íntima.