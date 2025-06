¿Cuántos seguidores ha perdido Lola Lolita tras la polémica por un bolso de Dior? Los datos y por qué le beneficia pese al 'hate'

Lola Lolita (23 años) afronta significativas pérdidas en sus redes sociales. ¿El motivo? La polémica por un bolso de Dior que se desencadenó tras su participación en 21 días entre millonarios, el formato del creador de contenido Nil Ojeda.

Ocurrió el pasado domingo, 8 de junio, cuando la tiktoker acudió como invitada a la serie en la que el presentador convive durante 21 días con jóvenes millonarios y a cambio de no gastar nada les ofrece un favor personal. Busca mostrar en qué gastan el dinero los más adinerados, qué consideran un capricho y si son realmente felices con lo que tienen.

Lola Lolita pidió como favor un bolso Saddle de Dior, valorado en 4.000 euros, que finalmente no recibió. Aunque en un primer momento Nil aceptó la propuesta, finalmente quiso repartir el presupuesto con Leto, su compañera de programa, enfadando a su invitada.

La cara que se le queda a Nil Ojeda cuando empieza a ver que Lola Lolita es una egoísta y materialista que es?pic.twitter.com/wPqVZns7ZA — Padronso (@TitoPadronso) June 9, 2025

"¿Me voy a quedar sin un Dior por darle un bolso a Leto?", exclamó Lola Lolita. "Vamos a comprar uno para ti y otro para ella. ¿Qué quieres, que Leto no tenga bolso? Para que estemos todos contentos? No seas materialista", le explicó Nil. "Soy materialista y no me importa", dijo sin tapujos la influencer. "Ahora quiero un Louis Vuitton y un pañuelo", pidió a cambio Lola Lolita.

Su reacción se hizo viral y el hate no tardó en llegar. "Materialista", "egoísta" o "prepotente" fueron algunos de los comentarios que recibió la creadora de contenido, quien por primera vez se vio obligada a dar explicaciones.

"Entiendo que en ocasiones causé rechazo porque me da rechazo y asco hasta a mí misma verlo. Lo siento de corazón si en algún momento os habéis sentido decepcionados. No soy esa persona (..) He aprendido la lección para no cometer los mismos errores. Voy a seguir siendo fiel a mí misma sin sentirme presionada y tener que fingir algo que no soy", explicó posteriormente Lola Lolita en un vídeo publicado en TikTok.

"Es todo contenido. Asumo mi error. No quiero ver el bolso ni en pintura. De hecho, se lo voy a devolver a Neil", aseguró en el mencionado clip.

@lolalolita Pido perdón de corazón si he podido ofender a alguien y espero que entendáis que todo está exagerado y que es contenido, os quiero ❤️ ♬ sonido original - Lola Lolita🌸

Las disculpas, sin embargo, no han mermado la polémica. No sólo ha sido uno de los temas más comentados de la semana -al menos en redes sociales-. También ha supuesto significativas pérdidas para la tiktoker.

Según ha podido confirmar EL ESPAÑOL, entre el pasado martes, 10 de junio, y este viernes, día 13, ha perdido 46.360 seguidores en Instagram. Nada más el martes le dejaron de seguir 23.204 usuarios. En TikTok ha experimentado una bajada de followers similar. Un total de 200.000 personas le han dejado de seguir en este perfil tras estallar la polémica.

Cuantiosas cifras que a priori parecen afectar el perfil de la joven alicantina. No obstante, no se puede calificar como un golpe a su trabajo en las redes sociales. Arantxa Pérez, directora de la agencia Influgency, explica a este periódico que si bien Lola Lolita se enfrenta a una gran pérdida de seguidores, "el engagement le debe haber subido muchísimo por el hate. Y esto es lo que en realidad importa para una campaña: las interacciones, las visualizaciones y los compartidos".

Tal y como explica la experta en redes a este medio, "puede afectar momentáneamente a campañas, pero como en toda batalla, se fortalecen también los afectos". Pérez, concretamente, se refiere a sus seguidores más fieles: "Podrían ser más afectuosos los que son fans acérrimos, aunque momentáneamente el hate también le crezca".

Lola Lolita en la presentación del Lola Lolita Land. Gtres

Para rebajar la tensión, Arantxa Pérez sugiere ciertas acciones: "Debería aprovechar este aumento de engagement, centrarse en su evento Lola Lolita Land y mantener perfil bajo unos días. Estas cuestiones cuanto menos se pronuncien antes se olvidan".

Cabe recordar que la influencer alicantina ha enfrentado esta polémica en una de sus grandes semanas. Y es que este fin de semana tiene lugar el Lola Lolita Land, el festival creado por la tiktoker con el objetivo de ofrecer una experiencia inmersiva a los asistentes. Se celebra entre este sábado, 14 de junio, y este domingo, día 15, en el parque Aquopolis de Madrid.

La propia Lola Lolita estará en el recinto -y con sorpresas-, según apuntan en la página web del festival. En ambos días, el evento comienza a las 12:00 horas. El precio de la entrada es de 30 euros. En su primera jornada se han agotado. Para el día 15 todavía hay disponibilidad.