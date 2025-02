El hotel donde dormirá Karla Sofía Gascón en los Premios Oscar 2025 es el mismo en el que murió Whitney Houston

Este domingo, 2 de marzo, se celebra la gala del cine más importante del mundo: los Premios Oscar 2025. Un año más, llegan al Dolby Theatre de Los Ángeles para la inminente celebración de su 97ª edición, organizada por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas.

Como en todas las ediciones de estos premios, la polémica está servida, y este año, Karla Sofía Gascón (52), nominada a Mejor Actriz Protagonista por su interpretación en Emilia Pérez, ha sido el foco de una de ellas. La madrileña se ha visto involucrada en una serie de tuits que había escrito años antes de ser un personaje conocido, y esto le ha llevado a la cancelación absoluta en redes sociales e incluso a la no presencia en la promoción de su película de cara a los Oscars 2025.

No estuvo tampoco en los Goya, celebrados en Málaga. Sin embargo, sí ha anunciado a sus asistencia a la gala de los Oscar. El hotel donde se alojarán los nominados, y donde dormirá Karla Sofía Gascón, será el mismo en el que falleció Whitney Houston en el mes de febrero de 2012, hace ya 13 años.

Karla Sofía Gascón y Selena Gomez durante la promoción de 'Emilia Pérez'. Gtres

Los más supersticiosos dirán que este hotel tiene una maldición, otros dirán que es casualidad, pero, teniendo en cuenta que la polémica persigue a esta edición, podría ser un fenómeno inesperado. Eso sí, no es la primera vez que el hotel The Beverly Hilton acoge a los nominados, la última, el pasado martes, 25 de febrero, en la inesperada cena de nominados que se celebró en el gran salón del complejo turístico, tras ser cancelada hace unas semanas por los incendios de Los Ángeles.

Este hotel es uno de los más emblemáticos de Los Ángeles. Está situado en el exclusivo barrio de Beverly Hills, a 15 minutos del teatro elegido por la Academia para celebrar los Oscars 2025, y tiene unas instalaciones dignas de las estrellas nominadas. Demi Moore (62), Ariana Grande (31) o Adrien Brody (51) formarán parte del elenco de actores que se darán cita en este alojamiento, junto a la española nominada por Emilia Pérez.

Aunque aún es posible compartir espacio con las estrellas, no solo en las inmediaciones de dicho hotel, sino en el interior del mismo. Este alojamiento aún tiene habitaciones disponibles para esta noche tan especial -aunque no en la web oficial-, ya que no se trata del único hotel donde dormirán los invitados, solo los de las categorías principales.

El hotel The Beverly Hilton desde su exterior. Booking

La noche en el Beverly Hilton de Los Ángeles alcanza casi los 5.000 euros; sin embargo, hay habitaciones más económicas en las que, por 330 euros, puedes disfrutar de sus instalaciones durante 24 horas. Eso sí, las habitaciones más lujosas de este alojamiento estadounidense son espectaculares e incluyen "una vista panorámica a las colinas de Hollywood y a la ciudad", tal y como describe Hilton en su página web.

"Disfrute del lujo eterno en cada esquina en The Beverly Hilton", comienza la descripción del alojamiento. En la zona se podrán encontrar "restaurantes de talla mundial y atracciones cercanas que le encantarán", entre ellas, el famoso cartel de Beverly Hills o la mansión Greystone. Además, en sus instalaciones también se puede disfrutar del ocio, cuentan con "una piscina exclusiva de ambiente vintage" y gimnasio.

La habitación de Karla

Hasta hace pocos días no se sabía que la actriz de Alcobendas asistiría a la gala y, sin embargo, tras su confirmación, EL ESPAÑOL ha investigado cómo será la habitación donde dormirá durante su estancia en Los Ángeles. Se trata de una "suite de estilo residencial de tres habitaciones", según la descripción oficial de la web del hotel.

Más de 250 metros cuadrados, 165 metros de madera maciza y tres dormitorios; así será la suite donde se alojará la actriz de Emilia Pérez. Entre sus características se incluyen comodidades tecnológicas modernas, chimenea de mármol, mesa de billar y vestidor con detalles personalizados. Sin embargo, la joya de la corona de esta habitación no está presente en las principales estancias: un baño privado ensuite con bañera de mármol independiente.

La habitación donde dormirá Karla Sofía Gascón en los Premios Oscar 2025. The Beverly Hilton

"La sofisticación del espacio interior se combina únicamente con la vista de las colinas de Hollywood, resaltada por las puertas corredizas de vidrio que invitan al sol californiano y a la brisa cálida a entrar en la sala de estar, al mismo tiempo que ofrecen acceso conveniente a la amplia terraza privada que se extiende a lo largo de la suite", explican en la web del Beverly Hilton.

Sin embargo, lo que incrementa el coste de la noche en este hotel son las obras de arte que presenta la habitación. Los empapelados personalizados y los chandeliers de cristal le dan un toque adicional de glamour de Hollywood. Una maravillosa suite que está ubicada en el octavo piso, reservada únicamente para los huéspedes más exclusivos, que ofrece acceso privado y servicio con guantes blancos.