A solas con Nuria Roca: "Tengo ayuda en casa. No soy una súper mamá. Mis hijos aportan, aunque también ensucian"

Madrid. 21 de mayo de 2025. La concurrida Gran Vía sigue su curso y decenas de personas caminan por ella. Algunos se desplazan al trabajo. Otros muchos aprovechan los notables rayos de sol que acontecen en la capital para irse de compras -solos o en compañía- o simplemente disfrutar de un agradable paseo cargado del gentío más característico del centro.

EL ESPAÑOL vislumbra a lo lejos el número 30 de la calle. Un descomunal edificio se presenta de frente. 14 plantas -nada más y nada menos- separan a este periódico de la distendida charla que está a punto de suceder con Nuria Roca (53 años) con motivo de su operación de presbicia en Clínica Baviera. "Voy a grabar primero un vídeo de las vistas", alza en alto la comunicadora cuando se encuentra con este periódico. Es imposible rechistar ante esto, pues pocos adjetivos podrían describir el paisaje que se observa desde ahí arriba.

Botella de agua en mano y grabadora encendida, la cercanía y naturalidad que transmite Roca advierte una amena charla. "Me encuentro bien, en un momento muy pleno. A mí la tranquilidad me da plenitud", confiesa, off record, la colaboradora de El Hormiguero. No sin antes remarcar que aún siente molestia por la luz de los focos a causa de su reciente intervención.

Nuria Roca, en el evento de Madrid de Clínica Baviera el 21 de mayo de 2025. Gtres

¿Qué le ha llevado a tomar la decisión de operarse de la presbicia?

Yo no he llevado nunca gafas. Empecé a llevarlas con la presbicia a partir de los 45 años. Cada vez iba más, hasta un punto en el que era totalmente dependiente de las gafas y eso me generaba estrés porque, de alguna forma, te corta la libertad.

Me hablaron de Clínica Baviera y tuve muy buenas referencias desde el primer momento con la doctora Clara Martín. En cuanto salí de la consulta tomé la decisión de operarme. No me he esperado ni a acabar la temporada de trabajo, cuando para mí la vista es fundamental, evidentemente.

¿Recomienda la intervención o se arrepiente?

Las cosas siempre llegan en su momento. Me daba mucho miedo y tenía cierto respeto por el dolor. Pero nada que ver, la operación dura siete minutos y poco a poco he ido retomando la normalidad, aunque me intervine hace apenas un mes y sigo recuperándome.

El lema que propone Clínica Baviera es "Hasta la vista, mala vista". ¿Extrapolaría esto a la vida, al hecho de desprenderse de algo que incomoda?

Es necesario desprenderse de las cosas y colocarlas en la mochila, que es donde mejor están. Sobre todo aquellas que no te favorecen o no aportan. En la vida tienes que aprender a desprenderte de cosas y no es fácil. Aunque no lo queramos, todos asumimos una serie de hipotecas y a eso es a lo que hay que renunciar.

Lanza un importante mensaje con su intervención de presbicia, así como hizo con el tema de la menopausia una semana atrás en el pódcast de Vicky Martín Berrocal.

Todo el mundo, quiera o no quiera, cuando llegue a una edad, va a tener presbicia. Esto es una realidad. Lo mismo pasa con las mujeres y la menopausia, por eso a mí hablarlo me parece más natural que no hablarlo. Es que todo esto es algo completamente normal, sería más preocupante llegar a los 53 años y decir que he comenzado la pubertad. Mi menopausia ha empezado muy tarde y no tengo todos los síntomas, pero hay algunos que sí que voy teniendo, como es lógico.

La comunicadora en el evento de Madrid el 21 de mayo de 2025. Gtres

Tocaste en la conversación con Vicky un tema muy delicado como es el cáncer de tu hermana Ruth.

Vicky y yo tuvimos una charla estupenda, estuvimos como una hora y cuarto hablando. Yo creo que en el fondo se trata de crear un lugar de conversación, de debate, de autocrítica y de poner temas sobre la mesa. Es verdad que con ella traté muy poco el tema de la enfermedad de Ruth, lo he dicho más en redes sociales.

En el momento en el que llega a tu vida una enfermedad como esa priorizas otras cosas, todo lo demás pasa a un segundo plano. Fue un año muy difícil para ella y para los de alrededor también, pero luego han venido cosas tan maravillosas. Ruth se quedó embarazada después de su primer hijo. Tengo una sobrina milagro.

La vida se paraliza, pero de la misma manera la actitud te tiene que acompañar. Y esa actitud no puede modificarse. Tienes que luchar contra algo, pero al mismo tiempo tienes que hacer tu vida. Esa normalidad es fundamental en el proceso de recuperación.

¿Nace una nueva Nuria después de una situación así?

No, yo creo que somos una edición limitada de nosotros mismos cada día. El día que no te sucedan cosas, apaga y vámonos. Yo si tengo que hacer balance, la mayoría de cosas que me suceden son muy buenas y es eso con lo que me quedo, pero para poder valorar las cosas buenas también tienes que transitar por lugares más complicados.

Se mostró muy cómplice con Vicky Martín Berrocal en la entrevista, que acaba de publicar Las Berrocal, la docuserie de su vida. ¿Grabaría usted un reality con su familia?

Grabé hace años el programa Road Trip con Estíbaliz Quesada -Soy una pringada- y me gustó mucho a nivel personal. Yo creo, de hecho, que deberíamos retomarlo en algún momento. Fue una experiencia maravillosa y además fue muy divertido. Y a la gente le gustó mucho.

De mi familia ni me lo he planteado ni creo que lo hiciera. Yo solamente concibo esas cosas desde la verdad y para hacerlo desde la verdad tienes que mostrar demasiadas cosas personales y privadas. Para mí la privacidad es muy importante y yo apenas hablo de la mía. Solamente me pronuncio de cosas de actualidad, es decir, hablo de cualquier cosa, pero me costaría mucho hacerlo de mis cosas personales. Son muy valientes todos los lo que hacen y yo ya no sé si soy tan valiente.

¿Y su marido cree que sería capaz?

Ahora cuando le vea se lo preguntaré (risas). Pero no creo.

¿Qué opina de toda la polémica de Melody? ¿Pudo ver Eurovisión el pasado sábado?

El sábado por la noche estaba en casa terminando de preparar La Roca para el día siguiente y se me pasó la actuación. Vino mi hijo a avisarme de que me lo había perdido y que lo había hecho fantástico. Me parece una actuación extraordinaria y no hubo ningún fallo. Eurovisión es lo que es y no hay más. Siempre quedamos mal.

Eurovisión no es el único formato de la televisión que está dando que hablar. Hace unos días se conoció que su hijo Juan había formado parte del equipo de Supervivientes, que está teniendo buenos resultados.

No sigo el programa como diariamente y no sé las tramas que hay ahora mismo. Pero evidentemente sé que es un éxito, es un suceso.Yo tuve la oportunidad de presentarlo tres temporadas y me parece uno de los formatos más auténticos de la televisión.

Cuando eres una persona tan joven como Juan todo te enriquece profesionalmente y hay que aprovechar todas las oportunidades que se plantean. Él está en ese momento, se graduó de Publicidad el año pasado y ahora se graduará de Marketing. Está aprovechando todo, es decir, currar y crear tu propio camino.

Está en un muy buen momento profesional. ¿Cómo se organiza teniendo tantos proyectos?

Si yo ahora mismo te enseño mi agenda de Google me dirías que no podría sobrevivir, sobre todo ahora que llega el final de la temporada. Voy organizándome mucho, durmiendo poco. Los lunes es mi único día de descanso; recibo llamadas, pero no las contesto. También he de decir que tengo ayuda en casa, no soy una súper mamá. Tengo hijos mayores que ya aportan lo suyo y a veces ensucian también lo suyo.

Ahora que son mayores, ¿le da miedo que comiencen a irse de casa?

Un poco sí, la verdad. Yo he vivido la ausencia de ellos cuando se han ido a estudiar fuera un año y se les echa mucho en falta. Entiendo que te adaptas a otro momento vital y a otra armonía, pero a mí me gusta mucho la armonía de todos en casa. Me encanta el ruido, me gustan hasta las perras ladrando y mis hijos discutiendo.

¿Tiene algún proyecto pensado para este verano?

Descansar y desconectar de la actualidad, que es lo más importante. Es imposible desconectar del todo, pero en la medida de lo posible no estar tan pendiente. Iré unos días a Menorca y algunos a Cádiz, pero quiero estar en mi casa.