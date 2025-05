Mar Flores, rotunda, pide que la dejen "al margen" de la polémica familiar entre Terelu Campos y su hija, Alejandra Rubio

A punto de cumplirse dos semanas desde que Terelu Campos (59 años) se sinceró como nunca sobre su relación con Mar Flores (55) en una revista del papel cuoché, el tema continúa dando que hablar.

A pesar de que la colaboradora y su hija, Alejandra Rubio (25), han repetido por activa y por pasiva que no hay ningún tipo de problema entre ambas -después de que la joven 'regañase' públicamente a su madre por haber hablado de su suegra-, son muchos los que siguen especulando con que las declaraciones de la hermana de Carmen Borrego (58) podrían haber abierto una brecha en su acercamiento a la madre de Carlo Costanzia (32).

Nada más lejos de la realidad, y así lo ha dejado claro Mar Flores en conversación con la colaboradora de TardeAR Leticia Requejo. Asegurando que no está enfadada y que respeta la profesión de Terelu -y que conceda exclusivas sobre su vida privada-, sí ha expresado Flores que quiere que "la dejen al margen y que no se siga hablando de ella".

Mar Flores, en un acto público en Barcelona, el pasado mes de abril. Gtres

"Quiere estar al margen de las Campos y de la televisión", ha revelado la periodista. Unas declaraciones que se producen días después de que la modelo respondiese a su 'consuegra' ante los micrófonos de Europa Press: "Somos una familia en la que todos nos respetamos".

Y agregó: "A mí me gusta hablar poco de los demás, pero no por no hablar de los demás es que no piense bien, es que no quiero hablar. Lo dejo, toda esa parte la dejo para mi privacidad. A mí no me gusta ir contando lo que hago en mis relaciones de familia".

Tras manifestar su deseo de que la dejen "al margen" de sus polémicas, la madre de Carlo Costanzia ha asistido en Menorca a la octava edición de Hat and Horses y, a su regreso a Madrid, este pasado domingo, 11 de mayo, por la noche, se ha mostrado de lo más seria ante las cámaras y ha evitado confirmar si es cierto que se quiere desmarcar de la faceta televisiva de Alejandra y de Terelu.

Por su parte, Terelu Campos ha vuelto a subirse, este pasado fin de semana, a las tablas del teatro Zorrilla, en Valladolid, con su obra Santa Lola.

Terelu Campos, emocionada sobre el escenario del teatro Zorrilla, en Valladolid. Europa Press

Ante el revuelo que se ha creado por el aplazamiento de la función que Terelu iba a representar el próximo 24 de mayo en Murcia -especulándose incluso que se debería a la escasa venta de entradas-, la hija de María Teresa Campos tomaba la palabra en directo en ¡De Viernes! para revelar el verdadero motivo de la 'cancelación' de la obra y anunciar la noticia más sorprendente e inesperada: regresa a Supervivientes.

Tras 18 días en los Cayos Cochinos, e incapaz de superar el reto propuesto por la organización de permanecer en Honduras más tiempo que su hermana Carmen Borrego -que estuvo 21 días en la edición de 2024-, la presentadora abandonaba el reality el pasado 24 de marzo, confesando que su cuerpo había dicho "hasta aquí", a pesar de que su mente estaba fuerte.

Ahora, Terelu vuelve al concurso, "en las mismas condiciones" que el resto de supervivientes, y con una misión "importantísima y fundamental" tanto sus compañeros como para la audiencia. "Todo se conocerá el próximo martes", adelantaba sin entrar en detalles.

Pero antes de poner rumbo a Honduras de nuevo, la ahora actriz ha cumplido con sus compromisos teatrales representando por segunda vez su obra tras el éxito rotundo de su estreno el pasado 26 de abril.

Terelu se despide temporalmente de los escenarios antes de volver a 'Supervivientes' JALEOS

"No voy a hablar de Supervivientes, estoy muerta en vida, solo quiero... Ahora lo único que me importa es hacer la función de hoy, que todo salga bien, que el público se lo pase bien y ya a partir de mañana a otras cosas, queréis opinar y saber cosas cuando se saben a su debido tiempo", ha explicado visiblemente nerviosa minutos antes de la función.

Muy emocionada, y ante una gran ovación del público que no ha dudado en ponerse en pie para aplaudirla, Terelu dedicaba unas emotivas palabras en su vuelta a los escenarios antes de viajar nuevamente a Honduras: "Me he sentido muy querida con todos ustedes, muy apoyada en un momento muy difícil porque yo nunca pensé que iba a ser capaz de subirme aquí al escenario".

"Sufro, sufro cada vez que lo hago, pero me compensa escucharles reír. Escucharles disfrutar y que por algún momento, durante una hora y media de sus vidas, todo se pare y sea felicidad. Gracias de verdad, de todo corazón. Muchísimas gracias", ha aseverado, al borde de las lágrimas.