Icíar, la hija de Emilio Aragón, da el salto al mundo de la cosmética: su nuevo negocio, dos aliadas y otro perfil en redes

Emilio Aragón (65 años) siempre ha mantenido su vida privada en un segundo plano. Pese a su popularidad, el actor ha llevado al margen todo aquello que respecta a su parcela personal. Sus hijos, de hecho, estuvieron alejados del foco hasta hace poco tiempo, cuando encontraron en las redes sociales un nicho profesional. Ninguno ha seguido el camino de los Aragón, pero con sus respectivos perfiles de Instagram han conseguido cierta proyección mediática. Sobre todo Icíar (39 años), la mayor de los hermanos, quien suma poco más de 91.000 seguidores.

Con su autenticidad y naturalidad ha generado engagement. Alejada de los estereotipos y de ser 'hija o nieta de', Icíar muestra en redes su ajetreada rutina. Ichi, como le conocen en su entorno, pone al descubierto los desafíos de la maternidad y cómo lo compagina con su empresa. Y es que, al margen de las redes, la hija mayor de Emilio Aragón es emprendedora. Es dueña de una conocida panadería y está a punto de lanzar un nuevo proyecto que nada tiene que ver con su faceta actual.

No lo ha comunicado de forma oficial, pero está a punto de ver la luz su negocio relacionado con el sector de la cosmética y belleza, tal y como adelantó ABC el pasado 22 de febrero. Este miércoles, 5 de marzo, Icíar dio algunas pistas en sus redes, pero todavía sin desvelar de qué trata.

"Se vienen cositas. Ya os dije que los 40 iban a ser potentes", escribió en un story. La publicación redirigía al post de su aliada en este ambicioso proyecto. Se trata de Iera González, conocida en redes como Iera Paper Light.

"Admiro profundamente a estas mujeres y nada me hace más feliz que empezar este proyecto con ellas para que podáis disfrutarlo todas y todos. Empieza la cuenta atrás", escribía Iera, mencionando a Icíar Aragón y a Lourdes Bustillo, cofundadora de una conocida agencia de comunicación y marketing de influencers.

La publicación mostraba imágenes de una sesión de fotos que hicieron las tres en Madrid, a propósito de este inminente negocio. Al respecto, Iera González comentaba en sus stories: "En la que probablemente está siendo la sesión de fotos más importantes que he hecho. Ganas y nervios".

La empresa en cuestión se constituyó en noviembre de 2024 y tiene como fin, según datos oficiales, el "comercio al por mayor de productos de perfumería y cosmética". Como nombre han elegido Likha y tal como ha podido comprobar EL ESPAÑOL, ya cuenta con su propio perfil de Instagram. De momento, una cuenta discreta sin foto, biografía ni publicaciones. Solo tiene cinco seguidores. Tres de ellos, Icíar y sus dos aliadas en el negocio: Iera González y Lourdes Bustillo. Cabe puntualizar que también son las únicas cuentas a las que sigue dicho usuario.

Ichi Aragón junto a sus dos aliadas, en plena sesión de fotos. Instagram

Hasta el momento, ninguna de ellas se ha hecho eco de este perfil. En sus respectivas cuentas de Instagram solo se han mostrado en plena sesión de fotos.

Dificultades como 'influencer'

Como influencer, Icíar Aragón ha colaborado con conocidas firmas. Sin embargo, hay otras con las que no ha podido forjar alianza, según ella, "por no ser más estética a la hora de comunicar".

Fue el pasado 18 de diciembre cuando Ichi se sinceró en un post sobre las dificultades a las que se enfrenta como influencer. Ponía énfasis, sobre todo, en el sector de la cosmética y belleza, en el que ahora se ha atrevido a probar suerte.

"Aunque la mayoría de días no lleguemos a todo, llegamos a lo importante. Las redes tienen cosas maravillosas y otras no tanto, yo sé que os gusta cómo soy y a mí también me gusta como soy, no lo cambiaría por nada, simplemente hay veces que me gustaría trabajar con marcas que me encantan y que por no ser yo más estética a la hora de comunicar o mostrar las cosas, no soy la seleccionada", confesó Ichi. "Por esa razón, me encantaría animar a todas esas marcas a que incluyan perfiles 'más reales' en sus estrategias, porque hay cabida para todas, para las que hacen contenido bonito y para perfiles como el mío", añadió.

Para terminar, Icíar Aragón puntualizaba: "La realidad es que un perfil como el mío creo que nos representa a muchas de nosotras. Un día podemos estar impresionantes y otras no tanto, y no pasa nada. Bueno, que os quiero mucho y que tengáis un día maravilloso".