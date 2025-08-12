Por qué Paloma, la hija mayor de Paloma Cuevas y Enrique Ponce, ha ido a la Gala Starlite: ni debut ni ganas de ser famosa

Hay un extremo en el que siempre han estado de acuerdo, pese al divorcio tan sonado que vivieron, el diestro Enrique Ponce (53 años) y la diseñadora Paloma Cuevas (52): la protección de sus hijas en común, Paloma -Palomita, como la llaman en la intimidad-, y Bianca.

Ambas, menores de edad, viven felices en el anonimato y en el segundo plano mediático. Nunca han manifestado deseo alguno de, en el futuro, querer enrolarse en los medios ni en el papel couché. Cuando sus padres se separaron, huelga decir, no lo pasaron nada bien.

Fueron aquellos tiempos complicados, pero hoy, afortunadamente, sus vidas volvieron a conducirse por los cauces habituales. No obstante, este pasado domingo, 10 de agosto, algo parecía que había cambiado en Paloma, la hija mayor del extinto matrimonio.

Paloma Cuevas en una fotografía tomada en febrero de 2019, en Marbella. Gtres

Tras haber vivido, un año más, una noche de ensueño, en el marco del XVI aniversario de la Gala Starlite, inspirada en la evocadora temática Masquerade, la organización del magno evento ha emitido una nota de prensa a los medios de comunicación.

En ella, como es habitual, se describen todos los detalles de este acontecimiento anual que reúne a los rostros más célebres del panorama nacional y internacional. Marbella se convierte gracias a esta gala en el epicentro del glamour y de la solidaridad.

Hay un apartado de la nota de prensa que llama especialmente la atención de EL ESPAÑOL. "La Gala ha sido conducida por Cayetana Guillén Cuervo (56) y Valeria Mazza (53), quienes han aportado complicidad y ritmo a una noche tan solidaria como inolvidable", se detalla.

Y agrega, acto seguido: "Entre los asistentes destacan el actor turco Kerem Bürsin (38) (...) Y siguiendo la estela de sus respectivas madres, Paloma Ponce Cuevas (17) y Daniella Bustamante Echevarría (16) han debutado como asistentes a esta cita imprescindible del verano".

Según este escrito, la joven Paloma ha "debutado" en la gala. No obstante, no existen fotografía de ella, porque no posó en ningún momento en el photocall. EL ESPAÑOL conoce todos los detalles y la intrahistoria de la asistencia de la hija mayor de Ponce.

Paloma Cuevas y Sandra García-Sanjuán en la Gala Starlite, en 2021. Gtres

Este diario conoce qué hay de verdad en este presunto paso al frente mediático que, en realidad, nunca ha existido. Paloma hija sí fue como invitada, pero esto no significa que haya debutado ni que desee ser famosa o ejercer de 'hija de'.

No se trató, pues, de una puesta en escena ni de un debut. La joven tan sólo asistió porque, según conoce este medio, es íntima amiga de Daniella, la hija de Paula Echevarría (48), y en el nombre de esa amistad, y de su gran implicación solidaria, Paloma hija fue.

Conviene puntualizar que esta amistad entre Daniella y Paloma no se queda en ellas: sus madres, Cuevas y Echevarría, también libran una bonita amistad. "Paloma fue como persona anónima y amiga de Daniella. No hay más allá ni otra intención", se explica.

Palomita acudió con Daniella y unas amigas y lo pasaron estupendamente bien. Tiene la joven la "firme voluntad" de seguir siendo anónima. Quien bien lo sabe, además, destaca la gran solidaridad de la menor, que está muy volcada en la labor filantrópica de la fundación Niños en Alegría.

En esta instituación también está muy involucrada Paloma Cuevas. No en vano, en los últimos años, la hija de Victoriano Valencia (94) ha demotrado un férreo compromiso social.

Paloma y la solidaridad

La empresaria y diseñadora mantiene desde hace años una estrecha relación con la Fundación Niños en Alegría, una organización que trabaja incansablemente por mejorar la educación de niños en situación vulnerable en México.

Cuevas no solo ha apoyado la fundación desde el plano institucional, sino que ha abierto las puertas de su vida personal para acoger, cuidar y acompañar a los niños beneficiarios del proyecto.

Tal y como ha relatado Sandra García-Sanjuán, presidenta de la fundación y amiga íntima de Paloma, la diseñadora ha llegado a invitar a varios niños a pasar vacaciones en su casa en España, ofreciéndoles una experiencia de cariño y normalidad que muchos jamás habían vivido.

"Paloma es maravillosa, de las mujeres más extraordinarias y con una calidad humana increíble. Les preparaba palomitas, les ponía películas de Disney, les tenía felices", ha contado emocionada Sandra, recordando cómo la finca de Cuevas se convirtió en un hogar temporal para niños que venían de chabolas y entornos de extrema pobreza.

En noviembre de 2021, Paloma viajó a Guerrero, uno de los estados más desfavorecidos de México, para visitar las escuelas construidas por la fundación. Allí participó en clases, convivió con los alumnos y asistió a la inauguración de la vigésimo tercera escuela reformada gracias a los donativos recaudados por Niños en Alegría.

"Convivimos con unos niños maravillosos con muchas ganas de aprender y tener un futuro digno, y lo consiguen", declaró entonces Paloma, visiblemente emocionada.

Su implicación no se limita a visitas puntuales: forma parte del consejo de la Fundación Starlite, que financia parte de los proyectos educativos en México, y ha apadrinado personalmente a varios niños, incluso asumiendo el coste de estudios universitarios para jóvenes con vocación.

Cuevas y el amor

Cuentan a EL ESPAÑOL que Paloma y Luis Miguel (55) están felices y viven su historia de amor con solidez y, sobre todo, con calma y serenidad. Él tiene intención de viajar cada vez más a Madrid, asentarse en suelo español -se ha interesado por algunas casas en la urbanización La Finca- y que sea aquí, en España, su residencia fija. Al lado de su razón de amor.

Ella ha sido clave, determinante, en el nuevo Luis Miguel. Quien lo conoce dice de él que es otro, que ha cambiado mucho y que Cuevas lo ha templado. El Sol de México tiene hoy una relación mucho más cercana y afectiva con sus hijos, y en esto ha tenido mucho que ver Paloma. Eso sí, de momento, la boda se resiste. No hay casamiento.