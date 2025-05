Alice Campello, mujer de Álvaro Morata, revela que ha sido operada: "Tuve problemas para caminar. Salí en silla de ruedas"

Alice Campello (30 años), la mujer de Álvaro Morata (32), ha compartido con sus seguidores de Instagram el duro revés de salud al que ha tenido que hacer frente. A través de un story en italiano y español, la empresaria ha revelado que ha sido operada recientemente.

"Me operaron en Nueva York y tenía problemas para caminar, así que me tuvieron que sacar para que tomara el aire en silla de ruedas", comienza el escrito publicado por Campello en Instagram este pasado domingo, 25 de mayo. En esta línea, la empresaria italiana ha desvelado el desagradable episodio que vivió de primera mano al salir de la intervención.

"Me quedé en shock porque unos italianos y unos españoles que me reconocieron me tomaron fotos a escondidas sentada en la silla de ruedas y se las mandaron a los periodistas". Unas palabras con las que Alice Campello precede su agradecimiento a los compañeros periodistas por contrastar la información.

La esposa del actual jugador del Galatasaray no ha desvelado el motivo exacto por el que ha tenido que ser intervenida en Nueva York. Sin embargo, ha aprovechado para lanzar un mensaje tranquilizador a sus seguidores a través del stories de Instagram. "No es nada grave", ha confesado Campello. Además, se ha sincerado con motivo de aquellos que le inmortalizaron en silla de ruedas.

Alice Campello, en un 'stories' de Instagram

"Me parece terrible que, sin saber lo que tenía, una persona común y corriente me tomara fotos o vídeos en silla de ruedas y los mandara a los periodistas. Gracias a Dios no es nada preocupante, pero si así hubiera sido y se hubiera publicado, habrían causado un gran problema a mí, a mi familia y a mis hijos", termina relatando Alice Campello en el stories de Instagram publicado este pasado día 25.

Alice Campello, así, a través de estas palabras, ha desvelado el motivo que le ha impedido asistir este pasado fin de semana a Estambul con motivo del reconocimiento que le ha sido otorgado al Galatasaray, el equipo de fútbol por el que fichó el pasado mes de febrero.

"Ahora mismo en Estambul están celebrando otro título de Álvaro y del Galatasaray. Me hubiera gustado estar allí, pero, con motivo de la operación no me siento tan bien como me hubiera gustado y no puedo estar presente", ha escrito Alice en un previo story de Instagram. Una publicación en la que se muestra en videollamada con el deportista.

Alice Campello y Álvaro Morata en las calles de Milan. Gtres

Las publicaciones recientemente compartidas por Campello en su perfil de Instagram revelan el buen momento que viven ella y Morata en su historia sentimental. Sin embargo, no todo ha sido un camino de rosas en su relación.

El pasado mes de agosto, Álvaro Morata y Alice Campello anunciaron públicamente su ruptura tras siete años de relación y cuatro hijos en común. Apenas cinco meses después, a finales de enero, la dupla confirmó la mejor de las noticias: la reconciliación. Desde entonces, varios han sido los acontecimientos de renombre a los que han hecho frente.

Alice Campello y Álvaro Morata en una imagen de archivo. Gtres

Con motivo del fichaje de Morata por el Galatasaray en febrero, la dupla, junto a sus cuatro hijos en común, ha instalado su residencia de forma fija en Estambul. Allí, Morata y Campello parecen haber encontrado un lugar de refugio y desconexión tras un año marcado por su mediática separación.