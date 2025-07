El revés empresarial de Marián, hermana de Rafi Camino, un año después de la muerte de su padre: todos los detalles

Fue el 30 de julio de 2024 cuando la respetada familia Camino recibió una de las noticias más duras, por más que fuera esperable: el fallecimiento del torero sevillano Paco Camino, a los 83 años. Llevaba Camino padre un tiempo afrontando una salud renqueante.

Finalmente, el deceso aconteció en la madrugada de ese negro día 30 de julio, en pleno verano. Paco, uno de los más importantes de la historia de la tauromaquia, perdía la vida en el Hospital de Navalmoral de la Mata, Cáceres. Luchó una vez más, pero no pudo ser.

En dicho centro se vio obligado a ingresar en sus últimos días. La familia del matador lo arropó hasta su último hálito de vida y deslizaron que murió "envuelto en amor". El que le brindó su última mujer, Isabel Sánchez-Flor, y sus tres hijos, Rafael -Rafi-, Marián y Francisco Javier.

Marián Camino junto a su hijo, Rafael, en octubre de 2024, en el funeral de Paco Camino. Gtres

Entonces, esta familia, que de un tiempo a esta parte había conseguido guarecerse en un tranquilo segundo plano, volvió a copar la actualidad. De Rafi Camino poco hay que decir, dada su vasta trayectoria profesional y vital. En aquellos días, expresó su hondo dolor.

"Él estaba pachucho", manifestó Rafi. Él siempre fue el más mediático de sus hermanos -de Francisco Javier apenas si se conocen datos-, si bien la siempre amable y simpática Marián también ha sabido labrarse un hueco en el papel couché.

La empresaria, en un acto público en 2021, en Madrid. Gtres

Ahí, su noviazgo con Finito de Córdoba, uno de los toreros más queridos de la época y con quien estuvo incluso a punto de casarse. Ella ha vivido siempre alejada de la polémica y centrada en su familia y, sobre todo, en la faceta que mayores satisfacciones le ha brindado: la empresarial.

¿Qué ha sido de los hijos más reconocidos de Paco Camino ahora que se cumple un año de su muerte? Hoy, 365 días después de aquel complicado día, la vida de Marián Camino, por su parte, ha experimentado un cambio, o suerte de revés, laboral.

Ha echado el cierre a un importante proyecto. Tras licenciarse en Económicas, trabajar como azafata de vuelo y fichar como relaciones públicas de una marca de cosméticos, hace unos años Marián fundó su propio negocio de moda, una empresa online.

Un negocio que contaba con su propia página web, donde vendía bolsos y complementos. Durante años, esta fue una solvente fuente de ingresos para Marián, un muy próspero comercio.

Incluso Marián, con una increíble visión empresarial, supo ampliar las miras y expuso sus productos en distintos showrooms, y ha puesto su nombre en colaboraciones con firmas como Salvador Bachiller.

"He dado prioridad al sentido práctico; que se adecúe al modo de vida de la mujer de hoy, sin olvidar un elegante diseño. He pretendido que fuesen piezas atemporales a las que se las pueda sacar el máximo partido y que no pasen de moda", explicó Marián hace un tiempo.

Se granjeó una importante cartera de clientas. Una de esas amigas, leales y discretas, que no ha dudado en brindarle su apoyo en estos años ha sido la periodista Patricia Cerezo (53). Tanto la exmujer de Ramón García (63) como sus hijas han confiado en el buen gusto de Marián.

Ahora, la página web de Marián ha quedado "suspendida", como ha confirmado EL ESPAÑOL en primicia. No existe, no hay forma de comprar productos por ahí. Este diario se ha puesto en contacto con la propia Marián, quien confirma el extremo: "Sí, la web la cerré hace unos meses".

La propia Marián, eso sí, no aclara a este periódico si este movimiento revelador indica que haya finiquitado la actividad. Es decir, que ya no venda productos de otra forma o a través de otras plataformas.

Quien la conoce desliza: "Hace tiempo que no le compro, pero puede ser que tan sólo haya cerrado la web por no hacer frente al mantenimiento". Y se añade: "Marián siempre se ha movido mejor en el tú a tú, y la venta directa. Si ya no tiene esa tienda online, te digo que algo está creando".

Se la define como una mujer "inquieta", que siempre ha sabido ganarse "su dinero, sin depender de nadie. Por supuesto, de ningún hombre".

En otro orden de cosas, en el plano amoroso Marián Camino se casó en 1999 con el empresario Jorge Bazaco en la iglesia madrileña de San Agustín.

De esta relación nacieron sus dos hijos: Álvaro (23) y Alejandra (21). Después de más de dos décadas de matrimonio, decidieron separarse y tomar caminos diferentes. Desde entonces, no se le ha conocido nueva pareja, ya que prefiere vivir retirada de la vida social.

Sólo acude a actos importantes para su círculo de amigas. Mantiene una estrecha relación con Lydia Bosch (60), Patricia Rato (56) y Paloma Cuevas (51), a quien le une una amistad de décadas.

"Toda la vida juntas y lo que nos queda", escribía la empresaria en sus redes sociales con una foto de las dos juntas hace unos meses. Una de sus últimas apariciones públicas fue en la boda de Natalia Santos Yanes, hija de la joyera Cristina Yanes y el empresario José Luis Santos.

La nueva vida de Rafi

Por su parte, Rafi Camino también protagoniza una plácida vida lejos del ruido mediático. Desde hace unos años, Camino hijo vive en este enclave de Ávila, en una finca que perteneció a su padre. Mantiene a los amigos de toda la vida y sigue muy vinculado al mundo del toro.

Allí ejerce de ganadero y se ocupa de la explotación agraria. Aseveran que Camino tiene un negocio muy "próspero". En otro orden de cosas, Rafi y su padre, Paco, estaban muy unidos, "hablaban mucho por teléfono", y para Rafi la opinión de su padre era importantísima.

A pesar de que Paco Camino se separó de su madre, María de los Ángeles Sanz, ni Rafi ni sus hermanos -Marián y Francisco Javier- notaron en exceso este quiebre sentimental.

Tampoco les afectó en su relación paternofilial el hecho de que el legendario torero rehiciera su vida con la que fue su última mujer, Isabel Sánchez-Flor.

"Para los hijos lo estupendo es que su padre hubiera seguido con su madre, pero lo vivieron con gran normalidad", sostuvo a EL ESPAÑOL una fuente, hace justo un año, cuando pereció Paco. Conviene puntualizar que Isabel fue la mujer que estuvo al lado del diestro en sus últimos años de vida.