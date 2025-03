Melody desvela con quién le gustaría viajar a Eurovisión 2025: "Tengo un niño que es un bombón, yo quiero llevármelo"

La cantante Melody (34 años) se ha convertido en una de las mujeres más perseguidas de del país. Tras ganar el Benidorm Fest y llevar por bandera su nuevo himno, Esa Diva, allá por donde va, la andaluza está muy orgullosa de representar a España en el Festival de Eurovisión, el próximo 17 de mayo en Basilea (Suiza).

A menos de dos meses de subirse al escenario del festival de la canción, la cantante se encuentra ultimando los preparativos del que podría convertirse en el día más feliz de su vida. Este jueves, 20 de marzo, Melody no ha querido perderse la gala de los Premios Dial y se ha dado cita en Tenerife para disfrutar con sus compañeros de profesión.

Durante la celebración de estos premios, la cantante ha tenido un pequeño encuentro con los medios de comunicación, donde ha confirmado que está muy feliz por su carrera a Eurovisión y además, ha desvelado con quién le gustaría viajar a Basilea (Suiza), un dato que no había revelado aún y su intención es ir acompañada de su hijo Cairo.

Melody en los Premios Dial 2025. Gtres

Deslumbrante con un ajustado diseño negro de manga larga, cuajado de flores compuestas por cristales multicolores de Swarovski, la cantante de Esa Diva ha acaparado todas las miradas a su paso por la alfombra verde. Y aunque en esta ocasión, al contrario que en los Goya, no se ha arrancado a cantar la canción con la que representa a España, sí ha contado cómo se encuentra y con quién viajará hasta Suiza para disfrutar de una noche mágica que podría marcar un antes y un después en su carrera profesional.

Hace unos días, la cantante lanzó el videoclip de Esa Diva y, como reconoce, no puede estar más satisfecha con el resultado: "Lo hemos dado todo. Mucho espectáculo, me parece un videoclip muy acertado y adaptado a lo que es la canción. Tiene ese toque de glamour, pero también un poco de fiesta. Hay un poquito para todos los gustos", ha explicado.

En plena cuenta atrás para Eurovisión, Melody no oculta que ya tiene "un poquito de nervios y ese gusanillo lo tengo", y aunque es consciente de que "ya falta poco", desvela que todavía no ha elegido el look con el que actuará sobre el escenario de Eurovisión: "Lo estamos cocinando", ha adelantado, sin dar ningún detalle sobre si apostará por un diseño llamativo, arriesgado o colorido para impactar a toda Europa.

La importancia de la familia

Si hay algo que caracteriza a la andaluza es que cuenta con el apoyo incondicional de los suyos. La cantante confirma que, después de tantos años de carrera musical, está "un poco acostumbrada a esto", por lo que lo único que le han dicho es que lo lleve "con la mayor naturalidad", porque luego esto pasará y todo seguirá como siempre: trabajando.

Parece que para Melody es muy importante la compañía en Basilea, y su deseo sería que su hijo la acompañase en esta andadura. Volcada en su pequeño Cairo, de un año, la cantante ha contado que le encantaría que pudiera estar con ella en Eurovisión: "Tengo un niño que es un bombón, estoy loquita, yo quiero llevármelo, mi niño es lo mejor", ha confesado.

"Él es muy pequeñito y no se da ni cuenta, pero a mí me alegra la vida y me lo quiero llevar", ha revelado. De hecho, para Melody, su hijo es uno de sus apoyos más importantes, al igual que su pareja, Ignacio Batallán (40), de quien aún no se sabe si podrá acompañarla a Suiza.