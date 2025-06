El sobrino de Paloma Lago, único testigo de la presunta agresión sexual: "Presencié algo, pero no quiero decir el qué"

La presunta agresión sexual de Alfonso Villares, conselleiro do Mar de la Xunta de Galicia, a la presentadora Paloma Lago (58 años) ha llevado a cambiar por completo la parrilla de todos los programas de la televisión. Muchos son los formatos de la pequeña pantalla que han dedicado parte de su horario a indagar en el mediático caso.

En la tarde de este jueves, 5 de junio, TardeAr ha publicado una nueva información en relación al asunto. El programa de Telecinco ha podido contactar con el sobrino de Paloma, quien dice ser el único testigo presencial de la presunta agresión sexual que vivió la modelo meses atrás.

"Yo estaba ahí ese día y por eso me han citado como testigo y tengo que ir a declarar al juzgado. Vivo pared con pared con ella. Yo le vi a él, pero no escuché nada, soy testigo circunstancial", ha comenzado diciendo el joven -cuya identidad no ha trascendido por motivos de protección- en el formato de Mediaset.

Paloma Lago. RTVE

El sobrino de Paloma Lago, pese a haber dado el paso al frente de declarar ante los medios, se mantiene discreto por el momento . "Presencié algo pero no quiero decir el qué. Quiero dejarlo en manos de los abogados, el fiscal, el juez. Ya se sabrá, no quiero meterme en líos. Paloma quiere que sea discreto", ha verbalizado.

Quiere el familiar de la afamada modelo que se sepa "la verdad" tras poner en conocimiento de los jueces lo que él pudo presenciar. "Yo conozco a mi tía, pero a él no. Yo respeto la presunción de inocencia. Esto tiene que dilucidarse en un juicio. Yo no quiero que caiga sobre nadie la pena de telediario, así que quiero ser prudente y deseo que salga la verdad", ha terminado diciendo en el programa TardeAr.

Se presenta el sobrino de Paloma Lago como un testigo -circunstancial- clave en la investigación. Y es que, tal y como apuntan desde el formato de la cadena, ha sido citado a declarar en el Tribunal Superior de Justicia de Galicia. "Confía en la justicia y quiere que se conozca toda la verdad", se ha aseverado en el formato de Mediaset en la tarde de este día 5.

Paloma Lago, en una fotografía de diciembre de 2023. Gtres

Un hecho que salió a la luz horas después de que Alfonso Villares, conselleiro do Mar de la Xunta de Galicia, presentara su dimisión del cargo que ostentaba desde mediados de 2023. El político ha optado por dimitir para evitar acogerse a su condición de aforado y así defenderse por la vía ordinaria.

Villares ha desmentido en todo momento su culpabilidad con respecto a la situación ocurrida. Aunque por el momento son escasos los detalles que han trascendido con respecto a la presunta agresión sexual que cometió el político gallego hacia la modelo Paloma Lago.

Paloma lago, en un torneo de tenis en 2022. GTRES

La que fuera uno de los rostros más emblemáticos de la pequeña pantalla en los años 90 no se ha pronunciado. Por el momento, prevé seguir este camino de la discreción, aunque lo cierto es que su entorno más cercano ha confirmado recientemente que se encuentra "bien y tranquila".