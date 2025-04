Morgana, hija de Mario Vargas Llosa, se despide de su padre con un álbum de fotos inédito: "Me toca aprender a vivir sin ti"

Ha pasado ya más de una semana desde que falleciera Mario Vargas Llosa. Desde que se supo la noticia de su muerte, el pasado 13 de abril, numerosos amigos y seres queridos han compartido emotivos mensajes de despedida al Nobel de Literatura, quien no solo dejó un rico legado de obras: un total de 20 novelas, además de obras de teatro, ensayos, relatos, crónicas, críticas literarias y una biografía.

También dejó una huella indeleble a sus seres queridos y, de manera especial, a su familia, por la que sentía verdadera devoción. El pasado miércoles, 22 de abril, su hija Morgana (51 años) ha roto su silencio para dedicarle un pequeño homenaje a través de sus redes sociales. Fotoperiodista de profesión, como se define a sí misma, ha compartido un álbum de fotos familiares inédito.

Y es que, como ella misma explica, su mejor manera de plasmar lo que siente es a través de las fotografías. "Los que me conocen saben que me expreso mejor con imágenes, pero esta vez no quiero dejar de agradecer las innumerables muestras de cariño que hemos recibido estos días", empieza diciendo en su carta. "Mensajes escritos con tanto amor, anécdotas, fotografías, regalos, flores".

Morgana Vargas Llosa, con su padre, en una foto de las redes sociales. Instagram

"Mi amiga Ale, que perdió a su mamá hace unos meses, me dijo algo muy valioso. Ella encontró consuelo en 'reconocer' a su mamá a través de los ojos de los demás", prosigue en su escrito. "De la misma forma, yo agradezco profundamente las imágenes y palabras que me envían porque reflejan la manera bonita en que mi papá tocó sus vidas".

"Les comparto un pequeño vídeo hecho con fotos del archivo familiar, de mis amigos Daniel y Jaime, de revistas que nos han hecho llegar estos días", continúa, mientras se puede ver una bonita sucesión de imágenes en la que se puede ver a sus padres en sus primeros años de casados, en fotografías en blanco y negro; a su padre en diversos rincones del mundo, como París, Segovia, Madrid, la Gran Muralla China o Estambul, así como en celebraciones familiares.

Morgana, el día de su boda con Stephan Reich, baila con su padre. Instagram

Una de esas reuniones que Morgana muestra por primera vez es el día de su boda con Stephan Reich, su compañero sentimental, con el que tiene dos hijas en común: Isabella y Anaís. En el álbum, padre e hija comparten coreografías al compás en la pista de baile, risueños y cómplices, en su enlace nupcial, celebrado en 2006.

"Gracias a mis amigos"

En su misiva, Morgana Vargas Llosa da las gracias de manera especial a quienes fueron los principales apoyos del clan en su etapa final: "Quiero agradecer también a las personas que nos ayudaron con tanta dedicación y amor a cuidarlo: Leo, Gabi, Ramón y Óscar".

Mario Vargas Llosa, con su hija Morgana y el marido de esta, Stephan Reich, y sus dos nietas. Instagram

Asimismo, muestra su gratitud con el personal sanitario que atendió su enfermedad, así como a los amigos que la han acompañado y arropado todo este tiempo: "A los médicos tan maravillosos, no solo por ser excelentes profesionales, sino, sobre todo, por ser extraordinarios seres humanos. Gracias Germán y Mariana. Y a mis amigos del alma que me han acompañado en estos meses tan difíciles".

"Hasta siempre, Varguitas"

Las líneas finales de su carta recuerdan el cariñoso apelativo con el que ella y sus hermanos solían dirigirse a su padre: "Hasta siempre, Varguitas. Gracias por tanto. Ahora me toca aprender a vivir en este mundo sin ti. Sé que volveré a escuchar esa risa y que bailaremos juntos otra vez".

Mario Vargas Llosa, con su padre, en imágenes de las redes sociales. Instagram

Nacida el 16 de enero de 1974, Morgana Vargas Llosa es la hermana menos mediática de los tres hijos que tuvo el escritor con su segunda mujer, Patricia Llosa (80). Graduada en Historia en el London School ef Economics, se dedica profesionalmente a la fotografía.

Trabajó durante años como fotógrafa del diario El País y ha colaborado con otros medios. A lo largo de su trayectoria ha realizado reportajes en diversos países del mundo. Entre ellos, Ecuador, Kosovo, Albania, Israel y Palestina, donde cubrió la retirada de las tropas israelíes de Gaza.

Muy unida a su padre

Entre sus trabajos más reconocidos está la muestra Mírame, Lima, un proyecto realizado junto con el fotógrafo peruano Jaime Travezán y con el director artístico David Tortora. La retrospectiva se expuso en 2013 en Lima, así como también en Cartagena (España), París, Nueva York, y México. Por este trabajo recibió importantes reconocimientos: el Premio SEE ME 2013 de fotografía, y el Premio Photo District News (PDN) Magazine.

Es autora de tres libros: Diario de Irak, realizado con su padre (2003), Las fotos del paraíso, e Israel Palestina. Paz o guerra santa (2006), también editado junto a su progenitor.

Morgana Vargas Llosa, fotógrafa de profesión, estaba muy unida a su padre. Instagram

Siempre discreta, las apariciones de Morgana en público, tanto delante de los medios como en las redes sociales, suelen ser más bien escasas. Solo tras la sonada ruptura del Nobel con Isabel Preysler (74) la vimos sacar su lado más fiero para proteger con uñas y dientes a su padre en su piso de Madrid.

Una época post ruptura en la que se convirtió en una especie de escudera de Mario Vargas Llosa, al que no dejó ni a sol ni a sombra mientras se recuperaba de su mal de amores. En esta ocasión, Morgana Vargas Llosa ha salido de su habitual perfil bajo para proclamar a los cuatro vientos lo importante que era su padre para ella. Eran uña y carne, tal y como se recoge en su emotiva retrospectiva familiar.