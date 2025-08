Michu, la expareja de José Fernando, un mes después de su muerte: testamento clave, una hija sin custodia y guerra total

Ha pasado un mes desde que se conociera la inesperada muerte de Michu, expareja de José Fernando Ortega Mohedano (32 años) y madre de su única hija. El 7 de julio de 2025, la noticia sacudía al entorno de la familia Ortega Cano y abría un nuevo capítulo repleto de incógnitas.

Desde entonces, la tragedia ha dado paso a un constante revuelo mediático que no ha cesado. En estas semanas, la familia de Michu y la de José Fernando han ocupado numerosos espacios televisivos, alimentando un debate que se ha centrado, sobre todo, en el futuro de la pequeña que tuvieron en común, Rocío (7).

La custodia de la niña sigue sin resolverse y, por el momento, no se tomará ninguna decisión definitiva. Mientras tanto, el caso se ha convertido en un circo mediático que ha multiplicado las versiones, los enfrentamientos y las especulaciones.

Michu y José Fernando en una imagen de archivo. Gtres

En paralelo, José Fernando ha salido temporalmente del centro donde reside desde hace años para pasar unos días con su familia. Su salida coincide con el primer mes de luto por Michu, un momento especialmente delicado.

Desde que falleciera la gaditana, su nombre ha resonado más que nunca en televisión, y es que tras su muerte no se ha hablado de otra cosa que del futuro de su hija y de un posible testamento que podría haber dejado.

Tras el entierro, se intensificaron las tensiones entre la familia materna y el entorno de Ortega Cano. La madre y la hermana de Michu reclamaron públicamente que la pequeña Rocío se quedara con ellas en Cádiz, donde ha vivido los últimos años.

También se ha deslizado, en esa línea, que Michu manifestó en vida que su deseo era que su hija quedara bajo el cuidado de José Ortega Cano (71) si a ella algo le ocurría.

Ahora, con el trágico devenir de los acontecimientos, José Fernando, aún bajo tutela legal, ha manifestado su deseo de hacerse cargo de la menor. Sin embargo, su situación actual le impide ejercer como tutor legal.

Michu y su hija, Rocío, en una imagen de sus redes sociales. Instagram

A mediados de julio, varios medios confirmaron la existencia de un testamento redactado por Michu, en el que supuestamente se especifica el destino deseado para su hija. Desde entonces, dicho documento se ha convertido en la clave del proceso.

Hasta que no se valide legalmente y se pronuncie un juez de familia, no habrá resolución definitiva. La solución que resolvería todo el caso queda en manos de un juez, quien no ofrecerá ninguna resolución al respecto hasta que los tribunales retomen su actividad tras las vacaciones de agosto, según ha podido saber EL ESPAÑOL.

Actualmente, Rocío continúa residiendo con su abuela materna en Arcos de la Frontera, a la espera de una decisión judicial. Mientras tanto, la familia Ortega Cano se ha refugiado unos días en Costa Ballena, buscando alejarse del foco mediático. Desde su entorno, han expresado que la voluntad de Michu será respetada.

La situación, aunque ahora más pausada públicamente, sigue siendo delicada. Ambas familias insisten en que su única prioridad es el bienestar de la niña.

Conflictos en televisión

Durante el último mes, los enfrentamientos entre Gloria Camila (29), Tamara, hermana de Michu, e Inmaculada, madre de la fallecida, han marcado el debate mediático tras la muerte de la gaditana.

La familia materna ha acusado a los Ortega Cano de actuar por interés, cuestionando la implicación real de Gloria como tía y su deseo de quedarse con la custodia de la niña.

Gloria Camila en el programa 'Fiesta' sobrepasada con la situación. 'Fiesta'. Telecinco

Tamara ha sido especialmente dura en sus declaraciones, tachando a Gloria de "mentirosa" y "falsa", y asegurando que la familia paterna solo busca beneficios. Estas acusaciones han tenido gran lugar en programas como ¡De Viernes! o Fiesta, donde ambas han participado exponiendo sus opiniones.

Gloria Camila, por su parte, ha intentado distanciarse del conflicto, pero ha acabado respondiendo públicamente. Se ha defendido asegurando que su preocupación por la niña es real. También ha anunciado que dejará el tema en manos de abogados.

Inmaculada, madre de Michu, ha criticado la actitud del clan Ortega y ha defendido que la custodia debe permanecer en la familia materna.