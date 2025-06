Bárbara Rey: "Yo, como Paloma Lago, denuncié las agresiones y violaciones absolutas de Ángel Cristo, pero no me creyeron"

Hay muchas vidas en la vida de Bárbara Rey (75). Vedette, actriz de cine, mito del destape, estuvo casada con un domador y fue amante de un rey. Ha vivido en carne propia experiencias tan duras como los insultos, el maltrato, los abusos o las agresiones sexuales, así como episodios propios de un largometraje: el espionaje y las extorsiones. De todo ello habla ahora en su libro autobiográfico, Yo Bárbara. Mis memorias, editado por Penguin Libros.

En él, la de Totana (Murcia) repasa su intensa trayectoria vital, cargada de momentos vividos junto a quien fue su marido, Ángel Cristo, padre de sus dos hijos, Sofía Cristo (41) y Ángel Cristo Jr. (44); o al lado del rey Juan Carlos I (87), con quien mantuvo una relación sentimental que ha hecho correr ríos de tinta en todo el mundo.

EL ESPAÑOL ha hablado con la artista en la presentación de su biografía en Madrid. Allí ha hecho un repaso por el maremágnum de sentimientos que está viviendo a raíz de la publicación de su trabajo editorial. De él se han lanzado ya 30.000 ejemplares al mercado.

La actriz ha estado arropada por su hija, Sofía Cristo, en la presentación de sus memorias. GTRES

Durante la presentación ha estado arropada por dos personas muy importantes en su vida: su hija Sofía y su gran amiga, Chelo García Cortés (73).

"Gracias por acompañarme. Hoy, al ver tantas caras que hacía tiempo no veía, me siento profundamente emocionada", empezaba diciendo. "Este libro no es solo una recopilación de hechos: es una parte de mi vida".

Y, dirigiéndose a la prensa y a amigas periodistas como Paloma Barrientos (67) y Beatriz Cortázar (62), sentadas a su lado, -o Beatriz Archidona (41), quien ha ejercido de moderadora-, ha reconocido sentirse muy acompañada.

"Lo que está en el libro es la verdad"

"Muchos habéis estado conmigo desde que empecé en esta profesión. Sabéis las circunstancias que me ha tocado vivir. Me habéis acompañado en los momentos más duros. Es muy gratificante saber que aún recordáis todo lo que he pasado, incluso cuando muchos me vapuleaban sin piedad".

También aprovechaba para aclarar que todo lo que ha plasmado sobre el papel es cierto: "Quiero dejar claro que todo lo que está en este libro es la pura verdad".

"He escuchado comentarios diciendo que no lo he escrito yo, que se trata simplemente de recopilaciones de entrevistas pasadas. Pero no es así. Llevo años escribiendo, anotando, desahogándome en papel. Durante un año y medio trabajé horas enteras, día tras día, para volcar en estas páginas todo lo que sentía", añadía.

"La actitud del rey Juan Carlos siempre ha sido la de desaparecer ante los problemas", ha recordado en la presentación de su libro. GTRES

Ha recordado asimismo que su hija Sofía la ha "acompañado en este proceso". Y "aunque no ha leído el libro entero, ha estado a mi lado en cada paso".

Esta, por su parte, ha destacado el importante papel de su madre al silenciar episodios que siguen manteniéndose al margen de la opinión pública: "Me sé la vida de mi madre. Y ha sido muy generosa porque sigue sin contar muchas cosas que debería haber contado. Sigue tapando determinados momentos".

"El día que sea madre podré entender cuál es el sentimiento de las cosas que tapas. Eres una gran madre y por eso te aplaudo. Estoy agradecida por la educación que me has dado", destacaba. "A lo mejor tengo yo que escribir mis memorias y contar lo que mi madre no ha contado".

Relación con Juan Carlos

Por supuesto, se ha expresado muy abiertamente sobre el padre de Felipe VI (57), cuyo idilio ocupa buen número de páginas. Cuando pusieron fin a su relación, "su actitud fue la de siempre: desaparecer ante los problemas. Nunca quiso hablar conmigo. Y aunque me llamó cuando yo no lo conocía y era Jefe de Estado, después no supo mantener esa valentía. Nuestra relación se rompió por eso: por su costumbre de huir".

EL ESPAÑOL. En el libro narra la violencia y las agresiones de tu marido, Ángel Cristo. Llegó a agredirla sexualmente, a violarla, durante años.

Hubo momentos durísimos en mi matrimonio. En el tiempo que me ocurrió esto a las mujeres no las protegían en absoluto. No tenían ninguna protección en este tipo de cosas. Yo fui agredida desde el primer momento. Mi marido, prácticamente desde que me caso, me agrede física y psicológicamente. Ya en los dos últimos años de matrimonio fue más sexualmente, pero eran violaciones absolutas. O sea, se llevaban a cabo de principio final. Y con un maltrato tremendo, tanto físico como psicológico.

Chelo García Cortés y Sofía Cristo en la presentación de las memorias de Bárbara Rey. GTRES

Hace unos días hemos conocido la noticia de la demanda de Paloma Lago por supuesta agresión sexual. Algo que habría sucedido en el seno de una relación de pareja... ¿Usted se planteó denunciarlo?

Entonces yo lo denuncié en un momento determinado, pero no me creyeron. La policía me dijo: 'Qué nos va a usted a contar si ya sabemos cómo es este hombre'. Y la jueza nunca tuvo en cuenta lo que dije. No aceptó nunca las denuncias. Porque hubo una época en la que si un marido te violaba era una cosa que formaba parte del matrimonio.

En sus memorias también hablas de rey Juan Carlos. ¿Cuál cree que va a ser su reacción cuando lea lo que cuenta sobre él?

Yo creo que él debería pensar... sobre todo cuando reconozco que no he recibido el cariño que yo esperaba de él. Espero que recapacite y que lo piense detenidamente, porque el cariño no es sexo solamente. Hay muchos momentos en los que se puede demostrar el entendimiento y la comprensión, el que esa persona verdaderamente te importe. Espero que recapacite porque no se puede hay que ser generoso en la vida.

Ha recordado en la rueda de prensa que cometió un error al grabar al Emérito.

Es cierto que una de las cosas que más me removió del libro fue recordar la etapa con Juan Carlos y la decisión de grabarle. El Rey me llamaba desde que yo tenía 27 años. Siempre le traté con respeto, y me contaba cosas que podían comprometerle. Nunca quise hacerle daño. Estuve influenciada, y reconozco que ojalá no lo hubiera hecho.

"No tengo que disculparme"

¿Reconocer su error se podría interpretar como unas disculpas públicas?

Ahora pienso que hubiera sido mejor que las cosas no hubieran ocurrido así. Él era quien era y yo estaba en una inferioridad de condiciones tremendas. Que quede claro que yo no he recibido la cantidad de dinero que se dice que he recibido.

Yo no tengo que disculparme públicamente. El que tendría que disculparse debería ser él. El que tenía compromisos era él. Él era un hombre casado y yo una mujer soltera. Si en algún momento utilizó el dinero que no le pertenecía para lo que fuera, debería pedir perdón.

Bárbara Rey GTRES

El Emérito ha demandado a Corinna Larsen y a Miguel Ángel Revilla. ¿Cree que usted será la siguiente?

No, y no tengo ningún miedo. ¿A mí qué me va a pedir?

"No soy intocable"

¿Por qué cree que no la ha denunciado? ¿Hay algo que la haga intocable?

Yo no soy intocable. A mí me protege Dios. Y cuando Dios te protege eso ya se pone difícil. No sabemos lo que piensa hacer ni lo que pasará.

Si te encontraras ahora con el rey Juan Carlos, ¿lo saludarías?

Sí, por supuesto. Soy una persona muy educada. Le diría: '¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Te dan bien de comer cuando vienes por aquí? ¿Nos echas de menos? ¡Yo qué sé!". Pero vamos, no creo que venga mucho por aquí. A ver si cuando va al Norte, que allí se come de miedo, me invitan un fin de semana y así os puedo decir algo.

"La relación con mi hijo está cerrada"

¿Ha imaginado alguna vez que Juan Carlos muera fuera de España?

Ay, no, nunca pienso en eso. Supongo que se va a morir como todo el mundo. Se le para el corazón y se muere.

En tu libro dedicas unas palabras a tu hijo, Ángel Cristo Jr. Y a pesar hacer referencia a él con el amor de una madre se interpreta que das por cerrada la relación. ¿Es así?

Sí. Él ha cerrado la puerta y no hay marcha atrás. Con el tiempo me he dado cuenta que es bueno cerrarla.