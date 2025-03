El relato más desgarrador de Ivonne Reyes sobre su ruina económica y su depresión: "He intentado quitarme la vida"

"Si no fuese por mi hijo no seguiría viva". Es solo una de las frases que Ivonne Reyes (57 años) ha pronunciado en el programa De viernes, donde ha abierto su corazón para hablar, sin ningún tipo de tapujos, sobre cómo afronta la ruina y la depresión "trabajada y medicada" que padece.

La venezolana lleva tiempo haciendo frente a una situación económica adversa. Ha perdido todo lo que tenía. "Perdí más de 10 millones de euros. Llegué a tener tres casas, pero las he perdido", adelantó en Lecturas. Tras la pandemia, se arruinó por completo. Y le ha tocado empezar de cero. "No tengo dinero en las cuentas, no tengo cuenta bancaria ahora, tendré cuando me paguen aquí", ha confesado.

A su precariedad financiera se suma un estado de ánimo que aún le cuesta recuperar. "Estoy cansada de sostener, de aparentar", ha dicho. En su desgarrador relato, ha narrado también que llegó a querer tirar la toalla. En el momento más profundo de su desaliento, pensó en lo peor: "Alguna vez he intentado quitarme la vida, sí".

Ivonne Reyes, en un acto en Madrid en 2019. Gtres

Hay que ser muy valiente para hablar ante millones de espectadores del propio declive personal. Ivonne Reyes lo ha hecho. En un loable ejercicio de honestidad, la actriz y presentadora ha mostrado sus cartas como nunca antes lo había hecho. Por primera vez ha dejado ver sus sombras. Ha mostrado su vulnerabilidad.

Los problemas de Ivonne Reyes llegaron, casi a la vez, en la pandemia. Durante el confinamiento sufrió un grave problema de salud a causa de una septicemia. "Estuve haciendo algunos talleres y empecé a sentirme con mucho dolor de cabeza. Pensé que estaba cansada. Mi hermana me puso el termómetro y resulta que tenía 40 de fiebre. Fui al hospital cuando ya me sentí terriblemente mal", ha recordado.

"Un cura me dio la extrema unción"

Tras hacerle exámenes en el hospital, la dejaron ingresada: "Y de ahí pasé a la UVI. Me dio una infección en todos los órganos. Los que somos víctimas de septicemia no solemos salir. De ahí, al ataúd".

Ivonne temió por su vida e incluso confiesa que su hermana llegó a preparar su adiós. Creían que no iba a sobrevivir: "Mi hermana estuvo preparando mi entierro. Habló con la familia. Me despedí de alguna manera. Vino un cura y me dio la extrema unción. Yo con respecto a lo que es mi muerte la tengo preparada y la tengo escrita".

Ivonne Reyes, con su hijo Álex, su mayor apoyo. GTRES

La venezolana logró salir adelante, pero poco después cayó en una depresión. "No estoy bien, estoy en proceso de recuperar, de romperme, de caer, de quitarme tantas corazas", ha destacado.

"Ahora no tengo nada"

Sobre sus problemas en materia financiera, ha recordado que la falta de trabajo la llevó a tener que tirar del patrimonio que tenía. "Cuando trabajaba en la tele tenía unos ingresos muy buenos, bastante altos y vivía muy bien. Ahora no tengo nada, estoy pasando por un bache económico... El dinero que he perdido, no tengo ni idea. Pero más o menos diez millones (de euros). Lo ahorrado que tenía, lo invertí en los estudios de mi hijo. Para saldar la deuda, tenía pisos. Uno se lo di a mis sobrinos y otra lo vendí".

En la actualidad sigue trabajando para salir a flote: "No soy la única que ha recibido golpes en la vida. Somos muchos y todos tenemos nuestra historia. Me gustaría volver a sacar a esa Ivonne de ahí, no soy yo. Siempre es como que tengo que estar bien. La gente del público quiere ver diversión y risas, no gente llorando".

"Tengo ilusión por seguir viviendo"

Tomar conciencia de una situación así ya es un gran paso hacia adelante. En el caso de Ivonne, sigue poniendo de su parte para recuperar la ilusión: "Ahora tengo ilusión por seguir viviendo. Aquí estamos. Y a pensar en la vida y no tanto en la muerte". Asimismo, ha lanzado un mensaje de optimismo: "No pasa nada por decir que estás mal. Las depresiones vienen y van".

Por suerte, en todo este proceso Ivonne Reyes ha contado con el apoyo de su familia y, en especial, el de su hijo, Alejandro Reyes, quien ha sido su principal apoyo.