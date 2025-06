Rocío Martín Berrocal: "Nunca he estado a la sombra de mi hermana, sino a su lado en un segundo plano"

Vestida de Victoria Collection, con un mono negro de escote halter y la melena suelta y ondulada, Rocío Martín Berrocal (43 años) ha arrasado en uno de sus primeros eventos públicos tras el éxito del docureality que ha protagonizado junto a su familia.

Este miércoles, 11 de junio, la socialité se ha convertido en una de las protagonistas de la noche en los Premios Vanitatis. EL ESPAÑOL ha podido charlar con ella sobre cómo se encuentra actualmente y en qué momento profesional está.

Rocío Martín Berrocal, un poco acalorada por los focos y con un abanico en la mano, se ha enfrentado a una de las charlas más distendidas de la velada. Tras atender a varios medios de comunicación, la socialité ha sacado un ratito para hablar con este medio.

Rocío Martín Berrocal en los Premios Vanitatis 2025. Gtres

¿Cómo se siente asistiendo a este tipo de eventos que quizás estaban fuera de su vida?

¡Ay, qué maravilla! Bueno... estoy aquí. La verdad es que ahora se me tiene en cuenta, y también he querido yo que se me tenga en cuenta. Pero bueno, estoy aquí principalmente por Eva González (44), que es de mis mejores amigas y quería que le entregara yo el premio. Y aquí estoy, ¿no? Por ella.

¿Le gusta que la gente la conozca tras el estreno del documental?

Bueno, eso está muy bien, ¿no? Yo me he dejado. Antes nunca quise que supieran nada de mí. Me convencieron para hacerlo, me liaron para hacer el 'docu'. Cada una hemos hecho lo que hemos querido, y yo, al final, dije: ¿por qué no? También mi padre me dio la fuerza para hacerlo. Estoy en un momento muy bueno.

El documental me ha servido para muchísimas cosas. La verdad, soy otra persona. Hoy no estaría aquí si no fuera por eso. Me he quitado muchos miedos que tenía.

¿Y a nivel profesional lo ha notado?

Por supuesto. Me ha liberado de una manera increíble. Siempre doy las gracias a Movistar Plus+ por haberme dado la oportunidad. Porque, al final, yo no quería, pero oye... me ha servido de mucho.

Rocío Martín Berrocal en la presentación de Las Berrocal. Gtres

¿Es cierto que ha sentido que ha vivido a la sombra de su hermana?

No, no, eso no es así. Yo he estado al lado de la persona que quiero, que admiro. He estado a su lado. Ella y yo sabemos nuestra historia. Soy súper feliz. La gente lo lleva a otro extremo y para nada. Yo lo haría mil veces: estar al lado de mi hermana en segundo plano. Porque, además, es que lo he sentido así.

Pero, en algún momento, ¿lo ha sentido de esa forma?

No, no, jamás. Lo que pasa es que la gente conoce más a Vicky. Yo no me he querido dar a conocer, y eso hay que respetarlo. Ha sido ahora, con 42 años, cuando he querido decir que sí. Me he abierto a todo, y la verdad es que me ha venido muy bien. Es que no hay que darle tantas vueltas a la película.

A quien sí se ha podido conocer más es a su madre, Victoria Martín. ¿Qué le parece el revuelo que se ha causado con ella?

Bueno, es que como mi madre, solo hay una. Hoy, mientras me maquillaban, el maquillador me decía: "¿Cuántos años tiene tu madre?". Y yo: "Va a cumplir 79". Y él: "Pero bueno, ¿cómo es posible? Hacer un ‘docureality’, ir a El Hormiguero, estar como está, con esa valentía, con esas ganas de vivir, de agradar...".

Ella siempre ha sido así. Siempre ha querido hacer feliz a la gente. De verdad, no tengo palabras para describirla. Es una mujer de los pies a la cabeza, con una historia muy bonita, que ha contado la verdad. Es una maravilla.

De izquierda a derecha Rocío Martín Berrocal, Victoria Martín Serrano, Alba Díaz Martín y Vicky Martín Berrocal en la premier de su documental en Madrid el 19 de mayo de 2025. Gtres

¿Habrá segunda temporada de Las Berrocal?

Pues mira, no lo sé. ¡Ojalá! Me gustaría. Se lo digo siempre a Movistar Plus+. Así me abro más. ¡Veremos a ver! Todo el mundo me lo dice por Instagram, que quieren saber más de Las Berrocal.

¿Cree que la historia de su madre puede continuar en una segunda parte? ¿Se esperaban esta repercusión?

Es una gran historia. Es un historión. Da para ocho libros. Hemos hecho el documental con todas las consecuencias, y la repercusión ha sido una de ellas.

Y para concluir, ¿esa historia también la conocíais vosotras?

No. Yo, a raíz del documental, me he enterado de muchas cosas. Así que imagínate. Ha servido como terapia para las cuatro. Mi hermana y yo no sabíamos lo de la hermanastra, que ha vivido una historia parecida con su padre, como la que nosotras vivimos con el nuestro. Es muy fuerte la vida… por dónde te lleva muchas veces. Es una cosa increíble.