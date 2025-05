Descubrimos al hijo mayor de Juan del Val y Nuria Roca con el equipo de 'Supervivientes': su estancia en Honduras

Juan del Val Roca (22 años) se ha convertido en el hijo más mediático de Juan del Val (54) y Nuria Roca (53). Aunque es graduado en Publicidad y Marketing, el año pasado dio el salto a la televisión como invitado de Generación T, un programa taurino conducido por su amiga Bere Lobatón (22). Tras ello, el primogénito del matrimonio televisivo comenzó a tener presencia en los photocalls, coincidiendo con destacadas figuras. Ahora, según ha podido conocer EL ESPAÑOL, ha vuelto a tener contacto con la pequeña pantalla, pero desde el backstage.

Este pasado miércoles, 30 de abril, Juan del Val Roca compartió en sus stories de Instagram una fotografía que previamente publicaba en sus redes una joven periodista que trabaja en Cuarzo Producciones, la productora de Supervivientes. La imagen fue captada en Cayo Paloma, la isla de Honduras donde se graba el formato que se emite en Telecinco.

Aunque Juan del Val no ha hecho modificaciones sobre su experiencia profesional en su cuenta de LinkedIn ni tiene en su feed de Instagram imágenes de su estancia en Honduras, lo cierto es que en la foto compartida por la mencionada periodista se le ve con la misma vestimenta que lleva el equipo de producción de Supervivientes: camiseta verde y pantalón corto. En sus manos, además, tiene una serie de papeles, que bien podrían tener detalles del programa.

Tras aquella imagen, Juan del Val Roca compartió una segunda fotografía de Cayo Paloma. En esta, no obstante, sólo dio protagonismo al paisaje.

Según ha podido saber este periódico, el hijo mayor de los colaboradores de El Hormiguero viajó a Honduras hace varios días. Juan, de hecho, aparece en algunas fotos junto el equipo de producción que se hicieron a mediados de abril. Fotografías que también confirman que tiene buena sintonía con el grupo que hace posible la emisión del programa.

Con su participación en Supervivientes, aunque desde el equipo de producción, el joven se ha acercado a un proyecto al que no pudo pertenecer su padre. Y es que, tal y como reveló en una de las tertulias de El Hormiguero el pasado noviembre, Juan del Val recibió una oferta para ser concursante del formato.

"Estuve a punto de ir a Supervivientes como concursante", confesó. "Es más, yo quería ir, por diferentes motivos que ahora no vienen al caso", relató Juan del Val. Finalmente rechazó la propuesta por dinero. "Hice la entrevista, me explicaron el programa, cómo iba a ser todo y demás. Les debí gustar porque me fui a casa y me llamaron para hacerme una oferta económica", contó.

"La oferta no me pareció suficiente. Me habían chivado cuál era la cantidad que debería cobrar y me dieron una inferior. Por lo que, con cierta chulería, les dije: 'si no llegas aquí, no me vuelvas a llamar'. Y, efectivamente, no me volvieron a llamar", confesó el colaborador, quien no se arrepiente de su decisión: "Menos mal porque hubiera podido entrar a un lugar en el que mi vida, no sé si a mejor o peor, hubiera cambiado bastante".

Respecto a su hijo Juan, puntualizar que fue en junio de 2024 cuando obtuvo el doble grado en Publicidad y Marketing por la universidad ESIC. Sin embargo, nunca descartó seguir los pasos de sus padres en los medios de comunicación.

En 2020, en una entrevista que le hizo su amiga Bere Lobatón a su madre, Nuria Roca, confesó: "De momento quiero seguir haciendo lo que hago y si en algún momento se da la casualidad de que pase algo, pues pasará". El momento llegó el año pasado, de la mano de la hija de Paco Lobatón (73). Ahora ha vuelto a manifestar interés por la pequeña pantalla junto al joven equipo de Cuarzo Producciones.

'Photocalls'

El año pasado, Juan del Val Roca también dio el paso a la vida pública, apareciendo con frecuencia en algunos de los photocalls más prestigiosos de Madrid. En octubre fue uno de los invitados a los premios Vanitatis Mujeres y Hombres del Año, al que también asistió Chiara Ferragni (37).

Bere Lobatón y Juan del Val Roca en un 'photocall' en Madrid. Gtres

Dos meses antes vivió una experiencia similar en la celebración del 80º aniversario de la revista ¡HOLA! Fue invitado a la gran fiesta que organizó la cabecera rosa en Madrid para conmemorar su octava década. El primogénito de los colaboradores de El Hormiguero dio la sorpresa en el photocall, pues hasta este año no solía frecuentar este tipo de actos. Juan del Val y Nuria Roca, de hecho, no estuvieron presentes.

Cinco meses antes, Juan del Val Roca también posó ante la prensa y los reporteros gráficos que se congregaron en la premiere de la película Inmaculada.