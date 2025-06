Kiko Rivera e Irene Rosales celebran la comunión de su hija con Anabel Pantoja: la rotunda respuesta del DJ a las ausencias

Este domingo, 1 de junio, ha sido muy especial para Kiko Rivera (41 años). El hijo de Isabel Pantoja (68) y su mujer, Irene Rosales (38), han celebrado la comunión de su hija Ana (9). Una importante cita que no ha querido perderse su prima, Anabel Pantoja (38).

La sevillana, acompañada por su pareja, David Rodríguez (26), su madre, Mercedes Bernal, y su hija Alma, ha querido arropar al DJ en un día cargado de emociones.

"Llegó el día de mi vida", anunciaba la orgullosa madre de Ana en sus redes horas antes de la misa. Una que se han perdido algunos miembros de la saga Pantoja. La gran ausente ha sido Isabel Pantoja (68). La tonadillera, distanciada desde hace varios años de su hijo, no ha hecho acto de presencia. Tampoco se ha dejado ver su hermana, Isa Pantoja (29).

Irene Rosales, con su hija Ana, que ha tomado el domingo 1 de junio su primera comunión. GTRES

La mayor de las dos pequeñas que tiene en común el matrimonio ha tomado por primera vez el sacramento en una iglesia de Castilleja de la Cuesta, la localidad de Sevilla donde el músico y la modelo viven.

En este día tan especial para los Rivera-Rosales, la pareja ha convocado a todos sus seres queridos. Las presencias más destacadas han sido las de Fran (12), el hijo que el Dj tuvo con Jessica Bueno (34). El pequeño, con camisa blanca y pantalón beige, no se ha separado de su padre y sus hermanas.

También ha acaparado todas las miradas la presencia de Anabel, quien está muy unida a su primo. A pesar de la inexistente relación entre su primo y su tía, la que fuera colaboradora de Mediaset se ha mantenido al margen de las disputas entre ellos. Y ha procurado que el vínculo con Kiko no se viera perjudicado por ello.

Anabel Pantoja, en la comunión de Ana, la hija de Kiko Rivera. GTRES

No hay prueba más fehaciente de que ambos han logrado mantener la sintonía a pesar de las guerras familiares que su aparición en la misa que se ha oficiado con motivo de la comunión.

"Este momento lo he soñado desde hace seis meses", escribía Anabel en sus redes, con una bonita foto en la que aparecen sus dos sobrinas, Ana y Carlota, jugando con su hija Alma.

Anabel ha llegado algo tarde a la ceremonia, pero una vez en el interior del templo ha disfrutado muchísimo de su reencuentro con sus seres queridos.

Kiko Rivera e Irene Rosales, junto a Fran, el hijo que el DJ tuvo con Jessica Bueno. GTRES

Pero esta jornada familiar no solo ha estado plagada de alegrías. También ha habido sus sinsabores. No cabe duda de que tan importantes ausencias han dejado su huella en esta celebración.

Es imposible obviar que no han estado personas muy importantes en el seno de la saga, como Isabel Pantoja, abuela de Ana, quien este domingo ha sido la protagonista absoluta.

El mensaje de Isa Pantoja

Tampoco el hermano de la cantante, Agustín Pantoja (60), ni su hija, Isa Pantoja, han acompañado a la pequeña en su comunión.

Curiosamente, la hermana de Kiko, en la recta final de su segundo embarazo, publicaba poco después del oficio un vídeo en sus redes sociales.

Isa Pantoja, en un vídeo de sus redes sociales, este domingo 1 de junio. Instagram

En dicho vídeo explicaba cuáles habían sido sus planes para este domingo. En ninguno de ellos parecía cuadrar la idea de ir a la comunión de su sobrina.

Isa, en su casa

"No sabéis, de verdad, cómo necesitaba yo desconectar del teléfono y estar aquí tranquila en casa", empezaba diciendo.

En su post adelantaba que ya no piensa volver a su trabajo en televisión: "No voy a volar más. Ya estoy de 38 semanas y hasta después del parto no voy a volver al programa".

Asimismo, añadía: "He estado aquí disfrutando de mi piscina nueva, que os la he enseñado, comiendo mi sandía y mis sardinas al horno".

Anabel Pantoja, ayudada por su madre Merchi y su pareja David, atiende a su hija Alma. GTRES

"Y disfrutando de la visita de mi prima Anabel, que ha venido a verme con mi sobrina Alma", proseguía. "La realidad es que quería ir a la Feria del Puerto de Santa María con mis amigos. Además, todos los años me visto con mis amigos. Es una tradición todos los años".

"Yo quería ir, pero a la hora de la verdad he pensado que de aquí, de mi casa, no me mueve nadie. Porque tampoco lo voy a disfrutar mucho. Hace un calor horroroso", concluía.

Para calor, por cierto, el que han pasado algunos de los invitados, debido a las altas temperaturas. Entre los rostros conocidos que se han dejado ver en la comunión cabe destacar a Luis Rollán (49), gran amigo de Isabel Pantoja, o Maite Pulpón, quien fue una de las más íntimas de la cantante.

Luis Rollán, en la comunión de Ana, la hija de Kiko Rivera. GTRES

El colofón del día lo ha puesto el propio Kiko Rivera. A través de sus redes sociales, el DJ ha dedicado unas bonitas palabras a su hija. También se ha pronunciado sobre las ausencias de figuras clave de su clan. Y de manera muy rotunda.

"Hoy ha sido un día inolvidable, un día lleno de luz, emoción y alegría. Hoy has dado un paso muy importante en tu camino: tu Primera Comunión. Un paso que marca tu crecimiento, no solo como niña, sino como una personita con valores, con fe y con un corazón hermoso", ha expresado.

"No importa quién no ha estado hoy"

En su publicación no ha pasado por alto el hecho de que su madre, su tío y su hermana no lo hayan acompañado en esta fecha tan señalada.

"Y aunque puede que en este día tan especial hayas notado algunas ausencias", decía, "quiero que sepas algo, mi amor: no importa quién no ha estado hoy. No importa quién no supo entender lo importante que era para ti este momento, quién no apareció o quién eligió no estar".

"Lo que de verdad importa es lo que sí estuvo: tu sonrisa, tu ilusión, tu mirada limpia al recibir por primera vez a Jesús. Y sobre todo, todos nosotros… los que te queremos con el alma", ha destacado.

"Porque para mí, para tu papá, siempre serás mi princesa", ha escrito. "Desde el primer instante en que te tuve en mis brazos, supe que cuidar de ti sería mi mayor propósito, y estar a tu lado en días como hoy, mi mayor orgullo".

"Hemos estado contigo los que de verdad sabemos lo especial que eres. Te acompañamos con amor, con alegría y con lágrimas de emoción en los ojos, porque tu felicidad es también la nuestra

En su carta, Kiko Rivera comparte importantes reflexiones sobre las decisiones de terceras personas que, de alguna manera, han teñido lo que para él y su mujer ha sido motivo de fiesta.

"No todos estarán cuando los necesitamos"

"A veces, hija, la vida nos enseña que no todos estarán cuando más los necesitamos… pero también nos enseña algo aún más valioso: quiénes sí están. Y esos, los que hoy te abrazamos, te miramos con ternura y celebramos contigo, son los que debes guardar siempre en tu corazón.

"Hoy brillaste más que nunca. Radiante, dulce, y llena de esa luz que te hace única. Has dado un paso precioso en tu camino de fe, rodeada de amor verdadero y sincero", ha destacado.

"Sigue caminando con la cabeza alta, con la ternura que te hace especial y con la fuerza que llevas dentro. Porque tu papá -yo- siempre estaré contigo", subrayaba. "En cada paso, en cada caída, en cada alegría… siempre".

Por último, ha recordado el amor que siente por ella: "Te amo con todo lo que soy. Y nada me hace más feliz que verte crecer así: llena de luz, de fe, y de amor. Feliz Primera Comunión, mi princesa. Con todo mi amor. Tu papá".