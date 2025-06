Patricia Cerezo: "Estoy feliz con Kiko Gámez, lo es todo para mí. No descarto casarme; anhelo vivir el resto de mi vida con él"

Patricia Cerezo (53 años) transita por un momento sereno y boyante. Todas las parcelas de su vida están bien, y la periodista vive y se despierta con tranquilidad cada día. Atrás quedaron los tiempos convulsos a nivel mediático tras su separación de Ramón García (63).

El tiempo, para lo bueno y para lo malo, pasa, inexorable, y todo se ha colocado. Patricia, de hecho, ha vuelto a confiar en el amor, de la mano del empresario y director global de e-commerce Kiko Gámez (50). Fue aquella una historia que comenzó con gran discreción.

Hoy, Patricia y Kiko forman una de las parejas más sólidas del panorama nacional y acaban de alcanzar tres años y medio. Como madre, tampoco se puede quejar, pues siente un tremendo orgullo por sus hijas, Natalia y Verónica, dos jóvenes responsables y aplicadas a nivel académico.

Patricia Cerezo y Kiko Gámez en una imagen de archivo. Gtres

EL ESPAÑOL entrevista a Patricia con motivo del estreno de un nuevo programa en Telemadrid, Aquí se hace, donde debuta como presentadora. Patricia está imparable. Se le nota la felicidad al otro lado de la línea.

Patricia, háblenos del programa que acaba de estrenar en Telemadrid, Aquí se hace.

Se estrenó la semana pasada. Estoy muy contenta.

¿Cómo surge la idea de dar ese salto a Telemadrid?

Pues mira, me lo proponen. Me llaman de la cadena, me llama Miguel Canales y me dice que me quería hacer una propuesta, que no podía decir que no, porque era un proyecto precioso. En el que podía transmitir literalmente mi energía, mi naturalidad, mi simpatía y que era una oportunidad muy buena.

Una gran oportunidad. A usted sólo le faltaba ser presentadora.

Yo la verdad es que en ese momento me emocioné mucho y dije que sí. Además, conocía el programa. Influyó mucho la cadena: en Telemadrid es donde empecé. Es un programa en el que se habla de la Comunidad de Madrid, y yo soy madrileña.

La pareja en un acto público. Gtres

¿Le pusieron facilidades para compaginar con el programa En boca de todos, donde colabora?

Había que cuadrar bien porque yo estoy todos los días en En boca de todos, de lunes a viernes, y en ese sentido tienes que tener una lealtad y un compromiso con el programa en el que estás a diario. Me lo pusieron muy fácil. Es una gran oportunidad y me lo han puesto fácil para compaginar las grabaciones. Salgo del programa y me voy a grabar. Ése es mi día a día.

¿Cuántos programas tienen contratados?

Son 10 programas y ya voy por el noveno grabado, aunque se han emitido dos. Todavía quedan ocho por emitirse.

Para las personas que no sepan de qué va el programa, cuente en qué consiste.

Pues mira, el programa consiste, como su propio título indica, Aquí se hace, en mostrar todo lo que en la Comunidad de Madrid se hace. Porque en la Comunidad de Madrid podemos tener una fama de que consumimos mucho y que se exporta, pues no. Somos productores. Hacemos la mejor ginebra del mundo, la cerveza... fabricamos las monedas, el chocolate, la mejor pasta considerada del mundo se hace también aquí. La leche, el aceite, el vino...

Entonces, pues, somos productores y todo se cuenta a través siempre de una comunidad de Madrid, que es un hilo conductor, como Buitrago, Lozoya, Colmenar de Oreja, pero también Madrid capital, el Madrid de los Austrias, el Madrid de las Letras. Ayer grabamos en Chamberí, pero también estamos yendo al Escorial, por ejemplo, o a Somosierra.

Siempre desde una localidad de Madrid, un municipio, un pueblo, un barrio... contamos la historia de esa localidad y a través de eso damos paso a unos reportajes en los que el equipo de reporteros, que es buenísimo, hace reportajes ya un poquito más en profundidad contando lo que en Madrid se hace.

Patricia Cerezo, en un acto público. Gtres

¿Cómo se ve como presentadora?

Me estoy gustando mucho en el sentido de que es un reto para mí, porque además no llevo pronter, ni llevo nada. Tengo que estudiar mucho. He vuelto a estudiar como en la universidad. Es mucho texto, el guion es muy largo y hay que hacerlo. Para mí, me está suponiendo un reto estudiar. Me ha dicho una buena amiga que trabaja en televisión: 'no lo sueltes, cuéntalo'.

No es una tarea fácil...

Es la primera vez que me enfrento a ir andando con una cámara grabando, en exteriores. No es nada fácil, porque grabar en exteriores siempre hay un ruido, una sirena, un avión, un ladrido. Hasta que no lo pruebas no sabes si eres capaz de hacerlo.

¿Se atrevería a dar el salto a nivel nacional?

Yo no me pongo metas ni voy ambicionando. La verdad es que me está sorprendiendo mucho mi vida profesional. Están confiando mucho en mí y, bueno, mi aspiración es trabajar mucho tiempo en este medio que me encanta. Y yo estoy abierta siempre y estoy feliz, es que yo soy muy feliz con lo que hago.

Se le nota, lo sabe transmitir...

Con lo que me viene, pues lo disfruto. Entonces nunca me siento frustrada, porque no me siento que estoy en un lugar donde no debería estar, o que me gustaría estar en otro. Yo soy feliz en el lugar en el que estoy hoy. Lo que venga, pues fenomenal.

La última vez que habló con EL ESPAÑOL fue con motivo de la creación de su agencia, 49 Comunicación. ¿Cómo va?

Si te soy sincera, no puedo compaginar mi trabajo actual con la agencia. La agencia surgió en el momento en que empecé mi vida profesional. Vi que había un hueco importante, pero sinceramente yo era la cara visible y ya estaba empezando a no poder hacerme cargo de la agencia ni de los clientes que tenía. Lo que he hecho es delegar el equipo que tenemos directamente con nuestros propios clientes.

Entonces yo me he tenido que desligar, pero por falta de tiempo, porque la verdad es que la agencia iba va fenomenal, pero yo no puedo hacerme cargo. No me da la vida, o sea, no puedo abarcar tanto. Y para no hacer las cosas bien, prefiero no hacerlas. No llegaba a una reunión porque estaba en la tele, no llegaba a ver un cliente porque estaba grabando...

Hay que saber hasta dónde se puede abarcar.

Cada vez afortunadamente tengo más opciones, más oportunidades y más trabajo. La verdad es que me quiero centrar más en mi vida de periodista.

Hace un tiempo, contó a este medio que regresaba a la vida laboral después de haber criado a sus hijas. ¿En qué punto vital está Patricia Cerezo?

En un momento de estabilidad, de estabilidad en todos los sentidos. Al principio tienes que ir seleccionando o guiándote un poco por la intuición. Ahora sé que estoy donde quiero estar y que, además, tengo un trabajo recurrente en el que tengo una estabilidad. Tengo una estabilidad profesional, tengo una estabilidad personal, tengo una estabilidad familiar. En calma, estoy en calma.

Patricia Cerezo, en un evento social en la capital de España, en 2022. Gtres

Ese estado sereno no se valora a veces entre tanto ruido o turbulencia.

Totalmente. Es como que coges ahora mismo una velocidad de crucero. Seguro que luego vendrán oleajes o marejadas, pero estoy preparada para todo. Ahora me levanto tranquila, tengo una vida un poquito organizada, ordenada. Estoy muy feliz, la verdad.

Si le pregunto por amor, por ese amor hacia Kiko Gámez, ¿qué me cuenta?

Todo fenomenal. Estoy feliz, estoy encantada, estoy enamorada. Por eso digo que también estamos muy estables, muy felices. Kiko me aporta todo, es mi mayor apoyo y mi mejor amigo y mi amor.

¿Cuánto tiempo llevan juntos?

Hemos hecho tres años y medio, más o menos.

Hace unos días, le preguntaron por boda. ¿Hay planes de darse el 'sí, quiero'?

Creo mucho en la celebración del amor cuando me comprometo con alguien. Yo no descarto el casarme, pero no por nada, sino porque es un compromiso, ¿no? Tienes un compromiso de vida con una persona. No lo descarto. Estoy muy feliz y me encantaría. Anhelo compartir el resto de mi vida con Kiko. Lo de la boda es una fiesta para celebrar el amor.

Yo que soy muy de fiestas. A lo mejor me apetecerá dar una fiesta y celebrar que nos queremos para toda la vida. Porque con esa intención quieres a alguien. No te pones una fecha de caducidad. Yo estoy absolutamente comprometida con mi relación.

¿Ya conviven juntos?

Todavía no, todo llegará, todo llegará.

Última pregunta, ¿en el mundo de la televisión se ha puesto líneas rojas? ¿Hay cosas que tiene claro que no haría? ¿Iría a Supervivientes?

Te voy a contar algo: este año he dicho que no a Supervivientes. Me lo ofrecieron, pero es que no me veo. El programa me parece fantástico. Pero no soy capaz de irme tanto tiempo de casa, de pasar hambre, ni que me piquen bichos. Sacaría mi peor parte, porque me pongo muy antipática cuando paso hambre o no duermo. Es muy duro. No me parece mal el formato, pero no iría. Tampoco podría compatibilizarlo con mi trabajo.