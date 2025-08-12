El verano de Leo Ayyashi, hijo de Cayetana Guillén Cuervo, al descubierto: prácticas en São Paulo y vacaciones en Marbella

Leo Ayyashi (19 años), hijo de Cayetana Guillén Cuervo (56) y Omar Ayyashi, está viviendo uno de sus veranos más diferentes hasta ahora. No sólo porque ha cerrado su primer año universitario en la IE School of Science and Technology de Madrid, sino porque también ha dado sus primeros pasos serios en el mundo laboral.

A sus diecinueve años, Leo combina el peso de un apellido reconocido en el mundo cultural y empresarial con una hoja de ruta académica y profesional que empieza a tomar forma.

Desde septiembre de 2024 está matriculado en el grado de Administración de Empresas con especialización en Datos y Análisis de Negocios.

Cayetana Guillén Cuervo junto a su marido, Omar, y su hijo, Leo, en la Gala Starlite 2025. Gtres

Su primer curso no sólo le ha servido para afianzar conocimientos, sino para ponerlos en práctica mucho antes de lo que muchos alumnos se suelen atrever. En febrero de 2025, y mientras seguía asistiendo a clases, Leo comenzó unas prácticas en Deutsche Bank como Analista de inversiones, trabajando de forma remota hasta julio.

Una experiencia que le ha permitido familiarizarse con la toma de decisiones financieras y el análisis de mercados, siempre desde la perspectiva de una gran entidad bancaria.

Pero lejos de tomarse un respiro al acabar el curso, decidió cruzar el Atlántico. A finales de mayo puso rumbo a São Paulo, Brasil, para iniciar una nueva etapa de prácticas, esta vez presenciales, en el Banco S3 CACEIS México.

Allí se ha desempeñado como Analista de datos e investigación de mercados, sumergiéndose en un entorno empresarial muy diferente.

El puesto que ha desarrollado, que se ha extendido hasta finales de julio -y retomará en septiembre-, le ha permitido ampliar sus competencias en análisis de información y conocer de cerca el pulso económico y financiero de uno de los países más dinámicos de Latinoamérica.

Aunque Leo mantiene sus redes sociales cerradas al público, no ha dudado en actualizar su perfil de LinkedIn con cada uno de estos logros, y es así como EL ESPAÑOL ha podido conocer el itinerario profesional que ha marcado su año académico.

Leo Ayyashi junto a su padre Omar en Starlite Occident 2025. Gtres

Regreso a España en agosto

Tras cerrar sus prácticas en Brasil, Leo ha vuelto a España para disfrutar del resto del verano junto a sus padres. Y, como cada año, Marbella se ha convertido en su refugio habitual.

Leo forma parte de esa juventud de la jet set marbellí que combina cenas en los restaurantes de moda, tardes de playa y planes culturales con una agenda social intensa.

En este mes de agosto ya se le ha podido ver en algunos de los eventos más destacados de la temporada. A principios de mes asistió al concierto de Tom Jones en el Starlite Festival, uno de los puntos de encuentro imprescindibles del verano marbellí. Y este pasado domingo, 10 de agosto, ha acompañado a su madre en la Gala Starlite 2025, una cita solidaria que Cayetana copresentaba junto a Valeria Mazza (53).

Su presencia en la alfombra roja junto a ella no pasó desapercibida, dejando claro que, más allá de su círculo de amigos, también sabe estar a la altura de los eventos más formales.

Además, no es la primera vez que apoya a su madre en uno de sus proyectos, ya lo hizo antes de viajar a Brasil, en la segunda edición de los Premios Talía, celebrados en mayo en Madrid.