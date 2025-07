Miguel Ángel Muñoz escribe una bonita carta a su 'Tata' en el aniversario de su muerte: "Dos años de nuestro último abrazo"

Miguel Ángel Muñoz (40 años) ha recordado este domingo, 20 de julio, uno de los días más dolorosos de su vida. La Tata, su tía abuela, falleció hace exactamente dos años.

Fue el 20 de julio de 2023 cuando la mujer que lo crió durante su infancia perdió la vida a los 98 años. Para el actor, su Tata era más que una tía abuela: fue la persona que lo acompañó y guió en sus años de niñez. Quien le dio siempre buenos consejos. Quien lo animó a ser la persona que es.

Cuando se cumple el segundo aniversario sin su ser querido, el artista le ha dedicado unas bonitas palabras en las redes sociales. "Te acordabas de cada aniversario como si fuera el de un cumpleaños y lo celebrabas con amor, Tata", empieza diciendo su carta.

Miguel Ángel Muñoz, con su 'Tata', en una imagen de las redes sociales. Instagram

"Hoy se cumplen 2 años de nuestro último abrazo en vida. Quizá el más importante de todos", prosigue en su misiva, que ha compartido en su cuenta de Instagram.

"Aunque en mi duelo aún me cuesta mucho celebrar este día, sí puedo recordar con mucho amor la manera en que nos despedimos".

Luisa Cantero, conocida cariñosamente como "la Tata" de Miguel Ángel Muñoz, se hizo popular durante la primavera de 2020, en plena pandemia de la COVID-19. Fue durante el confinamiento cuando el actor comenzó a compartir en Instagram escenas cotidianas de su vida junto a ella.

Una segunda madre

La anciana era hermana de su bisabuela, pero Miguel Ángel siempre la consideró como una segunda madre, debido al fuerte vínculo que ambos tenían desde su niñez. Durante los casi 100 días que duró el aislamiento por la pandemia, ambos protagonizaron un sinfín de momentos cotidianos que fueron retransmitidos casi en tiempo real a través de las redes del actor.

Luisa Cantero, conocida como "la Tata" de Miguel Ángel Muñoz, se hizo popular en plena pandemia de la COVID-19. Instagram

Juntos dieron vida a “La Cuarentata”, una serie de vídeos en directo donde, con humor, complicidad y ternura, mostraban su día a día, contaban anécdotas. En ellos se les veía cómo cocinaban juntos, jugaban, o lanzaban mensajes optimistas.

La espontaneidad y el evidente cariño entre ambos conquistó a los usuarios de redes sociales y, con 95 años, la Tata se volvió viral, acumulando cerca de 200.000 seguidores en Instagram.

El fenómeno creció aún más con el estreno del documental 100 días con la Tata (2021), dirigido por el propio Muñoz. En él relata su convivencia durante el encierro. La cinta fue muy bien recibida tanto por el público como por la crítica. La popularidad de la Tata fue tal que apareció en algunos espacios televisivos, como ¿Quién quiere ser millonario?. Toda España se había enamorado de ella.

Tras su fallecimiento, en 2023, Miguel Ángel Muñoz compartió su dolor en las redes sociales con una conmovedora despedida. "No puedo escribir aquí nada más que no te haya expresado a lo largo de los 40 privilegiados años que podido vivir a tu lado. Esto me hace muy feliz, porque es importante poder expresar en vida el amor hacia nuestros seres queridos", decía en su carta.

"No sé si algún día llegaré a entender el vínculo tan especial que hemos tenido convirtiéndose en la historia de amor más especial que habré vivido nunca", añadía, dando gracias a su familiar por haberle transmitido "unos valores tan importantes" y por enseñarlo "a amar de una manera tan profunda".

"Hasta que no pasamos esos más de 100 días juntos durante la pandemia no sentí de verdad que estaba preparado para dejarte marchar. Siento si he sido algo egoísta no pudiendo soltarte antes y te agradezco tu esfuerzo incansable para no despedirte hasta que no estuviera preparado como este último tiempo", destacaba entonces.

Ahora, su reciente tributo a la mujer que marcó su trayectoria personal ha sumado más de 53.000 likes en las redes sociales. Han pasado 730 días de su marcha, pero pocos se han olvidado de ella.