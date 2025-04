Marta Lozano, 'influencer': "La maternidad será un reto hasta que me muera. He necesitado ir a terapia"

"Ponme un poco de música". Así, en tono sarcástico y dando paso a sonadas risas entre los medios de comunicación allí presentes, comenzó la presentación de la colección cápsula de la influencer Marta Lozano (29 años) con la firma Mustang este pasado martes, 8 de abril.

EL ESPAÑOL se trasladó hasta la concurrida y reconocida calle de Atocha para poder vivir en primera persona tal importante evento. Marta Lozano, enfundada en un ajustado vestido gris, dio así paso a su nuevo proyecto profesional de la mano de la reconocida marca de calzado española.

La colección cápsula Marta Lozano con Mustang encarna a la perfección el concepto de effortless chic que define el estilo de la influencer. Con dos modelos versátiles diseñados para adaptarse a cualquier ocasión, la línea apuesta por la sofisticación sin renunciar a la comodidad.

¿Cómo está?

Estoy súper bien, la verdad. Me encuentro en un momento muy bueno, aunque vengo de estar en uno muy malo, entonces ahora me siento súper bien. Ojalá que me dure.

¿A qué se debe ese mal momento al que se refiere?

Lo conté hace un tiempo en mis redes sociales. Tener a mi bebé es lo mejor que me ha pasado en mi vida, pero tuve depresión posparto y se pasa muy mal, la verdad. Me ha servido para estar muy bien ahora, entonces, pues en cierto modo, no es que lo agradezcas, sino que lo tenía que pasar para estar así.

Ha vivido un mes todoterreno. Primero estuvo en las Fallas de Valencia, recientemente en Nueva York y ahora la presentación de su colección con Mustang. ¿Cómo lo ha gestionado?

Últimamente me he dado cuenta de lo importantes que son ciertas cosas en la vida, sobre todo al nacer mi hijo. Cuando pasas una depresión, yo creo que te vuelves mucho más tranquila y ya no tienes tantos prejuicios con la gente. Ahora disfruto del momento, algo que antes no hacía.

Marta Lozano, enfundada en un vestido gris, en la presentación de su colección con Mustang. Gtres

¿Diría que de lo malo ha sacado aprendizaje?

Me he dado cuenta mucho más de las cosas y estoy súper bien. Desde que yo empecé en esto de las redes sociales me han ofrecido hacer colaboraciones con marcas o sacar mi propia colección con mucha gente. Pero yo creo que ahora era el momento clave para lanzar una colección como esta porque me siento en otra etapa de mi vida.

De hecho, yo ahora hablo de la antigua Marta y de la nueva Marta. Respeto mucho a la anterior, pero era diferente. Entonces yo creo que Mustang ha aparecido en este momento clave para mí. Ha sido una sinergia muy bonita.

Usted es amante de la moda y en esta ocasión promueve además la marca España.

Yo siempre he aprovechado algunos momentos que sé que son importantes, ya sea en un festival internacional o algo así, para llevar diseñadores españoles. Soy amante de la moda en general, pero de la moda española también porque la he vivido, he tenido la suerte de vivirla de cerca y hay muchísimo talento español. Entonces utilizar de muerte esos festivales o esos eventos donde hay más visibilidad es como aportar mi pequeño granito de arena.

¿Cree que esa esencia se encuentra en su colección?

Lo que he intentado es plasmar lo que soy yo, mi nueva y mi antigua versión porque soy todas ellas. Y yo creo que se ve bastante bien porque lo que intentaba era hacer un zapato cómodo que se pudieran poner mis amigas del colegio, mi madre o mi suegra, pero también que te elevara un poco el look.

La colaboración sucede en un año muy importante para usted. En unos días es el primer cumpleaños de su hijo y en unos meses alcanza la tercera década.

Sí, es que es muy fuerte, ¿cómo no iba a haber tenido depresión posparto?

¿Cómo afronta esto la nueva Marta y cómo lo hubiera afrontado la antigua?

Yo creo que antes hubiera sido mucho estrés y agobio el hecho de cumplir 30 años. Ahora es todo lo contrario, soy consciente de la suerte que tengo de encontrarme en este momento de la vida. Le voy a hacer una fiesta de cumpleaños a mi hijo de pascua que ni mis 30, o sea, mucho más guay. Estoy intentando disfrutar de todo, con mi gente.

Marta Lozano. Gtres

¿Diría entonces que el balance de este primer año es positivo?

Tremendamente positivo. Creo que no he vivido una cosa tan buena en mi vida, ha sido un cambio muy fuerte en mi vida, lo de tener un niño, porque he pasado de estar fatal a estar súper bien.

Muchas de sus compañeras influencers están reflejando todas estas vivencias en documentales. ¿Se animaría?

Sí. Yo creo que al final una de las cosas que nos ha pasado mucho a las influencers es que se nos prejuzga, que es normal y es humano, yo también lo hago con nosotras mismas. Tú al final ves una imagen o una fotografía y ya, pero no puedes ir más allá y al final podemos ser tus amigas de clase o del barrio.

Pienso que este tipo de formatos sí que te dan la oportunidad de poder llegar un poquito más a lo que eres y no esa imagen preconcebida que tienen de ti. Muchas personas, por ejemplo, se piensan que yo soy de una forma y cuando me conocen se dan cuenta que soy de otra distinta. También se nos da muy bien prejuzgar en España, yo lo entiendo porque a me pasaría lo mismo si veo a una mujer como yo en Instagram, supongo.

¿Le generaría rechazo usted misma?

No, rechazo no creo que me generase, pero creo que sería imposible que me conocieran como soy. No tengo una cámara 24 horas detrás de mí. Entonces, igual que yo prejuzgo, supongo que la gente también. Ahora estoy en un punto en el que intento no prejuzgar para no sentirme juzgada yo después.

¿Esta nueva Marta da la misma importancia a las redes sociales?

Mi forma de verlas ahora, con mi cambio, es diferente. Antes estaba agobiada con el mundo, ya no con redes sociales, sino con todo en general, y eso implicaba también las redes. Ahora estoy mucho más tranquila.

También es verdad que llevo muchos años dedicándome a esto, entonces no me puedo comparar con alguien que acaba de empezar, que entiendo que está en otro punto de la vida. Yo ahora estoy más relajada, también. He tenido un niño, tengo otras prioridades igual.

¿Es importante dar paso a nuevas generaciones de influencers?

Todo tiene su momento, su lugar, y yo ahora estoy en otro. No te quiero decir ni mejor ni peor, simplemente diferente.

¿La nueva Marta que menciona constantemente ha necesitado ayuda profesional?

Sí, sí, súper clave. Tengo gente que me ha ayudado mucho y tal, pero necesitaba ir a terapia en aquel momento y me ha ayudado mucho estar con mi psicóloga. Sobre todo el tema de hablar de la maternidad abiertamente y reconocer que he vivido una depresión posparto públicamente me ha dado mucha paz. Era muy difícil negar lo evidente.

¿Qué objetivos se pone ahora en lo personal y en lo profesional?

He vivido uno de los mejores años de mi vida, aunque parezca mentira. En lo personal, el reto de la maternidad sigue siendo eso, un reto, y creo que lo será hasta el día en que me muera, pero lo disfruto, o intento disfrutarlo.

Profesionalmente tengo muchos proyectos nuevos, aunque es verdad que ahora que tengo un niño y esa responsabilidad hace que lo mire todo con lupa, porque irte de casa ahora pesa mucho más. Hay cosas nuevas que ya saldrán a la luz.