Hablamos con un 'paparazzo' sobre su polémica profesión: "Me he llegado a comprar un coche con una portada"

Dicen por ahí que muchas veces la profesión elige a uno mismo. Hay a quienes su pasión por los niños les lleva a dedicar su vida a la enseñanza y otros no conciben su día a día sin brindar ayuda a los demás. A Raúl García Martínez le pasó algo parecido. Sin pensarlo, sin buscarlo y puede que sin quererlo su destino estaba ya escrito.

Desde el preciso momento en el que EL ESPAÑOL se pone en contacto con Raúl sabe que su historia es cuanto menos curiosa y reseñable. Natal de El Puerto de Santa María (Cádiz), tomó la decisión de venirse a Madrid hace 24 años. Aquí recibió la oportunidad de trabajar en importantes formatos televisivos de la época como La noria o El programa de Ana Rosa. Ahora, se encuentra en un momento de renombre en Espejo Público.

Una noche, mientras disfrutaba de una cena en un restaurante, su vida dio un giro que ni él mismo contemplaba: "Vi a Natalia Álvarez y Juan Peña juntos en una terraza. Ambos tenían pareja en ese momento y lo único que pensábamos todos era en lo genial que sería que hubiera ahora un paparazzo". Dicho y hecho.

El 'paparazzo' Raúl García Martínez. Cedida a EL ESPAÑOL

Tal fue la sorpresa por la cita entre Natalia y Juan que Raúl García tenía que inmortalizar la escena. No sabía cómo. No había dispositivos móviles con buena cámara a principios de los 2000. "Seguí el consejo de un amigo y me compré una cámara en el mismo momento", sostiene. "Me coloqué en distintos planos. Ellos estaban muy acaramelados y cuando me vieron se separaron".

Dos días más tarde, las fotografías habían sido vendidas a una revista por 3.000 euros. Fue en este instante cuando empezó a escribir su historia como paparazzo -término que a él no le termina de convencer-.

Con el verano recién comenzado, los famosos cambian las concurridas calles de ciudades como Madrid o Barcelona por las aguas cristalinas de emplazamientos como Ibiza o el sur de España. Si hay una pareja que este año se lleva todas y cada una de las miradas es la que forman la cantante Aitana (26) y el youtuber Plex (23). Así lo confirma Raúl García Martínez a este medio.

"Yo estuve detrás de ellos dos días y me costaba mucho hacerlo porque siempre salían por separado. Ella siempre se ponía muy farruca y ahora de repente se van a Ibiza a un barco a darse besos cuando saben que se les va a fotografiar", comenta. "Si es incómodo para ti, vete a Galicia", apunta. "Tamara Falcó e Íñigo Onieva hacen lo mismo", remarca el profesional de la fotografía.

En esta línea, confirma a EL ESPAÑOL que el destino de los famosos en verano va cambiando cada año. "Ibiza siempre ha sido el destino favorito, aunque el perfil es más de personaje de unos 50 años". Ahora, tal y como asegura Raúl García a este medio, uno de los más aclamados en 2025 es Formentera. "Quieren lucir cuerpo y es superior a Ibiza". De ahí que el paparazzo sostenga que será esta isla balear en la que se encuentre parte de la época estival.

Una de las paredes de la casa de Raúl García con varias de sus exclusivas. Cedida a EL ESPAÑOL

El debate en torno a la doble moral de la profesión del paparazzo siempre ha sido recurrente. También así la posible relación de interés entre fotógrafo y famoso. ¿Hay famosos que quieren ser vistos y luego reniegan de ello? "Aitana es el ejemplo más claro. Si ella está sola, nunca hay problema en fotografiarla. Cuando hay alguien con ella ya es más complicado", recalca Raúl.

Siguiendo por la misma línea, sostiene que Bustamante es otro ejemplo claro de persona que se lleva bien con la prensa únicamente cuando le interesa. "Se podría entender como una estrategia de marketing", responde cuando este medio le verbaliza la pregunta.

Nadie puede poner en duda que una profesión como esta genera anécdota tras anécdota. Algunas de las peripecias más destacadas en la trayectoria laboral de Raúl están relacionadas precisamente con el verano y la familia Flores.

"Lolita y Rosario van cada verano a la playa nudista de Zahora (Cádiz) -otro de los lugares más recurridos por los famosos- y cuando hago guardia me tengo que camuflar para pasar desapercibido. Ellas van con ropa, pero yo no puedo llamar la atención", sostiene, recordando una de sus aventuras más reseñables.

Llevar tantos años en la profesión hace que captar a los famosos sea un acto más sencillo que en los inicios. Especialmente teniendo en cuenta que cada verano el destino es cambiante. "Los compañeros del medio ya nos conocemos todos y sabemos por dónde se mueve cada uno", apunta. "Miguel Ángel Silvestre, por ejemplo, pasa una semana cada año en Murcia. Yo tengo casa allí entonces me traslado", asevera.

La palabra descanso no está del todo presente en la profesión del paparazzo. "Me fui cuatro días a Formentera y me encontré a la mujer de Rafa Nadal, Xisca Perelló, junto a su hija. No tenía mi cámara, pero llevaba un móvil y la fotografié", verbaliza Raúl García, haciendo alusión a otra de sus incontables anécdotas.

"No somos dioses. Sabemos los hoteles a los que suelen ir los famosos cada verano", responde el profesional cuando este portal le pregunta sobre su organización. "Nuria Roca siempre está en el Hotel Meliá. María José Suárez, Eva Gonález o Carlos Sobera, al Royal Hideaway Sancti Petri".

Primeras imágenes de Xisca Perelló, mujer de Rafa Nadal, con su hijo en la playa: paseos, baños y juegos en la orilla https://t.co/siDcnMSg0X — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) August 16, 2024

El lujo y los famosos van de la mano en multitud de ocasiones. De ahí que el barrio de Salamanca haya sido el punto de partida de García muchas veces. Pocos años después de empezar, parió la portada de su vida: a la reina Letizia (52 años) en una frutería. "Me costó hacerla", reconoce en conversaciones con EL ESPAÑOL.

No es Su Majestad la reina Letizia el único rostro reconocido al que Raúl García ha logrado inmortalizar en estas décadas de profesión. A esta lista se suman, entre otras, las primeras imágenes de Susanna Griso (55) con su hija o las de Paula Echevarría (47) tras su mediática separación de David Bustamante (43). De estos dos últimos, el profesional de la fotografía tiene una opinión más que clara.

"Paula Echevarría ha dado de comer a muchísimas familias del corazón. En cuanto se divorció de Bustamante, fuera. Su pareja era un negocio y ella con Miguel no interesa lo mismo", recalca, tajante, Raúl García Martínez a este medio. En este sentido, sostiene que algo parecido sucedió con Sara Carbonero (41) e Iker Casillas (44): "Son personajes que en pareja venden mucho, pero una vez que se han separado, se han devaluado".

Una profesión como la del paparazzo hace que a uno se le pasen un sinfín de preguntas por la mente. Una de las más repetidas puede que sea la portada más complicada. "La más difícil para mí ha sido inmortalizar a David Bustamante y Ares Teixidó juntos. Recuerdo que estuve cerca de cuatro días sin dormir", recuerda Raúl en la distendida charla que mantiene con este medio. Unas imágenes que finalmente vieron la luz tiempo después.

Camuflarse constantemente entre famosos y celebridades no es el pan de cada día para la mayor parte de la población española. Pero, al igual que ocurre en cualquier trabajo normal y corriente, uno tiene amigos y no tan amigos. "Es mejor tener relación a distancia con ellos. Con la familia Campos, por ejemplo, tengo una relación horrible y nos odiamos mutuamente", asevera.

Sostiene el fotógrafo que su relación con las Campos no mejorará jamás. De hecho, reconoce el andaluz que "nunca respetaré a los famosos que se quejan y luego ganan dinero con su propia imagen". Una frase que ha llevado por bandera durante sus años de profesión y a la que promete seguir honrando.

¿Cómo se gesta una exclusiva a nivel internacional? Raúl García, aunque sostiene que "no compensa económicamente en muchas ocasiones el traslado fuera de España", carga con un gran bagaje a sus espaldas. "Yo hice la pedida de mano de Belén Esteban y su marido, Miguel, en El Vaticano", comenta. Además, aprovecha la distendida charla con EL ESPAÑOL para compartir una de sus experiencias más reseñables en la profesión del paparazzo.

"Una vez me fui detrás del coche de María Patiño mientras su novio iba conduciendo. Yo pensaba que ella iba dentro del vehículo y cuando llego al destino veo que sale de la casa y saluda a su pareja en bikini. Vendí esas fotos por 8.000 euros", afirma el andaluz.

Raúl García, en una jornada de trabajo en la playa. Cedida a EL ESPAÑOL

A lo largo de la conversación que este medio mantiene con Raúl García Martínez son varias las elevadas cifras que el profesional pronuncia. De ahí que EL ESPAÑOL de un paso al frente para indagar en la mayor cantidad de dinero que el profesional se haya embolsado con una exclusiva. "No puedo hablar de números exactos, pero puedo decirte abiertamente que me he llegado a comprar un coche con la portada de una revista", sostiene.

Qué duda cabe que una profesión como la del paparazzo no es un camino de rosas. Así lo reconoce Raúl cuando este portal se lo hace saber. "Lo peor que se puede hacer es enseñarle a un famoso las fotografías que le has hecho porque siempre va a haber influencia", apunta. "Si le tienes un poco de odio la cosa cambia, como me pasa con las Campos. En ese caso, igual las saco con el nieto y el cigarro en la mano", remarca.