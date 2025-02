Anna Castillo derrocha amor y complicidad con su pareja, Álvaro Mel, en su gran noche: "El corazón lo tengo contento"

El amor, a veces, traspasa la pantalla y se convierte en realidad. Eso les ha pasado a los actores Anna Castillo (31 años) y Álvaro Mel (28), que comenzaron su historia de amor en el set de rodaje de la serie de Netflix Un Cuento Perfecto. Más allá de las palabras escritas por su guionista, ellos comenzaron a escribir su propia historia, fuera de los focos y alejados de las cámaras.

Anna Castillo y Álvaro Mel se conocieron en noviembre de 2022, y no fue hasta agosto de 2023 cuando se les interceptó paseando por las calles de Madrid en actitud cariñosa, confirmando los rumores de su romance. Con el tiempo, la pareja ha ido compartiendo momentos en sus redes y han disfrutado de varios viajes juntos.

Cuando nadie les ve, los actores disfrutan de su amor en silencio y de forma muy discreta. A Castillo y a Mel no les gusta hablar sobre su relación. No obstante, a escasas horas del estreno de Su Majestad -la nueva serie de la catalana en Prime Video-, que protagoniza junto a Ernesto Alterio (54) y Lucía Díez, EL ESPAÑOL habla con la actriz y ella se sincera sobre su relación con Álvaro Mel y su opinión sobre la reina Letizia (52).

Anna Castillo en la premiere de Su Majestad. Gtres

Aunque ambos siempre han optado por separar lo personal de lo profesional, cada día se les ve más veces juntos en eventos profesionales. El pasado martes, 25 de febrero, el Círculo de Bellas Artes de Madrid se vestía de gala para acoger la premiere de la nueva serie de Prime Video, y Anna Castillo estuvo acompañada y apoyada por su pareja, Álvaro Mel.

En una conversación con JALEOS, la actriz se ha mostrado muy sincera y cercana, sobre todo, al hablar sobre su relación de pareja. "El corazón lo tengo contento y lleno de alegría. De verdad, muy contentos y muy felices", ha empezado diciendo. Es cierto que a la catalana, cuando está feliz, se le nota, le brillan los ojos: "Intento disimularlo, eh. Al igual que cuando estoy jodida. Pero es que estoy contenta".

Además, cuando se le ha preguntado directamente por su amor con Mel, no ha dudado en confirmarlo de forma tajante: "Estoy muy enamorada", ha dicho con una gran sonrisa en su rostro. Ambos se respetan y se quieren de igual manera, así es como se lo demuestran. De hecho, el actor, que no quiso dar declaraciones durante el photocall, se ha declarado públicamente en su perfil de Instagram: "En la premiere de mi novia, la más increíble", ha escrito.

Si algo tiene esta pareja es que su hermetismo hace suscitar el interés por su romance, más aún si cabe. Pero, ya lo ha dejado claro la actriz, su amor, por ahora, parece inquebrantable.

El beso de Anna Castillo y Álvaro Mel. Instagram

Letizia, inspiración

La nueva serie de Anna Castillo tiene lugar en un palacio real; se trata de una comedia satírica sobre la realeza española. La actriz interpreta a Pilar, una joven princesa y futura reina que debe asumir responsabilidades tras un escándalo que involucra a su padre, el rey Alfonso XIV, interpretado por Pablo Derqui.

De esta manera, en la misma conversación con este medio, se le ha preguntado por la reina Letizia y su opinión sobre ella: "Yo creo que la reina Letizia es una muy inteligentísima que no se puede enfadar por lo que hemos hecho ante la cámara", ha empezado diciendo.

Anna Castillo y Letizia. Prime Video/Gtres

"A mí Letizia me gusta, más allá de la opinión que tengo de la monarquía, a mí la reina Letizia me gusta. Me cae bien, creo que es una profesional increíble. Además, sé que le encanta el cine y me encantaría que viese esta serie", ha confesado Castillo.

Entre risas, Anna ha expresado su negativa ante la posibilidad de ver la serie con Letizia a su lado: "No, eso no. No me apetece tener a nadie al lado mientras veo la serie. Me da pudor. Imagínate con la Leti... ¡no! ¡no!".