El último movimiento de Cristina Pedroche después de instalarse en la casa de sus padres sin Dabiz Muñoz

Hace unos días, Cristina Pedroche (36 años) sorprendía a todos al volver a casa de sus padres, en el madrileño barrio de Vallecas, sin su marido, Dabiz Muñoz (45). Su decisión, al parecer, nada tiene que ver con los rumores de crisis de pareja que se han desatado a raíz de este paso que ha dado en su vida.

El verdadero motivo por el que se ha marchado al domicilio de sus progenitores tiene que ver con otros motivos personales. La razón que la ha llevado a regresar al piso donde creció está relacionada con un importante proyecto en común con su marido. Se trata de una mudanza temporal.

Y es que la presentadora y colaboradora y el chef tienen previsto instalarse próximamente a una nueva casa, en la exclusiva urbanización La Finca, a las afueras de la capital. Según ha deslizado ¡HOLA!, ambos se encuentran, tal y como indica este medio "en la transición entre su antigua y su nueva casa", y debido a que aún se están ultimando los detalles del que será su próximo hogar, Cristina va a permanecer un tiempo en casa de sus progenitores.

De momento, Pedroche no se ha pronunciado sobre las especulaciones en relación a una supuesta crisis en su matrimonio. Sin embargo, sí ha reaparecido en las redes sociales para mostrar un vídeo grabado en la que fue su habitación de soltera, donde pasó sus años de infancia y juventud.

Ajena a comentarios sobre su relación sentimental, la influencer ha subido un vídeo en el que se puede ver cómo entrena sobre una alfombrilla de yoga en su habitación. "Y otro día de movilidad y fuerza. Pero esta semana se ha complicado y yo no he podido ir, así que he sacado un mino rato para hacerlo yo sola. Necesito entrenar más, pero ahora es lo mismo que estoy pudiendo hacer y no pasa nada. Más vale dos días que nada. Pedroche Tocha volverá", dice en su perfil de Instagram.

Pedroche, que espera su segundo hijo con el cocinero y fundador del restaurante DiverXO, se encuentra temporalmente en el hogar de su familia en un momento clave de su embarazo.

Cristina Pedroche Instagram

Fue hace cuatro días cuando surgieron algunas especulaciones después de que compartiera una fotografía en la que se podía ver la que fue su antigua habitación en la casa de sus padres. En la fotografía, la presentadora aparece sonriente, tumbada sobre la cama. Junto a su instantánea destaca unas líneas: "No me acordaba de la luz tan chula que entra por la ventana de mi habitación de siempre". Y añadía: "Volver a dormir en mi habitación de la casa de mis padres está siendo interesante".

Ha vuelto a su barrio

La joven habló de su nueva situación en Zapeando, el programa en el que colabora. "Está siendo muy social, muy bien todo. Pero se ha reducido todo mucho, ya no tengo momentos para mí sola", comentó el pasado jueves, 20 de marzo. "Me siento que nunca he salido del barrio. Puedes irte del barrio, pero el barrio nunca se va de ti".

Poco tardaron sus palabras y posts en desatar todo tipo de comentarios sobre una posible crisis con Muñoz. Sin embargo, parece claro que su decisión responde a una situación transitoria. La pareja, que ha pasado los últimos cinco años en una casa de 700 metros cuadrados construidos en La Finca, tiene previsto cambiar de su residencia actual a otra que aún no está lista para que puedan instalarse de manera definitiva.