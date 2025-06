Bárbara Rey reaparece en Torrevieja tras la publicación de su libro: "No me habría gustado ser reina, yo me levanto tarde"

Tras hacer públicas sus memorias y sentarse en el plató de ¡De viernes!, Bárbara Rey (75) ha reaparecido este sábado, 14 de junio, en Torrevieja (Alicante) de la mano de Eduardo Navarrete (31).

Allí, la actriz y exvedette ha respondido a la pregunta de si le hubiera gustado ser reina. Después de reflejar en su biografía sus intimidades con el rey Juan Carlos I (87), el público de esta iniciativa la recibió entre vítores de "reina" una vez que se subió al escenario.

La artista se ha mostrado agradecida ante las muestras de cariño recibidas. Pero ha dejado claro que no le hubiese gustado ser reina: "Yo soy Bárbara Rey y no tengo nada que ver con eso. No me habría gustado jamás en la vida". Es una idea que jamás pasó por su cabeza.

Bárbara Rey reaparece en Torrevieja tras la publicación de su libro

La murciana mantuvo una relación intermitente con el Emérito que se prolongó años. Se conocieron en 1977 y mantuvieron contacto durante décadas. A pesar de los lazos que los unieron, ella nunca soñó con una vida en palacio.

"Debe ser una vida muy dura. A mí me encanta levantarme tarde", ha recordado en su visita a la ciudad alicantina.

En su visita a Torrevieja, la vedette ha recibido una sorpresa por parte del Ayuntamiento de Torrevieja, que le hizo entrega de una placa conmemorativa en el desfile de 'Torrevieja Weekend 4 By Eduardo Navarrete'.

Agradece el "cariño" del público

"Bárbara, esto es uno de los secretos más bonitos que tiene la ciudad de Torrevieja, que son nuestras lagunas saladas, donde se hace la sal, que somos muy conocidos por esa laguna rosa, pues esa laguna rosa es capaz de hacer estos barcos de sal tan maravillosos", comentó el alcalde, Eduardo Dolón, antes de hacerle la entrega.

Bárbara Rey, con Eduardo Navarrete, en su visita a Torrevieja. EL ESPAÑOL

"Y siempre se los entregamos a la gente que quiera Torrevieja, para que nos recuerde y cuando quiera vuelva. Así que esta es tu casa para cuando quieras", concluyó el edil.

Agradecida con sus seguidores, Bárbara Rey ha explicado que en estos momentos de su vida lo que más valora es el apoyo que recibe del público. Un "cariño" que considera "importantísimo" porque "es el que hace que yo esté donde estoy, siempre, desde que empecé hasta ahora. La gente me quiere mucho, yo a ellos también".

Cabe recordar que fue el pasado jueves, 12 de junio, cuando Bárbara Rey presentó Yo Bárbara. Mis memorias, su libro autobiográfico. En él recoge su idilio con el rey Juan Carlos I. Un romance que ha hecho correr ríos de tinta en todo el mundo y que ha vuelto a ser de actualidad tras el lanzamiento de su trabajo editorial.

Su hija, Sofía Cristo, su mayor apoyo

En su libro habla, además, de sus breves affaires con Paquirri y con el actor francés Alain Delon o su encuentro en el palacio de La Moncloa con Adolfo Suárez. Según narra en sus memorias, el que fuera presidente del gobierno en España entre 1976 y 1981 le hizo "una propuesta" que la hizo sentir "muy incómoda".

Cuenta también cómo fue su tormentoso matrimonio con Ángel Cristo, padre de sus hijos, Ángel Cristo Jr. (44) y Sofía Cristo (41), quien la ha acompañado en su escapada a Torrevieja.