Ivonne Reyes, tras perder tres casas y más de 10 millones de euros: "Me he acogido a la ley de la segunda oportunidad"

A Ivonne Reyes (57 años) le ha tocado vivir una situación complicada. Ha dilapidado su patrimonio y no le ha quedado más remedio que "empezar de cero en todo". Se ha quedado en números rojos, literalmente "en quiebre".

"Estoy arruinada, empiezo de cero", revela la venezolana en una entrevista concedida a Lecturas. En ella cuenta que sus problemas económicos empezaron en la pandemia. De la noche a la mañana entró en dique seco. Estuvo tres años sin trabajar. No surgían proyectos y se sentía "desganada".

"Me metí en negocios fallidos, empresas, perfumes", explica en el citado medio. Por culpa de "malas gestiones" y de no haberse asesorado bien, ha perdido todo lo que tenía. Las malas decisiones la han llevado a no tener nada: "Perdí más de 10 millones de euros. Llegué a tener tres casas, pero las he perdido". Para poder subsanar todo esto ha adoptado una importante medida que la podía ayudar a salir adelante: "Me he acogido a la ley de la segunda oportunidad".

Ella misma explica en qué consiste la decisión que ha tomado: "Si cumples unos requisitos consigues que te cancelen las deudas. Un abogado me ha ayudado. Es un proceso como de un año, no puedes tener propiedades a tu nombre".

"Estaba con depresión"

Cabe recordar que la Ley de Segunda Oportunidad, implementada en España en el año2015, es un mecanismo que permite a personas físicas y autónomos la cancelación de los pasivos que se han quedado sin pagar. Gracias a ella es posible quedarse sin deudas y evitar quedar hipotecados por completo. Esta ley ayuda a personas que se encuentran en un panorama de endeudamiento y que no son capaces por sí mismos de mejorar su situación económica. Eso sí, es preciso cumplir una serie de requisitos.

Para poder acogerse a esta ley, es necesario ser insolvente y no haberse endeudado de forma temeraria. Quien recurra a ella no puede tener antecedentes penales económicos ni tampoco sanciones administrativas graves. Cada caso suele ser examinado de manera minuciosa.

Ante este panorama, el ánimo de Ivonne Reyes se ha visto mermado. "Estaba con depresión sin saberlo", ha destacado en la revista. Y es que, tal y como ha deslizado, muchas personas dependían de ella.

Por suerte no le ha faltado el apoyo de su hijo, Alejandro (24), quien "se ha puesto a trabajar" y la ayuda económicamente. "Mi hijo me ha dado una lección de vida", dice. El joven no ha dudado en hacer todo lo posible para sacar adelante a la familia y ha realizado diversos trabajos, "como actor, como camarero, de producción" e incluso "cogiendo aceitunas".