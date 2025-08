La pausada vida de Paloma Lago tras dos meses de silencio sobre su presunta agresión sexual: su refugio y apariciones puntuales

El pasado 4 de junio, se hizo público que Paloma Lago (58 años) había interpuesto una denuncia por presunto delito de agresión sexual contra Alfonso Villares (55), ya exconsejero del Mar de la Junta de Galicia. Una delicada noticia que trascendió después de que el político presentara su dimisión del cargo.

Desde entonces ya han pasado dos meses y la presentadora sigue sin pronunciar palabra respecto al caso. Lago no ha hecho declaraciones, no ha acudido a platós de televisión ni ha aparecido en actos públicos. La única ventana a su vida privada -de manera medida y cuidada al detalle- han sido sus redes sociales Eso sí, después de mantenerse al margen durante varias semanas.

Su vuelta a Instagram se produjo el 28 de junio, tras 25 días de silencio sepulcral. Lo hizo con un post en el que aparecía sola frente al mar, ataviada con ropa informal y cubriendo su cabeza con un gorro. Una imagen sencilla con la que transmitía serenidad, que fue captada desde la playa de Esmelle, ubicada en Ferrol, A Coruña, próxima a la casa que tiene en Covas y que se ha convertido en su refugio desde que trascendió la noticia de la denuncia.

Aquella imagen no era casual. Paloma Lago había asistido al Gadis Surf Festival Ferrol, un evento en el que participa su empresa familiar. No obstante, no dejaba de ser un fotografía significativa. Era la instantánea de su reaparición.

Desde entonces y a través de esta plataforma ha publicado más contenido. Concretamente, imágenes de sus paseos en bicicleta, así como de otras actividades deportivas y de relax en la playas cercanas a su domicilio. Una serie de escenas que dejan constancia de su vida pausada. Pese al revuelo mediático que protagoniza, en su Instagram solo aparecen instantes de evasión en los que presume de tranquilidad.

En paralelo, la que fuera cuñada de Ana Obregón (70) también ha hecho una publicación para rememorar un evento que había protagonizado en Málaga el día 15 de mayo. Además, ha mostrado su admiración hacia la princesa Leonor (19) cuando, a bordo del buque Juan Sebastián Elcano, recaló en las costas de Ferrol. Su más reciente aparición, al término de esta noticia, ha sido para felicitar a su hijo, Javier (29), por su nueva vuelta al sol.

Paloma Lago no ha hecho referencia a la denuncia ni ha dejado entrever en absoluto su estado de ánimo respecto al proceso judicial. Todos los contenidos en redes han evitado el tema. Ha sabido separar radicalmente su vida pública digital de la tormenta mediática. El presunto delito de agresión sexual es una situación de la que únicamente hablará con la Justicia.

Sobre ello existe un gran hermetismo, porque la presentadora, como ha podido saber EL ESPAÑOL, solo habla de su realidad judicial con su abogado. Su entorno se mantiene en la misma línea, respetando la discreción de Paloma Lago.

La única persona de su círculo que se ha pronunciado de manera directa ha sido su sobrino. "Yo estaba ahí ese día", dijo el joven en una conexión de TardeAR poco después que de trascendiera la noticia de la denuncia. "Vivo pared con pared con ella. Yo lo vi a él, pero no escuché nada", explicó.

Aunque su nuera y sus excuñadas han hablado con la prensa, todas se han mantenido en una línea discreta y en la misma sintonía: apoyo total a la presentadora gallega. Según conoce este medio, no quiere que, incluso desde la mejor de las intenciones, se filtre información con el enfoque de que ella ha hablado. Tampoco que se sepa su sentir o parecer.

No obstante, merece destacar que en las últimas semanas las informaciones respecto a la comunicadora se han detenido considerablemente, si se compara a lo difundido en durante los primeros días del pasado junio.

Durante el verano, pese a la disminución de la expectación mediática, Paloma Lago se mantendrá en la misma línea, tal y como han trasladado a este medio. Seguriá bajo perfil, con una rutina de relax, sin acudir a actos públicos ni hablar con la prensa.

El caso

Paloma Lago interpuso una demanda contra el exconsejero del Mar de la Junta de Galicia por un presunto delito de agresión sexual que habría ocurrido el pasado 27 de diciembre. Un día después, la presentadora se habría despertado "desnuda" en su casa de Ferrol.

En ese momento la habría visto un familiar suyo, quien advirtió que estaba "mareada" y "desorientada". Por ello decidió alertar a los servicios del 112. Cuatro días más tarde ella presentó la denuncia.

La presentadora, y así lo adelantó El programa de Ana Rosa, creía haber sido víctima de una agresión mediante sumisión química. Sin embargo, el informe toxicológico negó este último hecho.