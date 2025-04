Así es Max, el hijo mayor de Manel Fuentes y Clara Cabezas que ha revolucionado Antena 3: gran deportista y aventurero

El comunicador Manel Fuentes (54 años) no necesita presentación. No en vano, es uno de los rostros más veteranos, respetados y queridos de la televisión española. Proyecto que encara este catalán se convierte en un éxito asegurado. Ahora, ha estrenado temporada de Tu cara me suena y, en el marco de la presentación del formato, se ha convertido en noticia.

Fue el pasado viernes, 4 de abril, cuando Manel acudió al programa Y ahora Sonsoles, horas antes del gran estreno del programa. No lo hizo solo; lo acompañó su primogénito, Max Fuentes Cabezas. El joven asistió en directo, entre bambalinas, a la entrevista que le realizó Sonsoles Ónega (47). En un momento dado, la presentadora reparó en él.

Una cámara del programa lo enfocó y Max, ligeramente ruborizado, sonrió tímidamente. No cabe duda de que el vástago de Manel, fruto de su historia de amor con su esposa, Clara Cabezas, causó sensación, como ha podido conocer EL ESPAÑOL. Max comparte un gran parecido físico con su padre.

Max, el hijo de Manel Fuentes, el pasado viernes, en 'Y ahora Sonsoles'.

Ante las preguntas de Ónega, Manuel aseguró, con gran orgullo y sentido del humor, lo que sigue: "Él ya triunfó en Tu cara me suena mini, se vino conmigo, cuando tenía 10 años, a actuar. Lo hizo divinamente, tiene 22 años. Ahora tiene varias ofertas de varios canales, así que ya veremos".

"¿Ah, sí? ¿De Fuencarral?", se interesó, rauda, Sonsoles. "Estamos aquí, vamos a hablar de Tu cara me suena", se limitó a contestar, escueto, Fuentes. Hay que recordar que Max no es el único hijo que tienen en común Manel y Clara Cabezas. Él es el primogénito y, después, llegó la pequeña de la casa, Bruna, de la que apenas si hay datos.

Manel Fuentes junto a su hijo mayor, Max, en una imagen de sus redes sociales.

Volviendo al perfil personal y académico de Max, EL ESPAÑOL ha podido conocer que la televisión es un medio que no le disgusta, aunque su vida profesional, bien es cierto, nada tiene que ver con ello. Gran deportista, aventurero y viajero, Max acabó sus estudios de secundaria en mayo de 2020, como posteó -y presumió- su madre en Instagram.

"En mayo de 2020, Max terminó el Bachillerato. Afortunadamente, la normalidad prevalece y regresan momentos únicos. Momentos que te hacen consciente del paso del tiempo y de las etapas de la vida. La era en la Fundació Collserola ha terminado. 16 años irrepetibles", comienza su escrito Cabezas madre.

Y añade: "Ahora, Max, te miro y eres un adulto con personalidad y vida propia. La etapa escolar ha terminado y la etapa de padres está cambiando. Te ofrecimos el trampolín y ahora tienes que saltar". Y eso fue lo que hizo Max: salir de casa, emanciparse, labrarse su futuro.

Tal y como reza su LinkedIn, tras abandonar la Fundació Collserola Max puso rumbo a la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, en Estados Unidos. Estudió Administración y gestión de empresas. Más tarde, se especializó en la Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas.

En junio de 2022, tuvo su primera oportunidad profesional con un contrato en prácticas en TREA AM, una gestora independiente de fondos de inversión. Después, probó suerte con otro contrato en prácticas en el Girona Fútbol Club y, tras esto, llegó a su vida el Banco Sabadell, donde, desde septiembre de 2024, trabaja a jornada completa como analista financiero.

Historia de amor e hijos

Manel Fuentes comparte su vida con una mujer, periodista de profesión y discretísima, llamada Clara Cabezas. Juntos llevan más de 20 años. Padres de dos hijos, Max y Bruna, Manel y Clara encaran esta faceta con gran responsabilidad. El orgullo que siente por sus hijos es un extremo que se aprecia en las entrevistas que concede Manel.

En más de una ocasión, Fuentes ha expresado su profundo respeto y admiración por la dedicación de Clara como madre, reconociendo su papel fundamental en la familia. Pocas son las ocasiones en las que Manel y Clara exponen a sus hijos en sus redes sociales, pero hay momentos únicos y especiales.

En ésos, hacen excepciones. La celebración del 18º cumpleaños de Max fue la excusa perfecta para presumir de vástago, y ninguno de los dos pudo resistirse a ello. "Hoy hace 18 años me estrené como padre por primera vez… aún sigo aprendiendo día a día", escribía el presentador.

"Hoy que ya es mayor de edad, os presento a una de mis fuentes de felicidad... ¡Que los vientos te sean siempre favorables, Max!", agrega Fuentes Muixí. "Hace 18 años hoy era domingo. Día de Verbena de San Juan. Barcelona estaba desierta y tú decidiste que te tocaba nacer. Primera demostración de carácter", apostilló Clara, orgullosa madre.

"Por suerte todo fue fácil y por la noche ya mirábamos, contigo en los brazos, los fuegos artificiales desde la ventana de la clínica. Llegaste un día de fiesta, de solsticio de verano, de música en las azoteas y de hogueras y petardos en las calles y esto siempre ha sido un buen presagio. ¡Eres un tío fantástico!", remachó entonces Clara.

Así hablaba en 2017 Manel Fuentes de sus vástagos, en las páginas de la revista Diez Minutos: "Con los hijos hay que conversar para saber qué piensan, cuáles son sus preocupaciones, y obrar en consecuencia. No me gusta prohibirles nada, prefiero que sean ellos los que descubran el camino a seguir".