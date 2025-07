Dj Nano: "El maltrato que sufrí por parte de la mujer de mi padre cuando era pequeño ha marcado mi desarrollo"

Es el mejor Dj de España y uno de los productores más influyentes de la música electrónica en nuestro país. Ha actuado en los principales escenarios del mundo, desde América hasta Asia, donde ha compartido cabina con figuras como Avicii, Tiësto (56 años) o David Guetta (57).

Madrileño, del barrio de Moncloa, ha sido grafitero y se alistó en la Legión con la vista puesta en la guerra de Los Balcanes pero su asma acabó con su carrera militar. Dice que "la música le salvó".

Ha creado numerosos shows y ha hecho colaboraciones con grupos como Supersubmarina o Viva Suecia. Pero, sin duda, Oro Viejo sigue siendo su espectáculo estrella.

También es un gran coleccionista. Colecciona zapatillas de edición limitada -tiene más de 1.000 y ya ha dejado de contarlas- coches, motos, consolas... Una afición, que según él mismo relata, comenzó cuando empezó a ganar dinero para suplir, de algún modo, carencias que tuvo de pequeño.

EL ESPAÑOL se cita con José Luis Garana de los Cobos (48), más conocido como Dj Nano, en el contexto del Mad Cool cuando están a punto de cumplirse 30 años de su carrera.

Llega puntual (a las 21 horas) y con una gran sonrisa. Durante tres noches es la estrella del espacio que Vibra Mahou tiene dentro del festival y que este año está ambientado en la exitosa serie El Juego del Calamar.

Dj Nano pinchando en Vibra Mahou en Mad Cool. Cedida

Con su característico estilo de chico malo, musculado y plagado de tatuajes por todo el cuerpo, escasos minutos de conversación sirven para darse cuenta que su aspecto exterior nada tiene que ver con el interior.

Dj Nano es un tío cercano, muy simpático, sensible y preocupado, muy preocupado, por la situación política actual.

Tres días pinchando en Mad Cool con Vibra Mahou. Repite colaboración...

La verdad es que estoy muy contento. Ya he estado otros años y cuando se me propuso, por decirlo así, tener una residencia, pues fíjate la alegría. Siempre que he estado en un espacio Vibra Mahou hay un ambiente especialmente divertido. La gente viene con una predisposición muy buena. Estoy feliz de la vida.

En la actualidad colabora con Viva Suecia, Dorian... ¿Dj Nano se está reinventando?

En los dos últimos años he puesto mucho foco en esas colaboraciones porque he creado un espectáculo nuevo con artistas que a priori no tienen nada que ver con la electrónica y me los he traído un poco a mi terreno.

Todo esto tiene un por qué. Y es que a lo largo de los años la gente ha perdido los prejuicios, en muchas cosas, y sobre todo en la música electrónica. Antes esas colaboraciones eran raras pero ahora mismo que yo me pueda juntar con Dani Martín y hacer una canción casa perfectamente. Funciona muy bien. Más que una reinvención yo creo que es debido a un crecimiento en la música electrónica en los últimos años.

Dice King África que la gente es muy indie hasta que escucha una charanga, ¿cree que pasa lo mismo con la música electrónica? Que la gente es muy indie hasta que escucha Pont Aeri...

Yo creo que hay canciones y hay épocas que te remueven un poco por dentro. Todo el mundo hemos tenido una época más discotequera que otra. Y la época de los 90 y los 2000 es muy bonita para la música dance. Volver a rescatar esas canciones arranca muchas sonrisas y muchos brazos arriba.

Y cómo es Dj Nano cuando no está Al otro lado de la cabina (título uno de sus libros)

Soy una persona muy normal, que tiene su familia, que trabajo mucho pero que los ratos que tiene le apetece estar con los suyos y con sus amigos.

Viene de una familia acomodada y sin embargo, como cuenta en su libro, ha tenido carencias en su infancia ¿Cómo es posible esto?

Mi familia tenía una posición económica buena pero cuando yo nací ya no era así. Tuve episodios que fueron complicados pero más que no poder comprarme unos Levi's fueron otras cosas las que a mí me afectaron más.

Con su amigo Fonsi Nieto y Sandra García-San Juan. Getty Images

Supongo que se refiere al maltrato infantil que sufrió por parte de la mujer de su padre.

Mis padres se separaron cuando yo era muy pequeñito y mi padre volvió a tener una pareja. En cierto momento de mi vida me fui a vivir con ellos y, sin que mi padre se enterara, esa persona tuvo un trato muy malo hacia un niño muy pequeño que eso en el desarrollo de cualquier persona influye mucho y te marca.

¿Eso se supera o se arrastra toda la vida?

Pues una de las cosas que me ayudó un poco a superarlo ha sido el libro. Fíjate que tontería ¿no? Yo toda la vida he tenido miedo a recordar ciertos episodios de mi vida y con el libro hizo que recordara, me abriese y me vino muy bien. Yo creo que se supera pero influye mucho en los años de crecimiento y desarrollo. Luego la vida me ha regalado un trabajo maravilloso y una familia que hacen que ahora mismo sea plenamente feliz.

¿Ha necesitado en algún momento ayuda psicológica?

Nunca he ido al psicólogo pero sí que creo que es una cosa necesaria. Me gustaría ir y encontrar a alguien para empezar a soltar.

¿Ha vuelto a ver a la mujer que le maltrató?

Es una persona que tiempo después tuvo problemas. No he vuelto a saber nada porque mi padre falleció y no quise saber absolutamente nada más.

En su adolescencia fue "rebelde con causa".

Estaba todo el día metido en peleas. Era un enreda pero cuando encontré la música fue algo que me impactó mucho, me enamoré totalmente e hizo que pusiera foco total en ese trabajo y en alcanzar ciertas metas. Eso hizo que saliera de ciertas compañías. Siempre le digo a mi hijo, ahora que tiene 12 años, que tiene que tener mucho cuidado con las compañías. Yo todos los problemas que tuve fue por aquello.

Durante uno de sus shows en Starlitte. Getty Images

En la noche se habla mucho de las drogas, ¿Cómo ha sido su relación con ellas?

Yo no las he necesitado. Nunca me han llamado la atención. Se relacionan las drogas con la noche y la música electrónica porque las hay pero como las hay en el rock and roll y como las hay en la sociedad. Es verdad que en los principios la música electrónica estaba más orientada a eso, a los excesos y a la fiesta. Ahora mismo la gente viene a pasarlo bien pero un ambiente muy sano y maravilloso.

¿Entonces la gente se drogaba más antes que ahora?

No, yo creo que la droga está y va a estar siempre pero no en la música electrónica sino en un concierto de cualquier artista o en una oficina. Eso va con cada persona. Hay gente que se quiere drogar y hay gente que no. En mis espectáculos te aseguro que hay mucho menos gente que no se droga que los que sí. Cien por cien.

Gracias a su música se ha convertido en un gran coleccionista...

Esa es mi gran tara (risas)

Tienes zapatillas, motos, coches...

Todo empieza por lo que has comentado antes, que a lo mejor de pequeño te fijabas en cosas que no podías tener y cuando empecé a trabajar empecé a adquirir ciertas cosas y se convirtió en algo increíble. Hace muchos años que he dejado de contar las cosas que tengo. Son muchas.

¿Y dónde está guardado todo eso?

Tengo parte en almacenes y en casa tengo parte de estudio y otras cosas que me gustan. Pero no soy un diógenes, hay una parte de coleccionismo. Hay que estar dentro para comprenderlo. Mucha gente cuando ves lo que tienes puede decir: "Este tío está mal"...

¡Tiene una moto en el salón como elemento de decoración!

¡Claro sí, por ejemplo! pues sí la tengo como elemento de decoración (risas).

El Dj posando junto a su mujer, Nerea.

Hábleme de su familia...

Mi casa es lo que más paz me da en el mundo. Mi mujer Nerea es una persona excepcional. Es un 10 y te lo digo de verdad. Tengo mucha suerte de tenerla a mi lado. Mi hijo, Travis, tengo una relación maravillosa con él y eso es lo que más alegra el día a día. Es un refugio que me da paz en toda esta velocidad de vida que llevamos.

¿Su hijo quiere seguir sus pasos?

Sí, le gusta mucho la música pero de momento es muy pequeño para saber lo que quiere. Ahora lo que tiene que hacer es portarse bien en el colegio, aprobar y ser un buen niño, que la verdad es lo que es, porque es un tío maravilloso.

¿Algún sueño que le falte por cumplir?

Solo quiero trabajar y hacer lo que hago, que lo disfruto mucho. El año que viene hago 30 años en las cabinas y vienen muchos espectáculos y libros y cosas que estamos preparando. Tengo muchas ganas de lanzar esos proyectos pero no puedo pedirle nada más a la vida. Tengo mucha suerte.

Por último, ¿qué le parece la actual situación política?

Terrible. Creo que todos estamos igual. Me da igual del bando político que sea cada uno. Vamos a ver qué pasa en las elecciones y que la gente escoja a sus representantes. Desde luego, los que hemos tenido hasta ahora en el Gobierno ha sido un fracaso. Que los políticos no nos tomen por gilipollas porque de verdad yo muchas veces veo muchos discursos que digo se piensan que el ciudadano es idiota. No nos respetan como nos tendrían que respetar.