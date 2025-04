Qué fue de Chiqui, la exestrella de 'Gran Hermano' que ha vendido juguetes íntimos y sueña con volver a la televisión

Su verdadero nombre es Almudena Martínez, pero todo el mundo la conoce como "Chiqui". Nacida en Madrid, se dio a conocer en el año 2008 gracias a su participación en la décima edición de Gran Hermano. En este reality ganó mucha popularidad por su simpatía. Fue precisamente su personalidad, alegre y abierta, la que le abrió las puertas a otros concursos de Telecinco.

Estuvo también en otros formatos de la cadena, como Supervivientes y Sálvame, donde llegó a trabajar como colaboradora. Allí descubrió lo mucho que le gusta la televisión. "Cuando hago televisión soy muy feliz porque me gusta el espectáculo y disfruto con mi trabajo", ha reconocido. Pocas cosas le gustan más que estar delante de las cámaras.

Sin embargo, lleva mucho tiempo alejada de la pequeña pantalla. No por voluntad propia. Es que ya no la llaman. Separada y con dos hijos a su cargo, ha tenido que sortear todo tipo de dificultades para sacar a su familia adelante: desde vender juguetes íntimos a trabajar como vendedora en un concesionario de coches. Dos trabajos a los que ha renunciado por circunstancias diversas.

Chiqui, con Gianmarco Onestini, en una foto de sus redes sociales. Instagram

Lo cierto es que su aventura en televisión solo duró un tiempo. Pero fue suficiente para que sacara rédito económico a su fama. Tras su paso por GH se animó a probar suerte como empresaria. Abrió una discoteca en Murcia, a la que llamó WaterSound. Allí conoció a Borja Navarro, quien trabajaba en el local como DJ y con el que mantuvo una relación sentimental que duró 10 años.

Tras su ruptura con su pareja en 2019, padre de sus hijas Alba y Bella, su vida cambió. Porque, como ha expresado públicamente, su expareja no se portó bien con ella. En la actualidad vive en Cartagena, en Murcia, donde tuvo que dejar su trabajo en un concesionario de coches en Cartagena. Un lugar del que no han vuelto a tener noticias de ella. "Hace meses que no tenemos noticias de Chiqui, ya no coge nuestras llamadas", dicen a EL ESPAÑOL.

Y que los últimos 12 meses han sido especialmente dolorosos. Hace exactamente un año le tocó afrontar un duro varapalo: la muerte de su madre, que la sumió en una profunda tristeza.

Una nueva etapa

La última vez que tuvimos noticias de Chiqui fue el pasado mes de febrero. Entonces detalló la delicada situación que atraviesa: "Sigo encargándome de mi padre y de mis hijas sola. La vida es complicada. No tengo reparo en admitir que necesité apoyo psicológico porque me distancié de todo... He vivido una etapa muy dura", confesó en una entrevista en Lecturas.

Asimismo, explicaba que tras fallecer su progenitora se vio obligada a hacer un parón: "Me cogí la baja". Por suerte, poco a poco salía del agujero: "Ahora dentro de lo que cabe estoy bien. Estoy buscando trabajo porque ya me encuentro con fuerza".

Chiqui ha llegado a ser colaboradora de 'Sálvame', en Telecinco. Instagram

La muerte de su madre tuvo lugar en abril de 2024. Este hecho supuso un momento "realmente difícil". El luto por la pérdida de un ser querido, sumado a sus dificultades económicas, se le hizo muy cuesta arriba. Sus última publicación en Instagram, fechada en abril de 2024, la dedicó precisamente a su progenitora.

"Mañana será el primer año ya de muchos que no te podré besar y felicitarte el día de la Madre, Mamá", decía, en una emotiva dedicatoria. "Estás ya en el cielo y cuánto te echo de menos. No hay minuto ni día que no me acuerde de ti, mi confidente, mi amiga, mi todo, porque tu me diste la vida. Miro al cielo y me pregunto si tú me miras... Una madre es una estella fugaz que pasa por tu vida que pasa una vez y cuando su luz se apague no la volverás a ver. Te has ido muy joven. Te echo mucho de menos. Te has llevado una parte de mí".

Tal y como explicó al citado medio, su expareja "no se hace cargo" de sus hijos y "no es un buen padre". Le pasa una pensión alimenticia de 150 euros. Y no es suficiente. "Dime tú lo que hago yo con eso. Prefiero que se meta la manutención por el culo y quedarme con las niñas yo", ha lamentado.

En 2018 se supo que había fallecido su abuela. "Morir es como dormir. La muerte es hermana del sueño. El sueño es una muerte corta. La muerte es un sueño largo. Ya estarás contenta en el cielo, estarás con tus hijos y esposo. DEP, abuela", dijo poco después de perderla.

A pesar de llevar años distanciada de los medios, Chiqui sigue destacando en su perfil de las redes sociales que es "reportera" de "política y Casa Real", así como "colaboradora de televisión" y "concursante de realities". No pierde la esperanza de volver a trabajar en televisión, el medio donde se siente en su salsa. Porque está convencida de que ha nacido para entretener al público. "Quiero volver a la televisión. Estoy lista", dice.