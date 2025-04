Así es la vida de Almeida y Teresa Urquijo tras un año casados: a punto de ser padres y estrenando casa en Chamberí

What a year!, dirían los norteamericanos si tuviesen que hacer un balance del primer año de José Luis Martínez-Almeida (49 años) y Teresa Urquijo (28) como marido y mujer. Este domingo, 6 de abril, el matrimonio celebra su primer aniversario de casados y lo hacen en el momento más ilusionante de sus vidas. En lo personal y como pareja.

En los próximos meses, el alcalde de Madrid y la aristócrata se convertirán en padres por primera vez. "Pronto seremos tres en la familia", anunció el edil de la capital en sus redes sociales el pasado 25 de enero. Fue parco en detalles y tampoco mostró una foto de su mujer embarazada. Su mensaje seguía la misma línea discreta que ha regido su relación con Teresa Urquijo y que ahora mantienen respecto a su próxima paternidad.

14 días después del anuncio, el 8 de febrero, el alcalde y la analista de inversiones reaparecieron en el estadio Santiago Bernabéu. Pero entonces tampoco pudo advertirse la figura premamá de la aristócrata. Teresa, gracias a su estilismo, consiguió disimular su embarazo.

Finalmente, fue el pasado 15 de marzo cuando trascendió su primera imagen luciendo tripa. EL ESPAÑOL se encontró con una fotografía publicada en Instagram, en la que aparece Teresa Urquijo presumiendo de embarazo durante un plan de fin de semana junto a José Luis Martínez-Almeida. La instantánea, publicada en el perfil de Alma Elvira Alfonso Silvestre, diputada del PP de Valencia, fue hecha durante la escapada de la pareja a Valencia y en plenas Fallas.

Almeida y Urquijo se estrenarán en la paternidad con un niño, según reveló el alcalde de Madrid en un encuentro público al que asistió en solitario y poco después de anunciar el embarazo de Teresa. "Un niño, aunque yo quería una niña", desveló ante los medios de comunicación.

El nombre sigue siendo un secreto. Lo que sí es un hecho -y así lo aseguró el político del Partido Popular- es que no se llamará como él. "A Teresa no le gusta nada. Lo va a elegir ella, no me queda duda", comentó en su día en tono de humor. Llegado el momento, cabe puntualizar, José Luis Martínez-Almeida se cogerá la baja de paternidad al completo. El alcalde, según lo previsto, se ausentará de sus funciones durante 20 semanas.

"En este Ayuntamiento nadie es imprescindible, ni siquiera el alcalde. Ya me fui dos semanas de viaje de novios y no pasó nada. Yo creo que es un momento tan especial y tan extraordinario en la vida, que no debe perder uno un segundo", comento José Luis Martínez-Almeida el pasado 27 de enero, durante un desayuno informativo en el hotel Hyatt Regency Hesperia de Madrid.

Para Almeida, convertirse en padre es uno de su mayores deseos. Sobre todo desde que contrajo matrimonio con Teresa Urquijo aquel 6 de abril de 2024. "No puedo esperar mucho. A ver si voy a ser padre-abuelo", expresó en una charla con Vicky Martín Berrocal (52) el pasado octubre. El alcalde aseguraba que le encantaría ser padre y que, seguramente, le habría gustado serlo con más tiempo. "Por una cuestión biológica me voy a perder muchas cosas de mis hijos", dijo el político, quien el próximo 17 de abril cumplirá 50 años.

En esta nueva etapa como marido y mujer y a punto de estrenarse en la paternidad, José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo también han cambiado de casa. Según informó El Debate el pasado 8 de marzo, la pareja se mudó a un nuevo piso en Chamberí, a pocos metros de la familia de ella.

bodaat Gtres

El alcalde de Madrid y la analista de inversiones se dieron el 'sí, quiero' el 6 de abril de 2024. Una celebración histórica que fue catalogada como "la boda del año". Y es que el edil de la capital y político del PP contraía matrimonio con una descendiente de los Borbón. Teresa Urquijo es nieta de Teresa de Borbón-Dos Sicilias y Borbón-Parma (87), prima del emérito Juan Carlos (87).

José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo sellaron para siempre su amor tres meses después de que el propio político confirmara su compromiso a través de las redes sociales. Se dieron el 'sí, quiero' en la iglesia de San Francisco de Borja, jurándose amor eterno ante Dios -y con Reyes e Infantas de España como testigo-.

La boda congregó a 350 invitados. Entre ellos, políticos del partido de Almeida y la familia del Rey. Los eméritos Juan Carlos y Sofía (86), así como sus dos hijas, Elena (61) y Cristina (59), y algunos de sus nietos, no quisieron perderse una unión histórica que hoy cumple su primer aniversario con ilusionantes proyectos familiares y de pareja.