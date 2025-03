Rosario Bermudo, a escasos días de conseguir los 900.000 euros de sus hermanos: vistilla en Soria y mes clave de sentencia

Rosario Bermudo (72 años), la hija reconocida de Leoncio González de Gregorio y Martí, sigue sin recibir los 900.000 euros que sus hermanos Pilar y Leoncio González de Gregorio aún le adeudan como parte de la herencia de su padre, José Leoncio González de Gregorio y Martí. La historia está más que contada en EL ESPAÑOL.

Tras 11 tediosos años de batalla con sus hermanos -con el objetivo de recibir su parte de la herencia paterna-, Rosario respiró tranquila el 21 de octubre de 2024. Ese día, la titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Soria condenó a Leoncio, Gabriel, Pilar y Javier a pagar a su hermana biológica 1,2 millones de euros.

Gabriel y Javier abonaron lo que les correspondía -300.000 euros-, pero los otros dos hermanos, Pilar y Leoncio, se negaron. Pilar González de Gregorio tendrá que pagar 800.000 euros a Rosario al haber recibido una "herencia mejorada", según el letrado de Bermudo, Fernando Osuna. Rosario debe recibir el montante en metálico.

Rosario Bermudo junto a su hermano, Gabriel, el pasado 27 de mayo, en Soria. Europa Press

Este extremo supuso mayor escollo, porque Pilar expuso la posibilidad de saldar su deuda con bienes inmuebles. El pasado mes de diciembre, EL ESPAÑOL, en conversación con Fernando Osuna confirmaba que Pilar y Leoncio habían decidido recurrir la sentencia por la que tenían que abonarle su parte correspondiente a Bermudo.

El último movimiento que se conocía hasta la fecha aconteció el pasado enero, cuando Bermudo remitió al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Soria su cuenta bancaria para que le ingresen los 900.000 euros que le deben. ¿Ha habido algún cambio en estos tres meses? Lo más importante: ¿ha recibido Rosario su dinero?

No, Rosario aún no tiene en su cuenta bancaria los 900.000 euros. Pero ella no desespera. Al menos, sí ha habido cambios y novedades. La próxima semana, según conoce EL ESPAÑOL, el día 26 de marzo, miércoles, se celebrará en la ciudad de Soria -donde se está llevando a cabo este contencioso- una "vistilla", como la define Fernando Osuna.

Se detalla que la celebración de esta vistilla tiene como objetivo "ejecutar la sentencia". Ésta, que obligará a los hermanos a pagarle a Rosario 900.000 euros, quedará dictada "un poco más tarde" de este mes de marzo. Según Fernando, "durante mayo".

Rosario Bermudo en una imagen facilitada a EL ESPAÑOL hace un tiempo.

Si hay liquidez en las cuentas de los hermanos, los 900.000 se pagará en el acto, al momento. Y si no la hay, habrá que "embargar bienes". Y este extremo es un proceso más lento, explica Fernando. A la vistilla de la semana que viene Rosario no irá, y Osuna desconoce si lo harán los hermanos: "No es preceptivo".

Embargo de cuentas

La negativa de pago por parte de Pilar y Leoncio llevó a la titular del Juzgado de Soria a embargar sus cuentas bancarias con el fin de que la hijastra de la 'duquesa roja' percibiera su parte correspondiente.

Fue el pasado mes de diciembre cuando Fernando Osuna informaba a este periódico que la jueza había ordenado el embargo de las cuentas de Pilar y Leoncio, en una actuación con una "celeridad ejemplar" para garantizar el pago total de 1,2 millones de la herencia.

La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Soria dictaba un auto en el que ordenaba "averiguar la situación laboral y los bienes y derechos patrimoniales de la parte ejecutada, a través de consulta telemática", en las bases de datos de los organismos públicos a los que tiene acceso el juzgado, y trasladar su resultado a "la parte ejecutante", para que pueda tomar las medidas legales que considere oportunas.

Pilar González de Gregorio en una fotografía tomada en julio de 2024, en Hinojosa de la Sierra. Gtres

De forma más específica, en el caso de su hermana Pilar declaraba embargos de bienes hasta cubrir la cantidad de 784.963,20 euros de principal más los intereses y costas del proceso, calculados "de forma provisional", además de investigar las cantidades pendientes de percibir de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

En cuanto a su hermano Leoncio, la cantidad descendía, aunque los requisitos eran los mismos, con una cantidad que se le reclamaba en torno a los 140.000 euros y a su hermana se le pedían unos intereses y costas que llegan a los 200.000 euros.

Cabe recordar que el 5 de diciembre de 2018, el titular del Juzgado número 77 de Madrid reconocía a Rosario Bermudo como heredera legítima tras aportar al proceso una prueba de ADN con el 99,99 por ciento de coincidencia, el máximo que se puede obtener.

Esta prueba resultó clave para confirmar que Rosario Bermudo es hija de Leoncio González de Gregorio, esposo de la duquesa de Medina Sidonia, lo que le otorgaba derecho a reclamar su parte correspondiente de la herencia.