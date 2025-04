Mara Torres relata el calvario de su hermana antes de suicidarse: "Ella sentía que su mundo se hundía, pero quería vivir"

Mara Torres (50 años) se encuentra en plena promoción de Recuérdame bailando, su último libro, que verá la luz este próximo miércoles, 2 de abril. Una obra en la que recoge la trágica historia de su hermana Aly, que falleció en septiembre de 2013.

La reconocida periodista ha sido entrevistada en la tarde de este martes, 1 de abril, en el programa La Ventana de la Cadena SER. Durante la charla, la conductora de El Faro, así, ha indagado en el interior del libro. Un escrito en el que aborda la historia de su hermana y el viaje emocional que supuso su suicidio para ella y todo su entorno.

"Intentaba escribir otras cosas y me venía todo el rato la historia de Aly. Y yo la evitaba. Hasta que un día me rendí. Intentaba recomponer esas horas y aquellos días. Fue muy importante cómo enfrentamos el duelo, lo queridos que nos sentimos e hice ese ejercicio, sentía que tenía que hacerlo", comienza relatando, algo emocionada, Mara Torres.

Mara Torres (@maratorres_): "Las personas que se suicidan no son libres. No es un acto hecho en libertad"



📹 Vídeo en directo: https://t.co/dTbPmve0cl pic.twitter.com/hfbs3gURHN — La Ventana (@laventana) April 1, 2025

La presentadora ha aprovechado su encuentro con Carles Francino (67) para relatar el porqué del lanzamiento del libro. "Nunca lo escribí con intención de publicar, y si lo hacía, sería con pseudónimo. Me ha hecho cambiar el dato de los 4.000 suicidios al año", apunta. "Leí muchas conferencias, de todo, intentando entender. Y me preguntaba, ¿por qué esto no se sabe? ¿Por qué no hablamos de esto? El silencio no ayuda a las familias, así que lo hablé con mi familia en verano".

En el libro, que incluye los diarios de su hermana, Mara Torres remarca que su hermana Aly no quería morir, sino que fue arrastrada por un proceso que la llevó a "un callejón sin salida". Según sus propias palabras, es la historia de alguien que deseaba vivir, pero no fue capaz de conseguirlo: "El diario es uno normal de una treintañera a la que le encanta la vida. Era un imán para muchísima gente", prosigue el relato de la presentadora de El Faro.

En la misma línea, Torres recuerda cómo encaró ella tal trágica realidad. "En el tanatorio había 500 personas. ¿Cómo pudo una persona luminosa sufrir tanto? No hay una causa. Ella sentía que su mundo se hundía. No es lo mismo el sentir que tiene un mal día a ver que el camino se hace cada vez más difícil. Es un falso mito, mi hermana quería vivir: iba a terapia, pero su mente se convertía en su gran enemigo", termina contando.

Mara Torres, en un evento en 2023. Gtres

Mara Torres lleva dedicándose al mundo de la comunicación desde hace 30 años y desde 2018 está al frente del programa El Faro. No obstante, escasas son las ocasiones en las que la locutora de radio rompe esa hermética barrera en lo que respecta a su vida privada.

En el año 2021, en conversaciones con la revista Diez Minutos, Mara se sinceró sobre el significado del amor. "Mi novio y yo tenemos una relación consolidada, aunque mi chico trabaja en otra ciudad: los viernes nos juntamos, bien porque él venga a Madrid o yo a donde él vive y trabaja. Jorge tiene su vida y su profesión, es médico, y sus pacientes están en otra ciudad y yo trabajo en Madrid. Estoy muy feliz con la relación que tengo", señaló entonces.

La maternidad tampoco ha llamado a su puerta. De hecho, así lo contó en la entrevista con el citado medio. "Cuando conocí a mi pareja yo tenía 35 años, y él me dijo que no lo quería. Yo le doy más importancia a mi vida personal y emocional, y sabía que esa era la persona con la que yo quería estar", sentenció Mara Torres.