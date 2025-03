Petra Martínez, rota de dolor, se despide de su marido, Juan Margallo, fallecido a los 84 años: "Nos divertíamos mucho"

Día tristísimo y enlutado este domingo, 2 de marzo, para los amantes del séptimo arte. Se ha ido uno de los grandes. El actor, director y autor de teatro español Juan Margallo, considerado uno de los ejes vertebrales del teatro independiente en España, ha fallecido a los 84 años.

Así lo ha anunciado la entidad de gestión de actores y bailarines (AISGE). Junto a su esposa, Petra Martínez (80 años), fueron galardonados con el Premio Nacional de Teatro 2022, por su "profundo y permanente compromiso con la escena", "coherencia" y "compromiso".

El jurado destacó "su excelencia escénica", que han ejercido "siempre con enorme profesionalidad, no exenta del sentido del humor". Tras el deceso, su esposa y hoy viuda, la actriz Petra Martínez, célebre por su trabajo en series como La que se avecina, se ha despedido de él, del hombre de su vida, de su gran amor.

Petra le ha dicho adiós a través de su red social Instagram. Junto a una fotografía perteneciente a uno de sus tantísimos trabajos juntos -en esta ocasión, ambos formaron parte de Cosas nuestras de nosotros mismos-, Martínez, de seguro rota de dolor, postea lo que sigue: "Juan y yo haciendo una obra que se llamaba Cosas nuestras de nosotros mismos. Nos divertíamos muchísimo haciéndola".

Quien la conoce sabe que Petra Martínez siempre ha sido muy discreta con su parcela más privada. Las reacciones a su publicación no se han hecho esperar: "Os quiero mucho", "Un abrazo grande". "Grande, Juan. Hasta la eternidad", "Lo siento mucho, Petra. Abrazo fuerte".

Loles León (74), gran amiga de Petra, ha asegurado este domingo, 2 de marzo, en Socialité, que nadie del entorno del actor se esperaba su muerte. Y que tanto Petra como como sus hijos se encuentran "completamente devastados". La historia de amor de Petra y Juan bien merece ser contada.

La pareja pasó por el altar en 1968. Su romance comenzó gracias a la actuación. no en vano, ambos se vieron por primera vez en el teatro Estudio de Madrid. Fruto de etsa historia de amor nacieron dos hijos, Olga y Juan, que han seguido la estela de sus padres en el mundo del espectáculo.

Olga es directora; y Juan, compositor de música y especialista en iluminación y sonido. Volviendo al amor de Petra y Juan, el matrimonio pudo jactarse de formar un excelente equipo sobre los escenarios. Durante décadas, formaron parte de grupos de teatro independiente como Tábano, fundado por ellos mismos.

Nacido en Cáceres en septiembre de 1940, las apariciones de Juan Margallo en la gran pantalla han sido esporádicas, pero significativas: El espíritu de la colmena, de Víctor Erice; Al sur de Granada, de Fernando Colomo (79); y la más reciente, Campeones, de Javier Fesser, por la que fue candidato a mejor actor secundario en los premios Goya de 2019.

Uno de los últimos trabajos en conjunto de Juan y su mujer fue la obra de 2021 Hasta que el alzheimer me devore, ella como directora y él como monologuista y autor del texto basado en su libro Vivir del aire. "Voy a cumplir dentro de poco 82 años / y me planteo cuál es la razón que me anima a narrar estas anécdotas / cuando sé que no servirá para nada", se preguntaba Margallo entonces.