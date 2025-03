Alejandra Rubio cumple 25 y deja atrás un año trascendental: de la maternidad a la unión 'imposible' de dos familias

El 24 de marzo es una fecha marcada en rojo para la familia Campos. Aquel viernes de primavera del año 2000, Terelu Campos (53 años) se estrenó en la maternidad. Fruto de su matrimonio con Alejandro Rubio nació su única hija, Alejandra Rubio, quien este lunes sopla 25 velas en la tarta y a su vez, deja atrás un año trascendental, marcado por los cambios.

La colaboradora de televisión celebra su 25 cumpleaños convertida en madre, fruto de su relación con Carlo Costanzia (32), con quien inició una relación sentimental poco antes de cumplir 24. Fue el 14 de febrero de 2024, cuando salió a la luz que Alejandra Rubio y el hijo de Mar Flores (55), dos miembros de dos grandes sagas de la televisión y el papel couché, iniciaban una historia de amor. Entonces, la revista Semana publicaba un reportaje con fotos de ambos que confirmaban lo que muchos veían como un affaire.

Su historia, sin embargo, ha cogido otro rumbo. Cuatro meses después de que se publicaran aquellas imágenes, cuando Alejandra ya había cumplido 24 años, anunciaron que se convertirían en padres.

Carlo Costanzia y Alejandra Rubio tras convertirse en padres. Gtres

Si su historia de amor impactó a propios y extraños, con aquella información dejaron en en shock a todos. La hija de Terelu Campos y el hijo de Mar Flores comunicaron la noticia en una entrevista exclusiva con la revista ¡HOLA!, publicada el 19 de junio de 2024, sólo un día después del que hubiera sido el 83º cumpleaños de María Teresa Campos. Entonces, Alejandra tenía tres meses y casi dos semanas de embarazo y anunciaba que el bebé llegaría antes de que acabase el año.

Así fue. El 6 de diciembre de 2024, dio a luz a su primer hijo con el actor de Toy Boy. Todavía no cumplían un año de relación y la pareja ya vivía el paso más trascendental de su historia.

Se convirtieron en padres de un niño, Carlo, que independientemente del rumbo que puedan tomar, los unirá para siempre. También a dos de las familias más conocidas de nuestro país.

Con la llegada de Carlo Costanzia Rubio han entroncado las Campos y los Costanzia Flores, dos sagas con una profunda historia narrada en la crónica social y que parecía imposible de unir. Y es que Terelu Campos, madre de Alejandra, y Mar Flores, madre de Carlo, siempre han estado separadas en una suerte de enemistad. Su relación nunca ha sido fluida. Casi no ha existido.

Carlo Costanzia, Alejandra Rubio y Terelu Campos en las calles de Madrid. Gtres

Cabe recordar que mientras se sucedían todas estas informaciones, Carlo Costanzia cumplía una condena por delito de estafa que, hasta hace menos de 15 días, lo obligaba a dormir separado de su pareja y su hijo.

Fue el pasado 11 de marzo cuando obtuvo la libertad. Entonces terminó su condena de 21 meses por delito de estafa, relacionado con un negocio de compraventa de vehículos de alta gama que nunca llegaron a los clientes, según ratificó la Audiencia Provincial de Málaga en septiembre de 2023.

Una situación que marcó el curso de los primeros meses de su relación con Alejandra, ya que Carlo no podría dormir en casa junto a la joven colaboradora y su hijo. Concretamente, de lunes a viernes pernoctaba en el centro penitenciario de Navalcarnero.

Hoy, Alejandra Rubio cumple 25 años viviendo con total normalidad junto a su pareja y su hijo. Ha sido madre joven, pero la edad nunca le generó un inconveniente. En la entrevista con ¡HOLA! en la que anunciaba su maternidad, confesó: "Lo de ser tan joven me parece una tontería. Siempre he dicho que quería ser madre joven y me veo más madre ahora que con 37 años".