Lidia Torrent, tras publicarse su ruptura con Jaime Astrain: "No me escondo, pero quiero luchar por mi familia de forma interna"

Este pasado domingo, 9 de marzo de 2025, se ha hecho pública una información que atañe directamente a una de las parejas más sólidas del panorama nacional: la formada por Lidia Torrent (31 años) y Jaime Astrain (37). Según se ha revelado, la pareja habría roto su relación tras seis años juntos y una hija en común, Elsa.

Lo cierto es que los rumores de crisis sentimental venían arreciando con fuerza en la pareja, pero, hasta ahora, el silencio había sido su máxima. No obstante, Torrent se ha pronunciado tras la noticia de Fiesta. Y lo ha hecho en la mañana de este lunes, día 10, a través de un vídeo en forma de comunicado, publicado en Instagram.

Lidia ni confirma ni desmiente la información del quiebre sentimental, pero sí pone de relieve el dolor que siente ante el hecho de que la noticia de su ruptura haya sido difundida en Mediaset, la que fue su casa durante casi 10 años. Además, dice Torrent que nadie haya descolgado un teléfono para llamarlos y "contrastar", según sus propias palabras.

"Voy a grabar este story porque hace unas semanas reconocí públicamente que mi relación estaba pasando por un altibajo y también pedí cierta intimidad para gestionar la relación de forma interna. Resulta que ayer en un programa de la fue mi casa durante casi 10 años dieron una información bastante gorda, sin contrastar, sin hablar con las personas implicada", ha comenzado Torrent su vídeo.

Dolida, lanza una queja pública contra el medio que difunde la información, Telecinco: "Haciendo, intuyo, suposiciones por lo que pasaba en redes sociales, que, como todos sabemos, las redes sociales no son el cien por cien de la realidad. Me parece que no está bien hacer eso. Porque, para empezar, cuando alguien forma parte de la casa creo que se le puede cuidar un poquito más".

Lidia Torrent y Jaime Astrain, en un acto público. Gtres

Reivindica Lidia una parcela de intimidad, no tener que exponer ni que transmitir todo lo que acontece en su hogar de puertas para adentro: "También puedo tener ese espacio en el que yo no vaya contando a la prensa cada paso que vaya mi relación. Nunca me escondo, y nunca he jugado al gato y al ratón. La prensa ha sido siempre súper respetuosa conmigo, al igual que yo lo he sido con ellos".

"Si he tenido que decir algo, lo he dicho. Si tengo que decir algo, lo diré. No pretendo esconderme, pero creo que también creo que me puedo reservar una pequeña parte para luchar por mi familia sin tener que estar dando explicaciones día a día. Cada uno tendrá su opinión, pero no es lícito publicar una noticia así sin saber si es verdad, porque no sabes el daño que puedes hacer ni la repercusión que tiene, ni sabes lo que está pasando", continúa su reflexión ante la cámara.

"Me dolió, además, que fuese en un programa, me reitero, que pertenece a la que fue mi casa durante tantos años. Hay que tener cuidado con estas cosas. No está bien. Hay que ser más respetuoso y más profesional, las dos cosas. Tengo una familia, tengo una hija que cada día se entera más de las cosas", agrega.

Remacha la presentadora su post más difícil de la siguiente manera: "Así que, por favor, seamos un poquito más generosos con eso y un poquito más conscientes de cuánto daño se puede hacer". En octubre de 2022, Lidia y Jaime dieron la bienvenida a su única hija en común, Elsa.

La historia de amor de ambos comenzó en 2019. Astrain llegó a la vida de Lidia ese verano, tan sólo dos meses después de que Torrent rompiera su relación con el barman argentino, Matías Roure ( 42).