Rosalía responde a las críticas por su silencio sobre Palestina: "Todos vivimos en constante contradicción"

En los últimos días, Rosalía (32 años) se ha visto en el centro de una controversia inesperada. A tan solo unas semanas de iniciar un nuevo proyecto, la artista catalana ha sido públicamente señalada por el diseñador Miguel Adrover (59), quien hizo público que se negó a vestirla para un próximo evento debido a que, según él, la cantante no se había pronunciado claramente en apoyo al pueblo palestino.

Todo comenzó el pasado 16 de julio, cuando el equipo de estilismo de Rosalía contactó con la oficina del diseñador balear con una propuesta de colaboración para un evento programado para septiembre u octubre. "Tenemos muchas ganas de saber tu opinión sobre los próximos pasos", expresaban en el correo electrónico.

Sin embargo, la respuesta fue tajante. El diseñador, reconocido por su activismo social y por su defensa de causas humanitarias, respondió: "Miguel no trabaja con ningún artista que no apoye públicamente a Palestina". Ahora, la artista ha decidido contestarle públicamente: "Es mi verdad", ha dicho.

Rosalía en un acto de moda en septiembre de 2023. Gtres

Adrover decidió compartir en redes sociales el intercambio, acompañado de un mensaje personal dirigido a Rosalía: "El silencio es complicidad, y más aún cuando tienes un gran altavoz donde millones de personas te escuchan cuando cantas. Rosalía, esto no es nada personal. Te admiro por todo tu talento y por todo lo que has logrado", comenzó explicando el diseñador.

Y añadió: "Creo que ustedes son mucho más que esos artistas que solo se dedican al espectáculo y al entretenimiento. Ahora tenemos que hacer 'lo correcto'". El texto finalizaba con una sola palabra: "Motomami", en alusión al nombre del exitoso álbum de la cantante.

La publicación de Adrover encendió rápidamente el debate en redes sociales. Mientras algunos aplaudieron la decisión del diseñador como un acto coherente con sus principios, otros criticaron lo que perciben como una presión excesiva y una forma de linchamiento público.

En medio de la polémica, y después de varios días de silencio, este miércoles, 30 de julio, la cantante Rosalía ha decidido responder. Lo hizo con un extenso mensaje en sus redes sociales - a modo de comunicado - donde reconocía la dificultad de hablar sobre un tema tan complejo: "He seguido con gran tristeza lo que se ha venido diciendo estos días. Desde ya acepto que lo que escribiré aquí será incompleto e imperfecto, pero es mi verdad y está escrito con la mejor intención".

La artista aclaraba su postura sobre el conflicto: "El hecho de no haber usado mi plataforma de forma alineada con el estilo o expectativas ajenas no significa en absoluto que no condene lo que está pasando en Palestina. Es terrible ver día tras día cómo personas inocentes son asesinadas y que los que deberían parar esto no lo hagan".

El comunicado de Rosalía en su perfil de Instagram. Instagram

Aunque lejos del conflicto bélico, Rosalía quiso poner el foco en la gestión y exigencias hacia los artistas y personajes públicos en general: "No veo cómo avergonzarnos los unos a los otros sea la mejor manera de seguir adelante en la lucha por la libertad de Palestina. Creo que el señalamiento debería direccionarse hacia arriba (hacia quienes deciden y tienen poder de acción) y no en horizontal (entre nosotros)".

Con estas palabras, la cantante no solo intentaba defenderse de las críticas, sino también abrir una reflexión más amplia sobre las formas y la responsabilidad de los artistas en temas políticos y humanitarios. Su mensaje, aunque no ha hecho que el debate cese, sí ha conseguido que muchos replanteen la forma con la que se exige a los artistas.

En la parte final de su comunicado, Rosalía reflexiona sobre las contradicciones que atraviesan el día a día de muchas personas, incluida ella misma: "En un mundo como el de hoy en día todos vivimos en constante contradicción, yo la primera, y aunque personalmente siempre intente hacer 'lo correcto', probablemente no siempre lo consiga pero en el proceso trato de aprender y mejorar", escribe la cantante, visiblemente afectada.

Rosalía, una de las artistas españolas más internacionales de la actualidad, ha intentado responder a estas preguntas con sensibilidad y, sobre todo, con cautela. Ha optado por una postura que no niega la gravedad del conflicto, pero sí cuestiona el juicio moral que recae sobre quienes no se pronuncian de forma inmediata o bajo los términos exigidos por terceros.