Cristian Suescun, desde el hospital: "Me han visto algo raro y me han hecho una biopsia"

Cristian Suescun (38 años) ha preocupado a sus seguidores al compartir una foto desde un centro sanitario. El hermano de Sofía Suescun (29) ha publicado en sus redes sociales una instantánea en la que se le puede ver acostado en una camilla del Hospital de El Escorial, a las afueras de Madrid, conectado a una vía intravenosa.

"Parada técnica en boxes", comienza diciendo en sus redes sociales. "Me han hecho una gastroscopia y han encontrado algo raro, así que aprovecharon para hacer una biopsia".

Sin dar demasiados detalles sobre lo que le sucede, asegura esperanzado que "ahora toca esperar los resultados".

Cristian Suescun, en una imagen de sus redes sociales, muestra su reciente paso por el hospital. Instagram

"Esperemos que todo esté bien. Gracias a todo el personal del hospital de El Escorial que me ha atendido estupendamente y a mi gran amigo Javi que siempre está ahí", concluye.

El que fuera concursante de Supervivientes 2020, donde fue uno de los concursantes más mediáticos, y La casa fuerte, ha pasado por un hospital apenas unos días después de que se hayan tenido noticias de su madre.

La reaparición de Maite Galdeano

Maite Galdeano (56), distanciada de su hija desde hace casi un año, ha sido localizada por las cámaras de televisión en su actual refugio. En la actualidad, la navarra vive en un velero atracado en el puerto de San Pedro del Pinatar, en Murcia, donde mantiene una vida alejada de los focos.

La de Pamplona ha confesado sentirse "agobiada" por la delicada situación familiar. Siempre ha estado muy unida a su hija Sofía y estar lejos de ella no la hace sentirse bien. Y sufre aún más cuando la gente la para por la calle para preguntarle por este asunto.

"¿Sabes qué pasa? Me agobia mucho todo el mundo, la verdad", explica. "Porque al estar sola y Maite, Maite, todo el mundo... A ver, que son majas, ¿eh? La gente son majos y tal. La gente me quiere mucho", ha reconocido.

En lo referente a su salud mental, Galdeano ha declarado estar bien: "La salud mental siempre la he tenido súper cojonuda, gracias a Dios. De cabeza para arriba, menos mal que no me falla".

Quien parece tener algún revés de salud es su hijo pequeño, Cristian, que ha sido sometido a un examen médico a conciencia para detectar una posible anomalía.

A la espera de resultados

Los especialistas que atienden a Cristian Suescun le han realizado una biopsia, una prueba en la que se obtiene una muestra de tejido o células de una zona del cuerpo donde se ha detectado algo fuera de lo común. Después se analiza bajo el microscopio y se determina la naturaleza del problema.

Es un procedimiento que ayuda, entre otras cosas, a diagnosticar enfermedades, precisar el tipo de lesión y establecer el tratamiento adecuado. Ahora, el joven, quien siempre ha llevado una vida saludable y es aficionado al deporte -como su hermana- está a la espera de recibir el resultado de la toma de muestra que le han realizado.