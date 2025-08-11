Penélope Cruz y Javier Bardem, protagonistas en el concierto de Bad Bunny en Puerto Rico: el divertido vídeo de la actriz

Puerto Rico ha vivido este fin de semana una de las noches más especiales de la mano de su embajador más importante: el cantante Bad Bunny (31 años). En el marco del decimoquinto concierto de su gira, No Me Quiero Ir de Aquí, Bunny ha contado con dos invitados de excepción, Penélope Cruz (51) y Javier Bardem (56).

En el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, el cantante ha recibido en su zona VIP más exclusiva, ubicada sobre el propio escenario, a los oscarizados actores.

La pareja, discreta y muy reservada en su vida privada, ha disfrutado del espectáculo desde un espacio privilegiado. Penélope se ha convertido en la gran protagonista al tomar el micro en un momento dado del recital y entonar la ya icónica frase "Acho, PR es otra cosa".

Penélope Cruz diciendo “Acho PR es otra cosa” en la 15va función de Bad Bunny en Puerto Rico. 🤭🔥 pic.twitter.com/IzWlFqyasW — BENITO NEWS (@benitonewsmx) August 11, 2025

Cada noche, un invitado especial es el encargado de decir esas palabras que Bad Bunny ha convertido en un guiño directo al orgullo boricua. La presencia de Penélope en el escenario y su entonación han provocado una gran ovación, fusionando el glamour del séptimo arte con la energía de la música urbana.

Antes que ella, personalidades como Kylian Mbappé (26), Benicio del Toro (58) o Yandel (48) han sido los responsables de poner voz a este momento, pero la participación de la actriz española ha conseguido que la anécdota corra como la pólvora en redes sociales.

El espectáculo de Bad Bunny en su tierra natal arrancó el pasado 11 de julio y se extenderá hasta el 14 de septiembre de 2025. Bajo el título No Me Quiero Ir de Aquí, el artista ha diseñado un evento sin precedentes: 30 conciertos consecutivos en el Coliseo de Puerto Rico, batiendo récords históricos de asistencia y superando marcas de otros grandes artistas locales.

La puesta en escena está dividida en dos espacios: un escenario principal con ambientación montañosa y guiños a la naturaleza de la isla, y una segunda área más íntima que simula una casa puertorriqueña, donde se ubica la zona VIP.

Es precisamente allí donde se sitúan los invitados especiales que, como en el caso de Penélope y Javier, forman parte activa del espectáculo.

El show es también un homenaje cultural y político: integra elementos visuales y sonoros de la plena, la bomba y la música jíbara, al tiempo que transmite un mensaje de orgullo nacional y reflexión sobre la condición colonial de Puerto Rico. No sólo ha sido un fenómeno musical, sino también un impulso económico para la isla, con un impacto estimado de cientos de millones de dólares en el turismo y la hostelería.

Bad Bunny en uno de sus conciertos. EFE

El cantante llegará a España en 2026 con su gira por Europa y protagonizará un total de 10 conciertos en Madrid. Sin embargo, para verlo en nuestro país habrá que esperar hasta mayo de 2026, cuando el Estadio Metropolitano de la capital se convertirá en el lugar más demandado de la ciudad.

La pareja más internacional

Penélope Cruz y Javier Bardem forman uno de los matrimonios más sólidos del cine. Su primera coincidencia en un rodaje fue en 1992, con Jamón, jamón, pero no fue hasta 2008, durante el rodaje de Vicky Cristina Barcelona, cuando iniciaron su relación sentimental.

En 2010 se casaron y actualmente tienen dos hijos, manteniendo una vida familiar alejada de los focos, aunque no dudan en dejarse ver en eventos que les apasionan.

Su presencia en Puerto Rico y su implicación en un concierto tan identitario como el de Bad Bunny demuestran su cercanía con la cultura latina y su capacidad para conectar con públicos muy diversos.