Así es el hotel de Laura Escanes en Marruecos: 1.700 euros la noche, el mejor spa del mundo y cocina de estrella Michelin

"Habibi, come to Morocco". Así ha comenzado Laura Escanes (28 años) su viaje a Marrakech. Una escapada de tres días, tal y como ha comentado en sus stories. Allí ha replicado el mismo álbum de fotos publicado previamente en su feed de Instagram. La influencer no solo ha compartido algunos de los míticos rincones de la ciudad. También ha mostrado los idílicos espacios del hotel en el que se hospeda.

Según ha descubierto EL ESPAÑOL, se trata de El Mandarin Oriental de Marrakech, un hotel cinco estrellas, ubicado dentro de 20 hectáreas de olivares y jardines. "Un refugio de lujo, a solo 10 minutos de la famosa Medina", explican en su página web. Será el hogar de Laura Escanes durante los próximos días, como ella misma ha relatado.

Uno de sus mayores atractivos el spa, catalogado como el mejor del mundo en 2024. Un "santuario de bienestar", como describen en su plataforma, "inspirado en la herencia andaluza y las tradiciones marroquíes". El centro wellness ofrece a sus huéspedes tratamientos personalizados y rituales holísticos. Cuenta con piscina e instalaciones deportivas.

También llaman la atención su huerto y su granja. El primero, "un exuberante refugio que ofrece una experiencia culinaria única". Allí, además, se imparten clases de cocina y coctelería. El segundo, un entorno para interactuar con animales como cabras y burros.

En cuanto a las habitaciones, el hotel ofrece una variedad de suites, villas y áticos, completamente equipados y con impresionantes vistas. El precio varía según el tipo de dormitorio que se elija, siendo el más económico de 1.700 euros por noche. Aunque todas ellas cuentan con pisicina privada, en sus áreas comunes, el alojamiento tiene con una de mayor tamaño. Cabe puntualizar que los huéspedes también pueden acudir al salón de belleza o, como actividad deportiva, practicar golf.

Respecto a la oferta gastronómica, El Mandarin Oriental de Marrakech, cuenta con variedad de opciones. Desde propuestas locales, pasando por comidas en el huerto y hasta degustaciones privadas en cada villa. Entre todas ellas destaca el restaurante Shrivan del chef con estrella Michelin Akrame Benallal.

Entre las fotografías que ha publicado, Laura Escanes, precisamente, muestra algunos de los platos que ha degustado en el viaje. Al respecto, en sus stories de Instagram ha comentado: "Mucha comida, mucha desconexión, muy feliz aquí". En la misma instantánea ha añadido: "Cómo me gusta viajar". Dentro del alojamiento, la empresaria también ha posado junto a una de las piscina y se le ha visto disfrutando del atardecer. Como actividad turística, ha visitado los míticos mercadillos de Marrakech.

Hasta ahora, en las imágenes que ha compartido en sus redes sociales, Laura Escanes posa en solitario. La influencer no desvela quién la acompaña en esta travesía, aunque bien cabe recordar que recientemente se le ha relacionado con el esquiador andorrano Joan Verdú. No en vano, algunos amigos le han dejado en el post ciertos comentarios en tono de humor. "¿Quién te hace las fotos", le pregunta Violeta Mangriñán (30). Abel Planelles, por su parte, añade: "Pero si no hay nieve".

Eso sí, en sus stories, la creadora de contenido catalana se ha hecho eco de un vídeo que ha compartido con el propio Joan Verdú, como parte de la serie de éste, Esquiando con famosos. Tras mostrar algunos detalles de su escapada a Marruecos, Laura Escanes ha publicado: "Y teneís una sorpresita más que grabamos hace unas semanas". En el enlace que dirige al clip, ha añadido: "Vídeo con el mejor".

Inmediatamente después, junto a un selfie, la influencer ha escrito: "Tenéis dos vídeos, así que no quiero quejas". Un comentario que tiene que ver con su regreso a los vlogs de YouTube. Práctica que también están adoptando otras influencers como María Pombo (30).

Se desconoce si prepara algún vídeo sobre su viaje a Marrakech. Hasta el momento, Laura Escanes no ha desvelado más detalles.