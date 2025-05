Elio, viudo de Jesús Mariñas, cuando se cumplen tres años de su muerte: "Le pongo orujo y se consume. Pienso que se lo bebe"

Una de las voces más emblemáticas de la historia de la comunicación se apagó para siempre el 10 de mayo de 2022. Aquel día, de que hoy se cumplen ya tres años, falleció el periodista Jesús Mariñas a causa de un cáncer de vejiga a los 79 años en el hospital Ramón y Cajal de Madrid.

Con motivo del tercer aniversario del que fuera uno de los periodistas más ácidos de la televisión, EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto con Elio Esteba Valderrama Prescott, su viudo y con el que pasó 32 años de su vida. Sincero y directo. Así responde el fotoperiodista venezolano cuando este portal le pregunta sobre un posible homenaje a Mariñas: "Los homenajes siempre se dan en vida. No tiene sentido hacerlo después porque no se enteran".

"No hago nada especial porque yo a Jesús le tengo presente siempre y le recuerdo todos los días. Además, si hago una misa nadie se entera y eso no significa que no lo lleve dentro de mí", prosigue diciendo Elio cuando EL ESPAÑOL indaga en un posible homenaje por el tercer aniversario de su muerte. Esta efemérides, cabe mencionar, es aún más especial. Y es que Valderrama ha estrenado casa recientemente.

Elio Valderrama y Jesús Mariñas, en una imagen compartida en redes.

Desde que Jesús Mariñas muriera hace ya más de 1.000 días, su viudo ha estado viviendo en el céntrico piso que ambos compartían en el centro de Madrid. Una situación que el propio Elio cambió meses atrás. Tal y como anunció en su perfil de Instagram, se ha mudado a La Gavia. "Ahora vivo en La Gavia, tampoco es tan lejos", posteó el 6 de marzo en Instagram.

Elio ha encontrado en el barrio del distrito de Villa de Vallecas una zona en la que descansar. Nada que ver con el ruido y ajetreo del centro, como él mismo reconoce en una llamada telefónica con EL ESPAÑOL. "Antes entraba y salía de casa constantemente. Ahora estoy mucho más tranquilo y relajado. De hecho, aún no conozco a ninguno de mis vecinos y me sigo adaptando día a día al barrio".

Han pasado cerca de dos meses desde que Elio anunciara en sus redes sociales su mudanza. Esto es precisamente lo que lleva a este diario a sorprenderse cuando el fotoperiodista reconoce no haber acabado aún. Aunque tiene una buena explicación. "Yo sigo todavía con la mudanza. La casa en la que vivíamos era muy grande y Jesús traía cosas de todos los lugares a los que iba. De hecho, tengo hasta zapatos repetidos y he regalado cosas de él".

El 10 de mayo es una fecha ya marcada en rojo del calendario de Elio Valderrama. De eso no cabe duda. No obstante, el viudo de Jesús Mariñas incide en no hacer ningún homenaje especial en la conversación telefónica con este portal. "Frecuentemente le pongo las velas de Ikea que me cuestan siete euros y orujo. Además, me llama la atención que se consume. Pienso que se lo bebe", comenta el venezolano, recordando la memoria de quien fuera su pareja durante más de tres décadas.

Reconoce también Elio a EL ESPAÑOL que son varias las ocasiones en las que distintos programas de televisión se han puesto en contacto con él para homenajear a Mariñas. Aunque no rechaza de forma rotunda volver en algún momento a la pequeña pantalla, tiene claro que lo evitará siempre que se lo pueda permitir. "De la televisión te llaman y si no dices lo que ellos quieren no funciona. Dos meses puedes estar fenomenal, pero luego te dicen adiós", señala, rotundo, Valderrama.

Antes de dar por finalizada la distendida charla con el viudo del periodista del corazón, este periódico pregunta a Valderrama cómo se encuentra de salud y cómo vivió el masivo apagón energético que vivió la Península Ibérica el pasado 28 de abril. "Me encuentro muy bien de salud. No me puedo quejar. En cuanto al apagón, yo lo pasé bien porque tengo mucha luz en casa y estaba ocupado haciendo cosas. Sé que hay gente que lo pasó mal y muchos negocios perdieron bastante dinero", apostilla Elio.

Jesús Mariñas y Elio Valderrama con una amiga en un desfile. Instagram

Cabe recordar que hace 365 días la salud del venezolano no pasaba por un buen momento. En 2023 sufrió un grave accidente de tráfico que le obligó a estar durante meses acudiendo a rehabilitación. De hecho, llegó a pasar por quirófano en febrero de 2024 por una lesión en la muñeca y el brazo. "Casi no salgo con vida", reconoció a EL ESPAÑOL en su momento.

Jesús Mariñas y Elio Valderrama mantuvieron una historia de amor que se prolongó durante 32 años. La pareja se conoció en Madrid de manera fortuita. Fue en uno de los paseos del periodista por la Gran Vía madrileña junto a su otro gran amor, Isidro, cuando se topó por casualidad con un amigo que iba acompañado por un atractivo joven musculado sudamericano. Sellaron su amor en un notario el 18 de julio de 2016.