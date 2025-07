Nuevo comunicado de Cayetano Rivera sobre su detención: "Me duele ser tratado como un delincuente y un terrorista"

Desde que saltó la noticia de su detención tras protagonizar un altercado en un restaurante de comida rápida situado en la madrileña calle de Atocha, Cayetano Rivera (48 años) está en el punto de mira.

El pasado lunes, 30 de junio, el torero fue arrestado, acusado de un presunto delito de resistencia y desobediencia a la autoridad, después de supuestamente haber increpado a varios trabajadores del establecimiento.

El incidente le pasó una elevada factura: pasó la noche en comisaría y no fue puesto en libertad hasta la mañana siguiente. Poco después, en un comunicado, explicó su versión de los hechos, alegando que "los hechos no ocurrieron" como se había "insinuado". Este miércoles, una vez más, ha vuelto a manifestarse sobre este delicado asunto. Lo ha hecho a través de un comunicado



Cayetano Rivera, en una fotografía tomada en Málaga en marzo de 2024. Gtres

"Aunque las heridas físicas duelen, no es eso lo que más me duele. El verdadero dolor nace de la impotencia y la frustración de sentirme tratado como un delincuente o incluso un "terrorista" por una discusión previa, en la que en ningún momento amenacé ni agredí a nadie", empieza diciendo en su escrito.

"Mucho menos a la policía, institución que siempre he respetado y admirado por su labor y valentía, y a la que seguiré reconociendo como tal", continúa.

"Tengo el derecho de defenderme"

En su mensaje, reflexiona sobre lo sucedido: "Quiero pensar que lo ocurrido fue un hecho aislado. Sin embargo, también tengo el derecho —y, desde mi sentir, el deber— de defenderme de lo que considero una profunda injusticia".

Cayetano Rivera ha compartido un segundo comunicado tras su polémica detención. X

"Agradezco a los periodistas que han mostrado interés en lo sucedido, pero os ruego encarecidamente que respetéis mi intimidad y la de mi hogar", lamenta.

Por último, sentencia: "Mi credibilidad vale tanto como la de cualquier persona que ha intentado, con discreción y educación, construir un camino propio. No pretendo ser ejemplo de nada, porque no me considero quién para ello, pero al menos merezco ser escuchado con el mismo respeto que ofrezco".

Cayetano Rivera y Maria Cerqueira, en la presentación del documental de ella. Gtres

Este no es el primer comunicado que comparte Cayetano Rivera sobre el incidente en el que se vio envuelto. En su primer escrito para explicar el suceso, detalló que se veía "en la necesidad de aclarar que en ningún momento" había "protagonizado ni participado en ningún acto de agresión hacia agentes de la autoridad".

Ruptura con Maria Cerqueira

Asimismo lamentaba "profundamente" que se difundieran "versiones infundadas" sobre hechos que no tuvieron lugar, según él, del modo en que se había insinuado. Y dejaba constancia también del "respeto que siento por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, cuya labor valoro y reconozco".

No cabe duda de que no corren buenos tiempos para el hermano de Fran Rivera (51). A su desafortunado altercado con la policía se suma una triste noticia a nivel personal. Hace menos de un mes, a principios del pasado mes de mayo, se supo que su relación con la presentadora portuguesa Maria Cerqueira (41) había llegado a su fin. Tras dos años de historia de amor, el diestro y la comunicadora han decidido tomar caminos diferentes.