Javier, el hermano de Antonio Banderas, regatista 'sorpresa' en Mallorca: del mensaje del actor a su 'no' encuentro con Felipe VI

Este sábado, 2 de agosto, el rey Felipe VI (57 años) ha entregado los trofeos a los campeones de la regata de vela 43ª Copa del Rey-Mapfre. Una gala celebrada por primera vez en el Patio de Armas del Palacio Real de la Almudaina, en Palma de Mallorca, que ha puesto el cierre a cinco días de regatas.

Tras la entrega de premios, el rey ha posado en una foto de familia con un representante de cada barco vencedor de esta copa de vela. De ella han formado parte 130 equipos procedentes de 24 países, con la participación de más de 1.700 regatistas y sus respectivos equipos de apoyo.

Curiosamente, uno de los integrantes de las regatas ha sido Javier Domínguez Banderas (61), hermano de Antonio Banderas (64). Su equipo, el Teatro del Soho CaixaBank San Miguel, no ha conseguido triunfos este año, por lo que no ha posado en el retrato colectivo junto al monarca. Discreto y de perfil bajo, su paso en esta competición ha pasado bastante desapercibido.

El actor ha enviado un cálido mensaje a su hermano, así como a su equipo -del que es patrocinador- desde sus redes sociales. "Terminó la 43 Copa del Rey Mapfre", empieza diciendo.

"Enhorabuena a los triunfadores. Hemos peleado hasta el final, pero este año no pudo ser. Orgulloso del esfuerzo y profesionalidad de todo el equipo Teatro del Soho CaixaBank San Miguel".

En su escrito etiqueta a su hermano, cuyo perfil de Instagram es tan reservado y alejado de los flashes como su propia personalidad: se hace llamar @chikitin63.

Así, el malagueño ha dado visibilidad al equipo de vela del que es sponsor y ha destacado la siempre prudente figura de su hermano, al que está muy unido.

Y es que, aunque no copa titulares ni acapara el foco mediático, Javier Domínguez Banderas es una figura destacada en el deporte de la vela, en el que lleva dedicado tres décadas.

"Para mí el mundo de la vela siempre ha sido una pasión", confesó en declaraciones recientes, antes de emprender travesía en Mallorca. "La Copa del Rey es una de las regatas más importantes del Mediterráneo. Yo empecé hace años, teníamos un calendario muy largo. Es la única regata en la que durante tantos año he participado".

Un rostro habitual en Palma

"La bahía de Palma es un paraíso para navegar y el hecho de encontrarte aquí con todas las tripulaciones, año tras año, es un orgullo", añadía.

"El año que viene haré 30 años viviendo y la pasión es tremenda. Si esa pasión, si ese gusanillo, no hubiera existido, a lo mejor no hubiéramos continuado y estos éxitos no se hubieran producido nunca", ha destacado en una de sus escasas apariciones en medios de comunicación.

Javier, quien suele evitar la notoriedad pública, es un rostro habitual en el Real Club Náutico de la bahía de Palma. Lleva media vida 'paseando' cada verano en las regatas.

Travesías con Melanie y sus hijos

Tanto Javier como Antonio Banderas han coincidido con los miembros de la Familia Real en varias ocasiones.

El artista es el mayor apoyo de su hermano y, según ha contado en una charla con Forbes, "ha estado muy relacionado con el equipo y apoyando de forma increíble. Ha navegado con nosotros ocasionalmente porque su agenda en el cine es muy exigente".

Javier Domínguez Banderas, hermano de Antonio Banderas, ha formado parte este año del equipo de vela Teatro del Soho CaixaBank San Miguel. Instagram

"Venía a la Copa del Rey cuando podía y traía a toda la familia: Melanie (Griffith), Dakota, Stella… Recuerdo especialmente una cena con las dos tripulaciones donde estuvieron el Rey y la Reina. Mi hermano siempre ha apoyado tanto nuestro proyecto como al Bribón", apuntaba en el citado medio.

El pasado sábado, Javier Domínguez Banderas no ha perdido detalle de la ceremonia de entrega de trofeos. En ella, los ganadores de las diferentes clases han recibido de manos del Rey sus trofeos.

Este año, el evento ha finalizado con triple triunfo español: del Estrella Damm Sailing Team en la Sail Racing ORC A, del Nunoto Cafiver en Uber ORC C y del Balearia en Balearia Women's Cup.

La entrega de trofeos de la 43ª Copa del Rey-Mapfre ha contado con la asistencia de la presidenta de Baleares, Marga Prohens; el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne y el alcalde de la ciudad, Jaime Martínez, entre otras autoridades.

El Aifos de la Armada, en el que ha competido el Jefe de Estado, ha acabado como el mejor barco español de la clase ORC 0, en sexto lugar. Una categoría que ha liderado la tripulación norteamericana del Vesper de David Team.

"Pensando en la próxima edición"

La competición ha finalizado por todo lo alto. Y con la vista puesta ya en la 44 edición, que se disputará entre el 1 y 8 de agosto de 2026.

Antonio Banderas, al igual que su hermano, se han alegrado del éxito de los vencedores. Y ponen la mirada en todo lo que está por venir. "Ya pensando en la próxima edición", zanja el artista.