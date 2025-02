Daniel Sancho rompe su silencio desde la cárcel: "No hay drogas, ni alcohol ni violencia. El ambiente es sano y seguro"

La vida de Daniel Sancho (31 años) se truncó para siempre en agosto de 2023 y tras ser condenado a cadena perpetua en Tailandia por el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta. Ha cumplido Daniel seis meses privado de libertad en Surat Thani, calificada como una de las prisiones más peligrosas del mundo.

Durante un tiempo, el equipo legal de Sancho ha asegurado que su estancia era pacífica, aunque incómoda. Este pasado jueves, 27 de febrero, el español ha hablado por primera vez desde prisión y ha calificado de "seguro" y "sano" el ambiente de la masificada cárcel tailandesa.

Sancho fue trasladado a la prisión de máxima seguridad del sur de Tailandia el pasado 30 de agosto, un día después de que fuera declarado culpable en primera instancia del asesinato y descuartizamiento del cirujano por un tribunal de la isla de Koh Samui, donde llevaba preso más de un año.

En unas declaraciones que ha ofrecido a la Agencia EFE, el joven explica cómo es la vida rodeado de reclusos. "No hay drogas, alcohol ni violencia, ni me he sentido amenazado en ningún momento", ha expresado. Además, también habla de que no hay mafia en el interior que extorsione a los presos y que los funcionarios llevan a cabo una vigilancia exhaustiva: "Hay mucho más orden que en Samui", ha dicho Daniel.

En una visita a la prisión el pasado viernes, 21 de febrero, Sancho describió a la Agencia EFE la atmósfera del centro como "opresiva" debido al ruido continuo. Esto es, los gritos, la megafonía y las televisiones en el pasillo no dejan de escucharse en la celda que comparte actualmente con 16 presos.

El hijo de Rodolfo Sancho (50) duerme en el suelo, sobre unas mantas: "Cuando eres extranjero, formas parte de otro sistema y hay otro trato". Poco se sabía de la vida de Sancho dentro de la cárcel y su estancia allí. Situado en una zona de cultivos y palmeras, a más de 600 kilómetros al sur de Bangkok, se encuentra el centro penitenciario más peligroso del mundo.

Fue inaugurado en 2024 y, aunque ya se nota en el edificio el paso del tiempo, dentro de sus muros con alambradas de espino conviven más de 5.000 presos con condenas de entre 15 años y la pena de muerte.

Además, el chef continúa con sus rutinas diarias, sumándose a los rezos budistas y la escucha silenciosa del himno de Tailandia, algo que deben hacer en su día a día. El nieto de Sancho Gracia sigue leyendo, practicando Muay Thai y estudiando leyes.

Solo se le permite el contacto con sus padres -Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo (50)- y con su equipo legal, sumando una videollamada por semana y visitas presenciales, aunque hace mucho que no recibe ninguna.

El 'caso Sancho' seis meses después

El proceso judicial de Daniel sigue en los tribunales. El equipo de abogados de Sancho apeló la condena a cadena perpetua impuesta por el Tribunal de Koh Samui al nieto de Sancho Gracia, y afirman que no hubo planificación previa en el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta, a quien Daniel golpeó hasta matarlo y luego desmembró en 14 partes, esparciéndolas por toda la isla.