Nuria Fergó rompe con Juan Pablo Lauro tras tres años de relación y siete meses después de posponer su boda

Están siendo días complicados para Nuria Fergó (46 años). Sólo un mes y medio después de la pérdida de su padre, se ha conocido que la cantante ha roto su relación con Juan Pablo Lauro (41). Estaban comprometidos y aunque en octubre del año pasado revelaron que posponían sus planes de boda, seguían juntos.

Una información que ha confirmado EL ESPAÑOL después de que Socialité avanzara la noticia en exclusiva en su emisión de este domingo, 18 de mayo. El programa de Telecinco ha asegurado que Nuria Fergó se encuentra "bien".

Tal y como ha advertido este periódico, la cantante ha borrado de su perfil de Instagram casi todas las fotos que compartía con Juan Pablo Lauro. Sin embargo, siguen manteniendo 'amistad' en las redes, pues ambos se siguen mutuamente. Cabe destacar que el piloto no ha eliminado de su cuenta las instantáneas de su ahora expareja.

Nuria Fergó y Juan Pablo Lauro, en un unos premios en Almería en febrero de 2025. Gtres

Nuria Fergó y Juan Pablo Lauro han puesto fin a su relación sentimental después de tres años juntos. Su historia de amor comenzó en 2022 y un año después, en septiembre de 2023, dieron un paso más en su idilio, anunciando compromiso. Una pedida de mano que tuvo lugar en París, con la Torre Eiffel de fondo.

"En la cima de la Torre Eiffel, con el río Sena de testigo. Sí, quiero. Solo tú podías hacerlo así", publicaba la actriz en sus redes sociales, presumiendo de su anillo de compromiso. Este post, cabe puntualizar, sigue estando disponible en el feed de la artista. "París nos envolvió con su magia. Y lo mejor está por venir. Continuará...", añadía junto a aquella fotografía.

Tras ello, todo apuntaba a que pasarían por el altar. Sin embargo, el pasado octubre se conoció públicamente que cambiaban sus planes. Cancelaron su boda por motivos que, según comentó ella, nada tenía que ver con dudas o problemas en la relación. La razón de dejar para más adelante este enlace obedecía a cuestiones de trabajo.

"No tenemos fecha porque no es la prioridad. La prioridad es el trabajo. Tenemos unas profesiones que no son estables, entonces cuando hay, hay que aprovecharlo y lo de casarse es una fiesta. Porque estoy conviviendo como si estuviera casada, con lo cual ahora mismo no tenemos fecha y estamos súper centrados en el trabajo", explicó Fergó en conversaciones con Gtres.

Entonces dejaba en el aire si el enlace tendría lugar este 2025 o no. Todo parecía posible hasta ahora: "O lo mismo sí, es que hay que vivir el día a día, el momento y sobre la marcha", decía Nuria Fergó.

Aunque no llegaron a darse el 'sí, quiero', como ella misma admitió, vivían como marido y mujer. La expareja compartía casa en Madrid.

Pese a que es discreta con su vida personal, Nuria Fergó nunca ocultó su amor por Juan Pablo Lauro. De hecho, fue ella misma quien reveló que eran pareja a través de sus redes sociales. "Amor con todas las letras. Amor que llega para quedarse", escribió durante el verano de 2022 junto a una fotografía de ambos. A la relación, tanto la cantante como el piloto sumaban a sus hijos. Ella es madre de Martina, fruto de su matrimonio con José Manuel Maiz. Él, por su parte, es padre de tres niños, de su anterior relación con Irene Villa (46): Carlos, Gael y Eric.

El duro momento de Nuria

La noticia sobre su ruptura ha trascendido sólo un mes y medio después del último adiós a su padre. Nuria Fergó perdió a su progenitor a finales del pasado marzo. "Hola, mi gente preciosa. Os voy a contar que justo hoy hace una semana que cogía el tren de las 12 horas para ir al hospital a despedirme de mi padre. Mi hermana me llamó a las 8 y media de la mañana para comunicarme que se iba", escribió en sus redes sociales el 4 de abril.

"Yo sólo le pedía que nos diera tiempo a mi hija y a mí a despedirnos de él. Y nos esperó. A la hora de verlo y estar con él, se fue. Con su familia al lado.(...) Como os dije hace unos meses, le tocó. Cáncer. No sabíamos si duraría meses, años, etc. Mi madre, mi hermana y yo sólo pedíamos que no sufriera, que no tuviera dolor", expresó entonces, rota de dolor.

Una dura publicación en la que recibía el apoyo de su exprometido. Juan Pablo Lauro le comentaba con varios iconos de corazón. Un gesto cariñoso que entonces no advertía sobre una posible separación entre el piloto y Nuria Fergó.