Javier, el hermano de Ana Obregón, rompe su silencio sobre la venta de 'El Manantial', la casa familiar de Mallorca

La venta de El Manantial, la emblemática residencia familiar de los García Obregón en Mallorca, ha vuelto a situarse en el centro del huracán mediático.

La finca, ubicada en la exclusiva Costa de los Pinos, ha sido durante décadas el refugio estival de Ana García Obregón (70 años), de sus padres y hermanos, y de su hijo, Álex Lequio.

Hoy, tras las dolorosas pérdidas que han marcado a la familia, el inmueble ha pasado de ser símbolo de unión a convertirse en un espacio cargado de nostalgia.

Valorada en 35 millones de euros, la propiedad cuenta con más de 1.000 metros cuadrados, siete habitaciones, piscina, solárium, embarcadero privado y acceso directo a la playa.

Su puesta en venta ha sido gestionada con discreción, pero los rumores sobre dificultades para encontrar comprador y supuestos desacuerdos familiares han alimentado la especulación.

Ante el creciente interés mediático, Javier García Obregón, hermano de Ana, ha decidido pronunciarse. Lo ha hecho con una declaración breve pero contundente: "No, no comments. Es absurdo todo lo que se está diciendo. Prefiero no hacer comentarios".

Y añade, con tono conciliador: "Todo perfecto. Todo va con los calendarios establecidos". Con estas palabras, Javier intenta zanjar la polémica y dejar claro que no existe ningún conflicto interno en torno a la operación inmobiliaria.

Su reacción se ha producido mientras recogía a su hijo en el aeropuerto de Madrid, acompañado por su pareja, María Thevenet, en una escena que ha captado la atención de los medios.

El Manantial: una casa con alma

Construida en los años 60 por el padre de Ana Obregón, El Manantial fue concebida como un santuario familiar. El patriarca adquirió tres parcelas y diseñó un plano topográfico para respetar los 87 pinos centenarios del terreno.

La casa se inauguró en 1970 y desde entonces ha sido escenario de veranos inolvidables, celebraciones y momentos íntimos que Ana ha compartido en múltiples ocasiones en sus redes sociales.

Tras el fallecimiento de Aless Lequio en 2020 y de sus padres poco después, Ana confesó que la casa se había convertido en un lugar "demasiado lleno de recuerdos". A pesar de ello, este verano ha regresado a Mallorca con su nieta Ana Sandra, compartiendo imágenes del anochecer y del bebé tomando el biberón en la piscina de El Manantial.

La venta de esta propiedad no es sólo una operación inmobiliaria: es el cierre emocional de una etapa. Javier García Obregón, con su estilo directo y sin artificios, ha querido poner orden en medio del ruido.