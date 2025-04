De Francisco Rivera y Ernesto de Hannover a Carlo Costanzia: famosos que han sido 'crucificados' por su conducta

Dice la tercera Ley de Newton que toda acción tiene una reacción. Ha llegado la Semana Santa, los famosos van a las procesiones o descansan y los paparazzi siguen a la zaga. Unos más que otros, algunos rostros conocidos pierden los nervios, insultan o intentan pegar a los fotógrafos que insisten en tomarles fotos en su ámbito privado. Son los famosos crucificados.

Una de las protagonistas principales en los enfrentamientos en nuestro país es Isabel Pantoja (68 años), que normalmente suele dar motivos para encontrarse en el ojo del huracán. En 2003 todos los programas de corazón emitieron unas imágenes en las que una enfurecida tonadillera tiró la cámara al suelo a las puertas de Cantora y, tremendamente cabreada dijo: "¡No me vais a grabar más!". Durante uno de sus paseos cogida de la mano con Julián Muñoz en 2004, lejos de armar una trifulca, la tonadillera exclamaba por lo bajini aquello de "dientes, dientes, que eso es lo que les jode". Y ese mismo año en Gran Canaria junto al alcalde de Marbella se lió parda cuando Julián Muñoz llamó a la Guardia Civil porque se sentían acosados. Por una vez, la cantante intentó que reinara la paz, pero el edil estaba fuera de sí: "¡Payasos, sinvergüenzas, eso es lo que sois!". Se quedó bien a gusto.

A finales del verano pasado, en el aeropuerto de Tenerife, se sintió tan hastiada por las preguntas de una reportera que realizaba su trabajo para informar sobre la venta de Cantora o la operación de su hija que no dudó en darle un manotazo al micrófono mientras le decía "¡cállate ya, imbécil! ¡Ocúpate de España!".

Fran Rivera y Lourdes Montes en un acto público. Gtres

"Los paparazzi nunca me respetaron", aseguraba hace algún tiempo su otrora hijastro Francisco Rivera (51). A mediados de enero de 2003, el extorero acudió a ayudar a su entonces mujer, Eugenia Martínez de Irujo (56), que estaba con su hija en unos grandes almacenes. Al llegar, lo que salió por esa boca no tiene precio porque asegura que le estaban provocando, pero siempre negó haber llegado a las manos. Durante uno de sus paseos con su entonces esposa, cansado de los flashes, salió corriendo detrás de los cámaras con las manos en alto mientras Eugenia, desesperada, le decía que parase.

Tras el nacimiento de su primogénita con Lourdes Montes (41), Carmen, en 2015, llegó un momento en el que Francisco estaba tan cansado de la persecución que, ni corto ni perezoso, publicó en X varias imágenes familiares junto a su mujer con el fin de que los fotógrafos no se forraran a su costa.

Por activa o por pasiva, el clan Campos siempre encuentra un motivo para ser el centro de atención. Carmen (58), Terelu (59) y Alejandra (25) capitanean un negocio que les ha resultado muy rentable en los últimos años aireando los trapos íntimos más sucios de su familia. Al carro se ha unido Carlo Costanzia (32), a quien el pasado enero un paparazzi acusó de haberle lanzado yogures y huevos desde su casa, un hecho que su novia Alejandra desmintió al afirmar que su pareja no estaba en casa.

Carmen Borrego, María Teresa Campos y Terelu. Gtres

En una de sus visitas a casa de su hija para ver a su nieto recién nacido, Terelu llamó la atención a los cámaras que se encontraban esperando en la calle. "Es que luego, sabes, queremos ser todos amigos, pero tenemos que colaborar todos. Que a mí me da igual, ya ves que voy sin maquillar. Pero no quiero que se lo hagáis a ella, es lo único, que ella vaya a salir y esté todo el mundo corriendo", refiriéndose a las persecuciones. Cuando se trata de temas que no pueden controlar y sacar beneficio, las Campos sacan las garras.

En mayo de 2024 en el programa Así es la vida, Carmen tuvo un agrio enfrentamiento en directo con el paparazzi Pablo González cuando este sacó el tema de cómo la televisiva había recuperado la custodia de sus hijos. La hija de María Teresa Campos no se quedó callada: "Cuidadito, que te pongo una demanda que te cagas. ¡Estás mintiendo y te acabas de retratar! Lo vas a explicar delante de un juez". Asimismo resaltó que "estoy muy cansada de todos los que hablan de mi familia. ¡Ya está bien!", le dijo Borrego, dando un golpe en la mesa. "Todo el mundo habla el 10% aquí, hablad el 100% y dejadnos en paz". Si no fuera por estos teatritos, el negocio se les acabaría a las Campos.

A nivel internacional, uno de los que se lleva la palma es Ernesto de Hannover (71), quien desde el 3 de abril se encuentra ingresado en la clínica Ruber Internacional de Madrid. El aristócrata alemán ha tenido varios episodios de ira cuando se ha sentido violado y no necesariamente por los medios de comunicación. En el verano de 2004 le condenaron a pagar una multa de 445.000 euros al propietario de una discoteca en Kenia situada cerca de su residencia en la isla de Samu porque cuatro años antes le había golpeado con una llave americana entre 10 y 15 veces bajo los efectos del alcohol.

Ernesto de Hannover. Gtres

En 1998 se cubrió de gloria ya que se lió a paraguazos con un cámara que intentaba sacarle unas imágenes junto a Carolina de Mónaco (68), con quien se casaría al año siguiente en el Salón del Trono del Palacio Grimaldi. También en 1998 le dio una soberana patada a otro fotógrafo por retratarlo en el Festival de Salzburgo. Y en pleno estado de alarma intentó agredir con un bate de béisbol a los policías que le habían detenido para ingresarle en un hospital psiquiátrico.

Son diversas las ocasiones en las que Alec Baldwin (67) ha tenido altercados con los fotógrafos. Uno de los primeros fue en otoño de 1995 cuando regresaba a casa con su esposa, Kim Basinger (71), y su hija recién nacida, cuando se percató de que un coche estaba acampado en la puerta de su hogar. El intérprete se acercó y roció crema de afeitar en todas las ventanillas, se produjo una pelea en la que, según la versión del paparazzi, Baldwin le dio un puñetazo y le rompió la nariz, mientras que el protagonista de Rockefeller Plaza alegó que se había limitado a quitarle la cámara de un manotazo.

Para Baldwin la privacidad siempre ha sido sagrada y más desde que empezó una relación con Hilaria (41), madre de sus siete hijos. Una de las veces agarró a un paparazzi, le puso los brazos sobre su espalda y le exigió disculpas. Según la versión dada del profesional de los medios a TMZ, "todo lo que puedo decir es que estaba haciendo mi trabajo haciéndole preguntas normales y él enloqueció". Sin embargo, una persona anónima dijo a ABC News que "el fotógrafo fue el agresor. Incluso persiguió a la mujer de Alec hasta una tienda después del incidente".

Jennifer Lopez y Ben Affleck. Gtres

De julio de 2022 a enero de 2025, Jennifer López (55) y Ben Affleck (52) fueron el matrimonio más famoso del planeta. Cualquier movimiento que hacían era prácticamente minutado por la prensa. Salidas de restaurantes, paseos, asistencia a premios, promociones de películas o estando de vacaciones, los actores se veían en ciertas ocasiones intimidados. Mientras La diva de El Bronx intentaba esbozar una sonrisa, el doblemente ganador de un Oscar siempre tenía un semblante de resignación, tristeza e impotencia.